Keane fejesére Bowen válaszolt, döntetlennel mutatkozott be a West Ham kispadján Nuno Espírito Santo

Nem esett neki ellenfelének a napokban edzőt váltó West Ham, s miután a londoni együttes átengedte a kezdeményezést az Evertonnak, David Moyes csapata élt is vele: egy szöglet utáni hosszabb jelenetsor végén Garner bal oldalról érkező beadásából Michael Keane bólintott a hálóba. A kapott gól felébresztette a vendégeket, de igazán közel nem kerültek az egyenlítéshez az első félidőben.
A fordulás után sem változott látványosan a helyzet, a liverpooli alakulat magabiztosan őrizte előnyét, míg a vendégtábor a klubvezetés távozását követelte. A meccs utolsó félórájára ráfordulva magasabb fordulatszámra kapcsoltak a „kalapácsosok”, s egy kis szerencsével egalizáltak is: Jarrod Bowen szelídített meg egy lecsorgó labdát, a hosszú sarok irányába tartó átlövés pedig a hazai gólt szerző Keane válláról pattant a kapuba.
A hajrában mindkét félnek megvoltak a lehetőségei a győztes gól megszerzésére, de úgy Pickford, mint Areola tette a dolgát, így maradt a döntetlen. 1–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. forduló, hétfői mérkőzés
Everton–West Ham United 1–1 (M. Keane 18., ill. Bowen 65.)
Vasárnap játszották
Newcastle United–Arsenal 1–2 (Woltemade 34., ill. Merino 84., Gabriel 90+6.)
Aston Villa–Fulham 3–1 (Watkins 37., McGinn 49., Buendía 51., ill. R. Jiménez 3.)
Szombaton játszották
Nottingham Forest–Sunderland 0–1 (Alderete 38.)
Tottenham Hotspur–Wolverhampton 1–1 (Palhinha 90+4., ill. Bueno 54.)
Chelsea–Brighton & Hove Albion 1–3 (E. Fernández 24., ill. Welbeck 77., 90+10., De Cuyper 90+2.)
Kiállítva: Chalobah (53., Chelsea)
Leeds United–AFC Bournemouth 2–2 (Rodon 38., S. Longstaff 54., ill. Semenyo 26., Kroupi 90+3.)
Manchester City–Burnley 5–1 (Esteve 12., 65. – mindkettő öngól, M. Nunes 61., Haaland 90., 90+3., ill. Anthony 38.)
Crystal Palace–Liverpool 2–1 (I. Sarr 9., Nketiah 90+7., ill. Chiesa 87.)
Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)
|A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Liverpool
|6
|5
|–
|1
|12–7
|+5
|15
|2. Arsenal
|6
|4
|1
|1
|12–3
|+9
|13
|3. Crystal Palace
|6
|3
|3
|–
|8–3
|+5
|12
|4. Tottenham
|6
|3
|2
|1
|11–4
|+7
|11
|5. Sunderland
|6
|3
|2
|1
|7–4
|+3
|11
|6. Bournemouth
|6
|3
|2
|1
|8–7
|+1
|11
|7. Manchester City
|6
|3
|1
|2
|14–6
|+8
|10
|8. Chelsea
|6
|2
|2
|2
|11–8
|+3
|8
|9. Everton
|6
|2
|2
|2
|7–6
|+1
|8
|10. Fulham
|5
|2
|2
|1
|6–5
|+1
|8
|11. Brighton & Hove Albion
|6
|2
|2
|2
|9–9
|0
|8
|12. Leeds United
|6
|2
|2
|2
|6–9
|–3
|8
|13. Brentford
|6
|2
|1
|3
|9–11
|–2
|7
|14. Manchester United
|6
|2
|1
|3
|7–11
|–4
|7
|15. Newcastle
|6
|1
|3
|2
|4–5
|–1
|6
|16. Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|5–10
|–5
|5
|17. Burnley
|6
|1
|1
|4
|6–13
|–7
|4
|18. West Ham
|6
|1
|1
|4
|6–14
|–8
|4
|19. Aston Villa
|5
|–
|3
|2
|1–5
|–4
|3
|20. Wolverhampton
|6
|–
|1
|5
|4–13
|–9
|1