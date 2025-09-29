Nemzeti Sportrádió

Keane fejesére Bowen válaszolt, döntetlennel mutatkozott be a West Ham kispadján Nuno Espírito Santo

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.29. 22:53
Holmi két hétig volt munkanélküli Nuno Espirito Santo (Fotó: Getty Images)
Címkék
Nuno Espírito Santo Everton Premier League West Ham
Nem bírt egymással az Everton és a West Ham az angol labdarúgó-élvonal (Premier Leaue) 6. fordulójának hétfői, záró meccsén.

Nem esett neki ellenfelének a napokban edzőt váltó West Ham, s miután a londoni együttes átengedte a kezdeményezést az Evertonnak, David Moyes csapata élt is vele: egy szöglet utáni hosszabb jelenetsor végén Garner bal oldalról érkező beadásából Michael Keane bólintott a hálóba. A kapott gól felébresztette a vendégeket, de igazán közel nem kerültek az egyenlítéshez az első félidőben.

A fordulás után sem változott látványosan a helyzet, a liverpooli alakulat magabiztosan őrizte előnyét, míg a vendégtábor a klubvezetés távozását követelte. A meccs utolsó félórájára ráfordulva magasabb fordulatszámra kapcsoltak a „kalapácsosok”, s egy kis szerencsével egalizáltak is: Jarrod Bowen szelídített meg egy lecsorgó labdát, a hosszú sarok irányába tartó átlövés pedig a hazai gólt szerző Keane válláról pattant a kapuba.

A hajrában mindkét félnek megvoltak a lehetőségei a győztes gól megszerzésére, de úgy Pickford, mint Areola tette a dolgát, így maradt a döntetlen. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. forduló, hétfői mérkőzés
Everton–West Ham United 1–1 (M. Keane 18., ill. Bowen 65.)

Vasárnap játszották
Newcastle United–Arsenal 1–2 (Woltemade 34., ill. Merino 84., Gabriel 90+6.)
Aston Villa–Fulham 3–1 (Watkins 37., McGinn 49., Buendía 51., ill. R. Jiménez 3.)
Szombaton játszották
Nottingham Forest–Sunderland 0–1 (Alderete 38.)
Tottenham Hotspur–Wolverhampton 1–1 (Palhinha 90+4., ill. Bueno 54.)
Chelsea–Brighton & Hove Albion 1–3 (E. Fernández 24., ill. Welbeck 77., 90+10., De Cuyper 90+2.)
Kiállítva: Chalobah (53., Chelsea)
Leeds United–AFC Bournemouth 2–2 (Rodon 38., S. Longstaff 54., ill. Semenyo 26., Kroupi 90+3.)
Manchester City–Burnley 5–1 (Esteve 12., 65. – mindkettő öngól, M. Nunes 61., Haaland 90., 90+3., ill. Anthony 38.)
Crystal Palace–Liverpool 2–1 (I. Sarr 9., Nketiah 90+7., ill. Chiesa 87.)
Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)

   
A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Liverpool65112–7+515
2. Arsenal641112–3+913
3. Crystal Palace6338–3+512
4. Tottenham632111–4+711
5. Sunderland63217–4+311
6. Bournemouth63218–7+111
7. Manchester City631214–6+810
8. Chelsea622211–8+38
9. Everton62227–6+18
10. Fulham52216–5+18
11. Brighton & Hove Albion62229–908
12. Leeds United62226–9–38
13. Brentford62139–11–27
14. Manchester United62137–11–47
15. Newcastle61324–5–16
16. Nottingham Forest61235–10–55
17. Burnley61146–13–74
18. West Ham61146–14–84
19. Aston Villa5321–5–43
20. Wolverhampton6154–13–91

 

 

Nuno Espírito Santo Everton Premier League West Ham
Legfrissebb hírek

Kinevezte Graham Potter utódját a West Ham – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.09.27. 17:07

Bruno Fernandes újra tizenegyest rontott, kikapott a Brentfordtól a Man. United

Angol labdarúgás
2025.09.27. 15:32

Wayne Rooney: Azt hiszik, nem kedvelem Cristiano Ronaldót, de ez nem igaz...

Minden más foci
2025.09.25. 13:11

Carragher: Arteta folyton behúzza a kéziféket

Angol labdarúgás
2025.09.22. 11:27

Kerkez Milos: A legnagyobb fejlődést abban értem el, hogy 95 percig tudok koncentrálni

Légiósok
2025.09.21. 07:26

Arne Slot: Szoboszlai, Van Dijk és Szalah nem játszanak kedden a Southampton ellen

Angol labdarúgás
2025.09.20. 18:36

Ezúttal nem adta le kétgólos előnyét a Liverpool, 101. alkalommal verte meg az Evertont

Angol labdarúgás
2025.09.20. 15:24

Arne Slot: Nem szerencsés, hogy kétgólos előnyöket adunk le

Angol labdarúgás
2025.09.20. 08:12
Ezek is érdekelhetik