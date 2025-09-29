Keane fejesére Bowen válaszolt, döntetlennel mutatkozott be a West Ham kispadján Nuno Espírito Santo

Nem esett neki ellenfelének a napokban edzőt váltó West Ham, s miután a londoni együttes átengedte a kezdeményezést az Evertonnak, David Moyes csapata élt is vele: egy szöglet utáni hosszabb jelenetsor végén Garner bal oldalról érkező beadásából Michael Keane bólintott a hálóba. A kapott gól felébresztette a vendégeket, de igazán közel nem kerültek az egyenlítéshez az első félidőben.

A fordulás után sem változott látványosan a helyzet, a liverpooli alakulat magabiztosan őrizte előnyét, míg a vendégtábor a klubvezetés távozását követelte. A meccs utolsó félórájára ráfordulva magasabb fordulatszámra kapcsoltak a „kalapácsosok”, s egy kis szerencsével egalizáltak is: Jarrod Bowen szelídített meg egy lecsorgó labdát, a hosszú sarok irányába tartó átlövés pedig a hazai gólt szerző Keane válláról pattant a kapuba.

A hajrában mindkét félnek megvoltak a lehetőségei a győztes gól megszerzésére, de úgy Pickford, mint Areola tette a dolgát, így maradt a döntetlen. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. forduló, hétfői mérkőzés

Everton–West Ham United 1–1 (M. Keane 18., ill. Bowen 65.)

Vasárnap játszották

Newcastle United–Arsenal 1–2 (Woltemade 34., ill. Merino 84., Gabriel 90+6.)

Aston Villa–Fulham 3–1 (Watkins 37., McGinn 49., Buendía 51., ill. R. Jiménez 3.)

Szombaton játszották

Nottingham Forest–Sunderland 0–1 (Alderete 38.)

Tottenham Hotspur–Wolverhampton 1–1 (Palhinha 90+4., ill. Bueno 54.)

Chelsea–Brighton & Hove Albion 1–3 (E. Fernández 24., ill. Welbeck 77., 90+10., De Cuyper 90+2.)

Kiállítva: Chalobah (53., Chelsea)

Leeds United–AFC Bournemouth 2–2 (Rodon 38., S. Longstaff 54., ill. Semenyo 26., Kroupi 90+3.)

Manchester City–Burnley 5–1 (Esteve 12., 65. – mindkettő öngól, M. Nunes 61., Haaland 90., 90+3., ill. Anthony 38.)

Crystal Palace–Liverpool 2–1 (I. Sarr 9., Nketiah 90+7., ill. Chiesa 87.)

Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)