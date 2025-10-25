Nemzeti Sportrádió

Hiába a Chelsea korai vezetése, 93. perces góllal a Sunderland nyert Londonban

B. A. P.B. A. P.
2025.10.25. 17:57
null
Fordított és nyert Londonban a Sunderland (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 9. fordulójában a Newcastle United 90. perces góllal verte a Fulhamet, míg a Chelsea 2–1-re kikapott a Sunderlandtől.

CHELSEA–SUNDERLAND

A legutóbbi három meccséből kettőt megnyerő Sunderland a sorozatban négy győzelemmel rendelkező Chelsea-hez látogatott. A londoni együttesnek mindössze négy  perc kellett a vezetéshez, Pedro Neto passzából Alejandro Garnacho talált a kapus lábai között a kapuba. A félidő közepén jött a válasz, egy nagy bedobást követő kavarodást Wilson Isidor használt ki.

A folytatásban Joao Pedro és Garnacho révén is volt helyzete a hazaiaknak, azonban egyikből sem született gól. A második félidőben is nagy százalékban birtokolta a labdát a Chelsea, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani. A kitámadó londoni csapatot megbüntette az újonc, Brian Brobbey passzát Chemsdine Talbi helyezte el okosan a bal alsó sarokba a 93. percben. Ezzel a góllal a Sunderland elvitte mind a három pontot Londonból. 1–2

NEWCASTLE–FULHAM

Az előző fordulós Brighton elleni vereséget a három mérkőzéses vereség sorozattal bíró Fulham ellen javíthatta a Newcastle. Alex Iwobi 300. PL-meccse nem indult jól, hiszen Jacob Murhpy vezetést szerzett egy labdaszerzést követően a 18. percben. A második félidőben egyenlített a Fulham, egy szép akció végén balról érkezett a beadás, az első kísérlet a felső lécről kipattant, érkezett viszont Szasa Lukics és az ötösön belül a kapuba fejelt.

A Newcastle feljebb kapcsolt, sorra következtek a helyzetek, a második félidőben tízszer próbálkozott Eddie Howe együttese. Ennek meg is lett az eredménye. A 90. percre fordulva Iwobi adta el a labdát a felezővonal környékén, William Osula ballábas lövését még védte Bernd Leno, a kipattanóra Bruno Guimaraes érkezett, és eldöntötte a mérkőzést. 2–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Chelsea–Sunderland 1–2 (Garnacho 4., ill. Isidor 22., Talbi 90+3.)
Newcastle United–Fulham 2–1 (Murphy 18., Bruno Guimaraes 90., ill. Lukics 56.)

KÉSŐBB
18.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Brentford–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Október 26., vasárnap
15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Aston Villa–Manchester City
15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley

Pénteken játszották
Leeds United–West Ham United 2–1 (Aaronson 3., Rodon 15., ill. M. Fernandes 90.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Arsenal

8

6

1

1

15–3

+12

19

2. Sunderland

9

5

2

2

11–7

+4

17

3. Manchester City

8

5

1

2

17–6

+11

16

4. Liverpool

8

5

3

14–11

+3

15

4. Bournemouth

8

4

3

1

14–11

+3

15

6. Tottenham

8

4

2

2

14–7

+7

14

7. Chelsea

9

4

2

3

17–11

+6

14

8. Crystal Palace

8

3

4

1

12–8

+4

13

9. Manchester United

8

4

1

3

11–12

–1

13

10. Brighton & Hove Albion

8

3

3

2

12–11

+1

12

11. Newcastle

9

3

3

3

9–8

+1

12

12. Aston Villa

8

3

3

2

8–8

0

12

13. Everton

8

3

2

3

9–9

0

11

14. Leeds United

9

3

2

4

9–14

–5

11

15. Brentford

8

3

1

4

11–12

–1

10

16. Fulham

9

2

2

5

9–14

–5

8

17. Burnley

8

2

1

5

9–15

–6

7

18. Nottingham Forest

8

1

2

5

5–15

–10

5

19. West Ham

9

1

1

7

7–20

–13

4

20. Wolverhampton

8

2

6

5–16

–11

2

 

 

Ezek is érdekelhetik