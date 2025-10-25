Hiába a Chelsea korai vezetése, 93. perces góllal a Sunderland nyert Londonban
CHELSEA–SUNDERLAND
A legutóbbi három meccséből kettőt megnyerő Sunderland a sorozatban négy győzelemmel rendelkező Chelsea-hez látogatott. A londoni együttesnek mindössze négy perc kellett a vezetéshez, Pedro Neto passzából Alejandro Garnacho talált a kapus lábai között a kapuba. A félidő közepén jött a válasz, egy nagy bedobást követő kavarodást Wilson Isidor használt ki.
A folytatásban Joao Pedro és Garnacho révén is volt helyzete a hazaiaknak, azonban egyikből sem született gól. A második félidőben is nagy százalékban birtokolta a labdát a Chelsea, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani. A kitámadó londoni csapatot megbüntette az újonc, Brian Brobbey passzát Chemsdine Talbi helyezte el okosan a bal alsó sarokba a 93. percben. Ezzel a góllal a Sunderland elvitte mind a három pontot Londonból. 1–2
NEWCASTLE–FULHAM
Az előző fordulós Brighton elleni vereséget a három mérkőzéses vereség sorozattal bíró Fulham ellen javíthatta a Newcastle. Alex Iwobi 300. PL-meccse nem indult jól, hiszen Jacob Murhpy vezetést szerzett egy labdaszerzést követően a 18. percben. A második félidőben egyenlített a Fulham, egy szép akció végén balról érkezett a beadás, az első kísérlet a felső lécről kipattant, érkezett viszont Szasa Lukics és az ötösön belül a kapuba fejelt.
A Newcastle feljebb kapcsolt, sorra következtek a helyzetek, a második félidőben tízszer próbálkozott Eddie Howe együttese. Ennek meg is lett az eredménye. A 90. percre fordulva Iwobi adta el a labdát a felezővonal környékén, William Osula ballábas lövését még védte Bernd Leno, a kipattanóra Bruno Guimaraes érkezett, és eldöntötte a mérkőzést. 2–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Chelsea–Sunderland 1–2 (Garnacho 4., ill. Isidor 22., Talbi 90+3.)
Newcastle United–Fulham 2–1 (Murphy 18., Bruno Guimaraes 90., ill. Lukics 56.)
KÉSŐBB
18.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Brentford–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Október 26., vasárnap
15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Aston Villa–Manchester City
15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley
Pénteken játszották
Leeds United–West Ham United 2–1 (Aaronson 3., Rodon 15., ill. M. Fernandes 90.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
8
6
1
1
15–3
+12
19
|2. Sunderland
9
5
2
2
11–7
+4
17
|3. Manchester City
8
5
1
2
17–6
+11
16
|4. Liverpool
8
5
–
3
14–11
+3
15
|4. Bournemouth
8
4
3
1
14–11
+3
15
|6. Tottenham
8
4
2
2
14–7
+7
14
|7. Chelsea
9
4
2
3
17–11
+6
14
|8. Crystal Palace
8
3
4
1
12–8
+4
13
|9. Manchester United
8
4
1
3
11–12
–1
13
|10. Brighton & Hove Albion
8
3
3
2
12–11
+1
12
|11. Newcastle
9
3
3
3
9–8
+1
12
|12. Aston Villa
8
3
3
2
8–8
0
12
|13. Everton
8
3
2
3
9–9
0
11
|14. Leeds United
9
3
2
4
9–14
–5
11
|15. Brentford
8
3
1
4
11–12
–1
10
|16. Fulham
9
2
2
5
9–14
–5
8
|17. Burnley
8
2
1
5
9–15
–6
7
|18. Nottingham Forest
8
1
2
5
5–15
–10
5
|19. West Ham
9
1
1
7
7–20
–13
4
|20. Wolverhampton
8
–
2
6
5–16
–11
2