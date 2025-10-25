Hiába a Chelsea korai vezetése, 93. perces góllal a Sunderland nyert Londonban

CHELSEA–SUNDERLAND

A legutóbbi három meccséből kettőt megnyerő Sunderland a sorozatban négy győzelemmel rendelkező Chelsea-hez látogatott. A londoni együttesnek mindössze négy perc kellett a vezetéshez, Pedro Neto passzából Alejandro Garnacho talált a kapus lábai között a kapuba. A félidő közepén jött a válasz, egy nagy bedobást követő kavarodást Wilson Isidor használt ki.

A folytatásban Joao Pedro és Garnacho révén is volt helyzete a hazaiaknak, azonban egyikből sem született gól. A második félidőben is nagy százalékban birtokolta a labdát a Chelsea, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani. A kitámadó londoni csapatot megbüntette az újonc, Brian Brobbey passzát Chemsdine Talbi helyezte el okosan a bal alsó sarokba a 93. percben. Ezzel a góllal a Sunderland elvitte mind a három pontot Londonból. 1–2

NEWCASTLE–FULHAM

Az előző fordulós Brighton elleni vereséget a három mérkőzéses vereség sorozattal bíró Fulham ellen javíthatta a Newcastle. Alex Iwobi 300. PL-meccse nem indult jól, hiszen Jacob Murhpy vezetést szerzett egy labdaszerzést követően a 18. percben. A második félidőben egyenlített a Fulham, egy szép akció végén balról érkezett a beadás, az első kísérlet a felső lécről kipattant, érkezett viszont Szasa Lukics és az ötösön belül a kapuba fejelt.

A Newcastle feljebb kapcsolt, sorra következtek a helyzetek, a második félidőben tízszer próbálkozott Eddie Howe együttese. Ennek meg is lett az eredménye. A 90. percre fordulva Iwobi adta el a labdát a felezővonal környékén, William Osula ballábas lövését még védte Bernd Leno, a kipattanóra Bruno Guimaraes érkezett, és eldöntötte a mérkőzést. 2–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ, szombati mérkőzések

KÉSŐBB

18.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

21.00: Brentford–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Október 26., vasárnap

15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

15.00: Aston Villa–Manchester City

15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest

15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley

Pénteken játszották

Leeds United–West Ham United 2–1 (Aaronson 3., Rodon 15., ill. M. Fernandes 90.)