Újra nyert a címvédő: az Aston Villa ellen magára talált a Liverpool

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

Liverpool–Aston Villa 2–0 (1–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Attwell

Liverpool: Mamardasvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (Wirtz, 77.). Menedzser: Arne Slot

Aston Villa: D. Martínez – Cash, Konsa, P. Torres (Mings, 75.), Digne (Maatsen, 75.) – Kamara, A. Onana – Guessand (Malen, 59.), Rogers, McGinn (Barkley, 59.) – Watkins (Sancho, 75.). Menedzser: Unai Emery

Gólszerző: Szalah (45+1.), Gravenberch (58.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Mostanában nem a futballpályán zajló események tekinthetők örömforrásnak Liverpoolban. A „vörösök” a szombati esti, Aston Villa ellenit megelőző hat mérkőzésükből ötöt elveszítettek, a bajnokságban sorozatban négy vereséggel szabadesésbe kezdtek tabellán, a Ligakupából pedig kiestek a héten. A város szíve, amely oly sokszor dobbant együtt a csapatéval, újabban inkább szorongva figyeli a következő fordulót. Október 31-én, Halloween éjszakáján Liverpool mégis más arcát mutatta. A belváros szűk utcáit jelmezes fiatalok árasztották el, a pubokban boszorkánykalapban és mű vámpírfogat húzva csapolták a sört, s mintha csak a közelgő Máglyák éjszakája előszelét hozta volna el az este, örömtüzek lobbantak, tűzijátékok szabdalták a sötét eget, a Mersey-partiak – köztük bizonyára a rivális Everton szimpatizánsai is – egy pillanatra pedig megfeledkezhettek a tabella rideg valóságáról. A futballgödör mélyén is lehet ünnepelni, s Liverpool ezt most bebizonyította.

Ám a mulatság másnapra elcsendesedett, szombaton, mindenszentek napján a városra szürke, esős reggel borult. A ködös utcákon csak a lehullott falevelek sodródtak, a város újra magába fordult. A futballcsapat sorsa, az Aston Villa elleni mérkőzés közelgő terhe ott lappangott a csendben, mintha maga Liverpool is visszaszámolna: a szórakozás ideje lejárt, most ismét a pályán kell(ene) bizonyítani!

Délutánra sem lett barátságosabb az idő, a stadionhoz vezető úton a meccsnapokon indított emeletes busz tetején ülve valahogy mégis jó volt a hangulat. Alkalmi útitársaim között akadtak írek – bérletesek, akik a Liverpool találkozóira járnak –, belgák, akik turistaként sodródtak ide, s bár jegyük nem volt, a stadion mágnesként vonzotta őket, valamint franciák, akik büszkén mutatták a belépőjüket, mintha az lenne a kulcs egy jobb estéhez. A közös nevező azonban az óvatosság volt, senki sem vette biztosra a feltámadást az Aston Villa ellen.

Hasonló kép fogadott a stadionnál. Baráti társaságok nagy összenevetései töltötték be az étert, ám a tréfák mögött érezhetően ott bujkált az aggodalom. Eggyel beljebb, a sajtóközpontban a szokásos forró tea gőze és a kantin illata kúszott be a levegőbe, mint egy rituálé, amely minden meccsnapon megismétlődik, a helyi újságírók mindenesetre óvatosan várták az ütközetet.

„Szoboszlai Dominik jó... – mondták többen is –, de hol vannak a többiek?”

No, igen...

Az Aston Villa ellen kimagaslott a játékintelligenciájával, valamint az első félidőben a kapura veszélyes futballjával a válogatott csapatkapitánya – hatékonyabb lenne a csapat, ha más is egy-két lépéssel előre tudna gondolkodni a pályán. Mindezt a kispadról nézhette Pécsi Ármin, a nyáron a Puskás Akadémiától igazolt húszéves kapus, valamint a Bournemouth-tól 47 millió euróért szerződtetett Kerkez Milos, aki kikerült a kezdőből, akárcsak a 125 milliós vétel, Florian Wirtz. A Villa veszélyesen játszott, az 5. percben Morgan Rogers a kapufát találta el, az időszakosan fellángoló Liverpool a játékrész végén, Emiliano Martínez kapus bődületes hibáját kihasználó Mohamed Szalah révén került előnybe, az egyiptominak ez volt a 250. gólja a csapat színeiben. Ilyen magasságokig csak két csatár, a walesi Ian Rush (346) és az angol Roger Hunt (285) jutott el a „vörösöknél”.

Az 58. percben Ryan Gravenberch megpattanó lövésével elvarrta a szálakat a címvédő, innen már nem volt visszaút a hatmeccses bajnoki veretlenségét elsirató Villának. A Liverpool négy vereség után győzött újra a Premier League-ben, s készülhet az újabb izgalmas hétre: kedden a Real Madridot fogadja a BL-ben, vasárnap pedig a Manchester Cityhez megy a PL-ben. 2–0