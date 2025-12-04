Egy rúgott gól ismét nem volt elég a Manchester United győzelméhez, pontot mentett a West Ham

Nemzeti Sportrádió

2025.12.04.
A 83. percben egyenlített a fehér mezes West Ham (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 14. fordulójának záró mérkőzésén, csütörtök este a Manchester United 1–1-et játszott a West Hammel az Old Traffordon.

A kieső helyen álló West Ham United augusztus óta nem nyert idegenben, emiatt is az MU volt a mérkőzés esélyese, amely győzelem esetén beérhette volna pontszámban a negyedik Chelsea-t. Közelebb álltak a gólhoz a hazaiak az első félidőben, főleg a 29. percben, amikor Joshua Zirkzee próbálkozásánál Aaron Wan-Bissaka mentett, majd pedig Bruno Fernandes találta el a kapufát.

Az 58. percben előnybe kerültek a „vörös ördögök”, Casemiro lövése után a labda felperdült a blokkról, Diogo Dalot elé pattant, aki 10 méterről a jobb alsóba lőtt. A United ebben az idényben egyetlen tétmeccset sem tudott megnyerni 1–0-ra (Ruben Amorimmal – akinek ez volt az 57. mérkőzése a manchesteri kispadon – ez eddig csak egyszer sikerült), így benne volt a pakliban, hogy ez az egy gól nem lesz elég a győzelemhez. Így is lett, szögletet követően Jarrod Bowen csúsztatott, Nusszair Mazraui még a gólvonalról mentett, ám Soungoutou Magassa bevágta a lecsorgót, így megszerezte első gólját WHU-mezben. Már hiába támadott a Manchester United, nem tudta megnyerni a mérkőzést. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ – csütörtöki mérkőzés
Manchester United–West Ham United 1–1 (Dalot 58., ill. Magassa 83.)

Szerdán játszották
Arsenal–Brentford 2–0 (Merino 11., Saka 90+1.)
Brighton & Hove Albion–Aston Villa 3–4 (Van Hecke 9., 83., P. Torres 29. – öngól, ill. Watkins 37., 45+7., Onana 60., Malen 78.)
Burnley–Crystal Palace 0–1 (Munoz 44.)
Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest 0–1 (Igor Jesus 72.)
Leeds United–Chelsea 3–1 (Bijol 6., Tanaka 43., Calvert-Lewin 72., ill. Neto 50.)
Liverpool–Sunderland 1–1 (Mukiele 81. – öngól, ill. Talbi 67.)
Kedden játszották
Fulham–Manchester City 4–5 (Smith Rowe 45+2., Iwobi 57., Chukwueze 72., 78., ill. Haaland 17., Reijnders 37., Foden 44., 48., Berge 54. – öngól)
AFC Bournemouth–Everton 0–1 (Grealish 78.)
Newcastle United–Tottenham Hotspur 2–2 (Guimaraes 71., Gordon 86. – 11-esből, ill. Romero 78., 90+5.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal14103127–7+2033
  2. Manchester City1491432–16+1628
  3. Aston Villa1483320–14+627
  4. Chelsea1473425–15+1024
  5. Crystal Palace1465318–11+723
  6. Sunderland1465318–14+423
  7. Brighton & Hove Albion1464424–20+422
  8. Manchester United1464422–21+122
  9. Liverpool1471621–21022
10. Everton1463515–17–221
11. Tottenham1454523–18+519
12. Newcastle1454519–18+119
13. Brentford1461721–22–119
14. Bournemouth1454521–24–319
15. Fulham1452719–22–317
16. Nottingham Forest1443714–22–815
17. Leeds United1442816–26–1014
18. West Ham1433816–28–1212
19. Burnley14311015–28–1310
20. Wolverhampton142127–29–222

 

 

Szoboszlai: Minden megvan hozzá, hogy egy ilyen meccset három ponttal zárjunk

Slot a helyzetek számával elégedett volt, az eredménnyel nem a Liverpool döntetlenje után

Nem kapott gólt, kettővel nyert az Arsenal – ismét ötpontos az előnye a PL-tabella élén

Amorim: Senki sem keményebb velem, mint én magammal

Liverpool: folytatódhat a West Ham elleni miniforradalom

Haaland rekordot döntött, a City majdnem leadta négygólos előnyét a Fulham otthonában

Slot szerint két okból görcsölt be Kerkez a hajrában

Mikel Arteta: Emberelőnyben nyerni kellett volna, csalódott vagyok

