Egy rúgott gól ismét nem volt elég a Manchester United győzelméhez, pontot mentett a West Ham
A kieső helyen álló West Ham United augusztus óta nem nyert idegenben, emiatt is az MU volt a mérkőzés esélyese, amely győzelem esetén beérhette volna pontszámban a negyedik Chelsea-t. Közelebb álltak a gólhoz a hazaiak az első félidőben, főleg a 29. percben, amikor Joshua Zirkzee próbálkozásánál Aaron Wan-Bissaka mentett, majd pedig Bruno Fernandes találta el a kapufát.
Az 58. percben előnybe kerültek a „vörös ördögök”, Casemiro lövése után a labda felperdült a blokkról, Diogo Dalot elé pattant, aki 10 méterről a jobb alsóba lőtt. A United ebben az idényben egyetlen tétmeccset sem tudott megnyerni 1–0-ra (Ruben Amorimmal – akinek ez volt az 57. mérkőzése a manchesteri kispadon – ez eddig csak egyszer sikerült), így benne volt a pakliban, hogy ez az egy gól nem lesz elég a győzelemhez. Így is lett, szögletet követően Jarrod Bowen csúsztatott, Nusszair Mazraui még a gólvonalról mentett, ám Soungoutou Magassa bevágta a lecsorgót, így megszerezte első gólját WHU-mezben. Már hiába támadott a Manchester United, nem tudta megnyerni a mérkőzést. 1–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ – csütörtöki mérkőzés
Manchester United–West Ham United 1–1 (Dalot 58., ill. Magassa 83.)
Szerdán játszották
Arsenal–Brentford 2–0 (Merino 11., Saka 90+1.)
Brighton & Hove Albion–Aston Villa 3–4 (Van Hecke 9., 83., P. Torres 29. – öngól, ill. Watkins 37., 45+7., Onana 60., Malen 78.)
Burnley–Crystal Palace 0–1 (Munoz 44.)
Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest 0–1 (Igor Jesus 72.)
Leeds United–Chelsea 3–1 (Bijol 6., Tanaka 43., Calvert-Lewin 72., ill. Neto 50.)
Liverpool–Sunderland 1–1 (Mukiele 81. – öngól, ill. Talbi 67.)
Kedden játszották
Fulham–Manchester City 4–5 (Smith Rowe 45+2., Iwobi 57., Chukwueze 72., 78., ill. Haaland 17., Reijnders 37., Foden 44., 48., Berge 54. – öngól)
AFC Bournemouth–Everton 0–1 (Grealish 78.)
Newcastle United–Tottenham Hotspur 2–2 (Guimaraes 71., Gordon 86. – 11-esből, ill. Romero 78., 90+5.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|14
|10
|3
|1
|27–7
|+20
|33
|2. Manchester City
|14
|9
|1
|4
|32–16
|+16
|28
|3. Aston Villa
|14
|8
|3
|3
|20–14
|+6
|27
|4. Chelsea
|14
|7
|3
|4
|25–15
|+10
|24
|5. Crystal Palace
|14
|6
|5
|3
|18–11
|+7
|23
|6. Sunderland
|14
|6
|5
|3
|18–14
|+4
|23
|7. Brighton & Hove Albion
|14
|6
|4
|4
|24–20
|+4
|22
|8. Manchester United
|14
|6
|4
|4
|22–21
|+1
|22
|9. Liverpool
|14
|7
|1
|6
|21–21
|0
|22
|10. Everton
|14
|6
|3
|5
|15–17
|–2
|21
|11. Tottenham
|14
|5
|4
|5
|23–18
|+5
|19
|12. Newcastle
|14
|5
|4
|5
|19–18
|+1
|19
|13. Brentford
|14
|6
|1
|7
|21–22
|–1
|19
|14. Bournemouth
|14
|5
|4
|5
|21–24
|–3
|19
|15. Fulham
|14
|5
|2
|7
|19–22
|–3
|17
|16. Nottingham Forest
|14
|4
|3
|7
|14–22
|–8
|15
|17. Leeds United
|14
|4
|2
|8
|16–26
|–10
|14
|18. West Ham
|14
|3
|3
|8
|16–28
|–12
|12
|19. Burnley
|14
|3
|1
|10
|15–28
|–13
|10
|20. Wolverhampton
|14
|–
|2
|12
|7–29
|–22
|2