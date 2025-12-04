Egy rúgott gól ismét nem volt elég a Manchester United győzelméhez, pontot mentett a West Ham

A kieső helyen álló West Ham United augusztus óta nem nyert idegenben, emiatt is az MU volt a mérkőzés esélyese, amely győzelem esetén beérhette volna pontszámban a negyedik Chelsea-t. Közelebb álltak a gólhoz a hazaiak az első félidőben, főleg a 29. percben, amikor Joshua Zirkzee próbálkozásánál Aaron Wan-Bissaka mentett, majd pedig Bruno Fernandes találta el a kapufát.

Az 58. percben előnybe kerültek a „vörös ördögök”, Casemiro lövése után a labda felperdült a blokkról, Diogo Dalot elé pattant, aki 10 méterről a jobb alsóba lőtt. A United ebben az idényben egyetlen tétmeccset sem tudott megnyerni 1–0-ra (Ruben Amorimmal – akinek ez volt az 57. mérkőzése a manchesteri kispadon – ez eddig csak egyszer sikerült), így benne volt a pakliban, hogy ez az egy gól nem lesz elég a győzelemhez. Így is lett, szögletet követően Jarrod Bowen csúsztatott, Nusszair Mazraui még a gólvonalról mentett, ám Soungoutou Magassa bevágta a lecsorgót, így megszerezte első gólját WHU-mezben. Már hiába támadott a Manchester United, nem tudta megnyerni a mérkőzést. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ – csütörtöki mérkőzés

Manchester United–West Ham United 1–1 (Dalot 58., ill. Magassa 83.)

Szerdán játszották

Arsenal–Brentford 2–0 (Merino 11., Saka 90+1.)

Brighton & Hove Albion–Aston Villa 3–4 (Van Hecke 9., 83., P. Torres 29. – öngól, ill. Watkins 37., 45+7., Onana 60., Malen 78.)

Burnley–Crystal Palace 0–1 (Munoz 44.)

Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest 0–1 (Igor Jesus 72.)

Leeds United–Chelsea 3–1 (Bijol 6., Tanaka 43., Calvert-Lewin 72., ill. Neto 50.)

Liverpool–Sunderland 1–1 (Mukiele 81. – öngól, ill. Talbi 67.)

Kedden játszották

Fulham–Manchester City 4–5 (Smith Rowe 45+2., Iwobi 57., Chukwueze 72., 78., ill. Haaland 17., Reijnders 37., Foden 44., 48., Berge 54. – öngól)

AFC Bournemouth–Everton 0–1 (Grealish 78.)

Newcastle United–Tottenham Hotspur 2–2 (Guimaraes 71., Gordon 86. – 11-esből, ill. Romero 78., 90+5.)