Balszerencsés volt a leedsi védő, idegenben nyert a Tottenham

A Leeds nem kezdte rosszul a bajnokságot, hiszen az első hat fordulóban nyolc pontot gyűjtött. A Spurs a Bournemouth ellen szenvedte el egyetlen vereségét, legutóbb az utolsó pillanatban mentett pontot a Wolves ellen.
Az újonc Leeds már a hetedik percben vezetést szerezhetett volna, miután Guglielmo Vicario kapus rosszul mozdult ki egy szabadrúgásra, Joe Rodon fejese azonban a kapufát találta el. Bő negyedórával később azonban a Tottenham az első komolyabb lehetőségét kihasználta, Mattyhs Tel a jobbösszekötő helyéről lőtt, és Pascal Struijk lábán irányt változtatott a labda, amely így Karl Darlow kapujába vágódott (0–1).
Hamar jöhetett volna a válasz, de a Rodrigo Bentancur hibája után megszerzett labdát Dominic Calvert-Lewin a kapu fölé vágta, egy perccel később pedig a Spurs növelhette volna az előnyét, ám Mohammed Kudus ziccerben nem találta el a kaput.
A 34. percben összejött a hazai egyenlítés, Vicario egy megpattanó lövést még védett, de a kipattanót már a kapuba vágta Noah Okafor (1–1). Ahogy az elején a Tottenhamet, úgy a félidő végén a Leedset is „megmentette” egyszer a kapufa, Tel bólintása jött ki a felső lécről.
Az 57. percben Gabriel Gudmundsson elcsúszása után Kudus lőtt a jobbösszekötő helyéről, a menteni igyekvő Struijk lábán ezúttal is szerencsétlenül pattant meg a labda, Darlow pedig elmozdult jobbra, és már nem ért vissza (1–2).
A végén a Leeds hajtott az egyenlítésért, de nem tudta megszerezni a második gólt. Az újonc 2024 szeptembere után veszített újra hazai pályán bajnokit, akkor a Burnleytől kapott ki a Championshipben.
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
Leeds United–Tottenham Hotspur 1–2 (Okafor 34., ill. Tel 23., Kudus 57.)
Később:
16.00: Arsenal–West Ham United
16.00: Manchester United–Sunderland (Tv: Spíler1)
18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
PÉNTEKEN RENDEZTÉK
AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)
VASÁRNAP RENDEZIK
15.00: Aston Villa–Burnley
15.00: Everton–Crystal Palace
15.00: Newcastle United–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion
17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)
|BL / EL / CL HELYEK
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Liverpool
|6
|5
|–
|1
|12–7
|+5
|15
|2. Tottenham
|7
|4
|2
|1
|13–5
|+8
|14
|3. Bournemouth
|7
|4
|2
|1
|11–8
|+3
|14
|4. Arsenal
|6
|4
|1
|1
|12–3
|+9
|13
|5. Crystal Palace
|6
|3
|3
|–
|8–3
|+5
|12
|6. Sunderland
|6
|3
|2
|1
|7–4
|+3
|11
|7. Manchester City
|6
|3
|1
|2
|14–6
|+8
|10
|8. Chelsea
|6
|2
|2
|2
|11–8
|+3
|8
|9. Everton
|6
|2
|2
|2
|7–6
|+1
|8
|10. Brighton & Hove Albion
|6
|2
|2
|2
|9–9
|0
|8
|11. Fulham
|7
|2
|2
|3
|8–11
|–3
|8
|12. Leeds United
|7
|2
|2
|3
|7–11
|–4
|8
|13. Brentford
|6
|2
|1
|3
|9–11
|–2
|7
|14. Manchester United
|6
|2
|1
|3
|7–11
|–4
|7
|15. Newcastle
|6
|1
|3
|2
|4–5
|–1
|6
|16. Aston Villa
|6
|1
|3
|2
|4–6
|–2
|6
|17. Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|5–10
|–5
|5
|18. Burnley
|6
|1
|1
|4
|6–13
|–7
|4
|19. West Ham
|6
|1
|1
|4
|6–14
|–8
|4
|20. Wolverhampton
|6
|–
|1
|5
|4–13
|–9
|1