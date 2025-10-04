Balszerencsés volt a leedsi védő, idegenben nyert a Tottenham

A Leeds nem kezdte rosszul a bajnokságot, hiszen az első hat fordulóban nyolc pontot gyűjtött. A Spurs a Bournemouth ellen szenvedte el egyetlen vereségét, legutóbb az utolsó pillanatban mentett pontot a Wolves ellen.

Az újonc Leeds már a hetedik percben vezetést szerezhetett volna, miután Guglielmo Vicario kapus rosszul mozdult ki egy szabadrúgásra, Joe Rodon fejese azonban a kapufát találta el. Bő negyedórával később azonban a Tottenham az első komolyabb lehetőségét kihasználta, Mattyhs Tel a jobbösszekötő helyéről lőtt, és Pascal Struijk lábán irányt változtatott a labda, amely így Karl Darlow kapujába vágódott (0–1).

Hamar jöhetett volna a válasz, de a Rodrigo Bentancur hibája után megszerzett labdát Dominic Calvert-Lewin a kapu fölé vágta, egy perccel később pedig a Spurs növelhette volna az előnyét, ám Mohammed Kudus ziccerben nem találta el a kaput.

A 34. percben összejött a hazai egyenlítés, Vicario egy megpattanó lövést még védett, de a kipattanót már a kapuba vágta Noah Okafor (1–1). Ahogy az elején a Tottenhamet, úgy a félidő végén a Leedset is „megmentette” egyszer a kapufa, Tel bólintása jött ki a felső lécről.

Az 57. percben Gabriel Gudmundsson elcsúszása után Kudus lőtt a jobbösszekötő helyéről, a menteni igyekvő Struijk lábán ezúttal is szerencsétlenül pattant meg a labda, Darlow pedig elmozdult jobbra, és már nem ért vissza (1–2).

A végén a Leeds hajtott az egyenlítésért, de nem tudta megszerezni a második gólt. Az újonc 2024 szeptembere után veszített újra hazai pályán bajnokit, akkor a Burnleytől kapott ki a Championshipben.

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

Leeds United–Tottenham Hotspur 1–2 (Okafor 34., ill. Tel 23., Kudus 57.)

Később:

16.00: Arsenal–West Ham United

16.00: Manchester United–Sunderland (Tv: Spíler1)

18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

PÉNTEKEN RENDEZTÉK

AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)

VASÁRNAP RENDEZIK

15.00: Aston Villa–Burnley

15.00: Everton–Crystal Palace

15.00: Newcastle United–Nottingham Forest

15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion

17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)