Nemzeti Sportrádió

Balszerencsés volt a leedsi védő, idegenben nyert a Tottenham

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
Vágólapra másolva!
2025.10.04. 15:31
A földön ülő Struijk balszerencsés volt, kétszer is róla került a labda a saját kapujába (Fotó: Getty Images)
Címkék
Leeds United Tottenham Premier League
A Tottenham labdarúgócsapata 2–1-es győzelmet aratott a Leeds United vendégeként a Premier League 7. fordulójának első szombati mérkőzésén.

A Leeds nem kezdte rosszul a bajnokságot, hiszen az első hat fordulóban nyolc pontot gyűjtött. A Spurs a Bournemouth ellen szenvedte el egyetlen vereségét, legutóbb az utolsó pillanatban mentett pontot a Wolves ellen.

Az újonc Leeds már a hetedik percben vezetést szerezhetett volna, miután Guglielmo Vicario kapus rosszul mozdult ki egy szabadrúgásra, Joe Rodon fejese azonban a kapufát találta el. Bő negyedórával később azonban a Tottenham az első komolyabb lehetőségét kihasználta, Mattyhs Tel a jobbösszekötő helyéről lőtt, és Pascal Struijk lábán irányt változtatott a labda, amely így Karl Darlow kapujába vágódott (0–1).

Hamar jöhetett volna a válasz, de a Rodrigo Bentancur hibája után megszerzett labdát Dominic Calvert-Lewin a kapu fölé vágta, egy perccel később pedig a Spurs növelhette volna az előnyét, ám Mohammed Kudus ziccerben nem találta el a kaput.

A 34. percben összejött a hazai egyenlítés, Vicario egy megpattanó lövést még védett, de a kipattanót már a kapuba vágta Noah Okafor (1–1). Ahogy az elején a Tottenhamet, úgy a félidő végén a Leedset is „megmentette” egyszer a kapufa, Tel bólintása jött ki a felső lécről.

Az 57. percben Gabriel Gudmundsson elcsúszása után Kudus lőtt a jobbösszekötő helyéről, a menteni igyekvő Struijk lábán ezúttal is szerencsétlenül pattant meg a labda, Darlow pedig elmozdult jobbra, és már nem ért vissza (1–2).

A végén a Leeds hajtott az egyenlítésért, de nem tudta megszerezni a második gólt. Az újonc 2024 szeptembere után veszített újra hazai pályán bajnokit, akkor a Burnleytől kapott ki a Championshipben.

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
Leeds United–Tottenham Hotspur 1–2 (Okafor 34., ill. Tel 23., Kudus 57.)
Később:
16.00: Arsenal–West Ham United
16.00: Manchester United–Sunderland (Tv: Spíler1)
18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

PÉNTEKEN RENDEZTÉK
AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)

VASÁRNAP RENDEZIK
15.00: Aston Villa–Burnley
15.00: Everton–Crystal Palace
15.00: Newcastle United–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion
17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1) 

   
BL / EL / CL HELYEKMGyDVL–KGkP
1. Liverpool65112–7+515
2. Tottenham742113–5+814
3. Bournemouth742111–8+314
4. Arsenal641112–3+913
5. Crystal Palace6338–3+512
6. Sunderland63217–4+311
7. Manchester City631214–6+810
8. Chelsea622211–8+38
9. Everton62227–6+18
10. Brighton & Hove Albion62229–908
11. Fulham72238–11–38
12. Leeds United72237–11–48
13. Brentford62139–11–27
14. Manchester United62137–11–47
15. Newcastle61324–5–16
16. Aston Villa61324–6–26
17. Nottingham Forest61235–10–55
18. Burnley61146–13–74
19. West Ham61146–14–84
20. Wolverhampton6154–13–91

 

 

Leeds United Tottenham Premier League
Legfrissebb hírek

Szoboszlai tízes pozícióban, Wirtz helyén játszhat a Chelsea ellen – az elemzők szerint

Angol labdarúgás
8 órája

2031-ig hosszabbított brazil szélsőjével a Manchester City – hivatalos

Angol labdarúgás
20 órája

Szoboszlait választották meg augusztus legjobbjának a Liverpool szurkolói

Angol labdarúgás
Tegnap, 16:59

Carragher: Amorim manchesteri időszaka rémálom, véget kell vetni neki!

Angol labdarúgás
2025.09.30. 16:51

Újabb hosszabbítás az Arsenalnál, Saliba is aláírt – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.09.30. 11:43

Így „őrült meg” Ian Wright a stúdióban az Arsenal győztes gólját látván – videó

Angol labdarúgás
2025.09.29. 13:52

Ha Amorim távozik, Xavi lehet a megoldás a Manchester Unitednél – sajtóhír

Angol labdarúgás
2025.09.29. 12:12

„Pontosan tudja, hogy megütött...” – járt volna a piros lap az Arsenal gólszerzőjének?

Angol labdarúgás
2025.09.29. 08:20
Ezek is érdekelhetik