A Crystal Palace 97. perces góllal megnyerte a veretlenek csatáját, és ismét kibabrált a Poollal!

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

CRYSTAL PALACE–LIVERPOOL 2–1 (1–0)

London, Selhurst Park. Vezette: Kavanagh

PALACE: Henderson – Richards, Lacroix, Guéhi – D. Munoz, Wharton (W. Hughes, 62.), Kamada (Devenny, 90+2.), Mitchell – I. Sarr (Nketiah, 75.), Pino (Lerma, 75.) – Mateta. Menedzser: Oliver Glasner

LIVERPOOL: Alisson – Bradley (Gakpo, a szünetben), I. Konaté (J. Frimpong, 74.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 65.) – Szalah, Szoboszlai, Wirtz (Chiesa, 74.) – Isak (Ngumoha, 84.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: I. Sarr (9.), Nketiah (90+7.), ill. Chiesa (87.)

A tizenegyesekkel elvesztett Szuperkupát követően volt miért törlesztenie a Liverpoolnak a Crystal Palace ellen, ám további óvatosságra intette a bajnokot, hogy rajta kívül egyedül a londoniak álltak veretlenül az új idény tabelláján.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a várakozásoknak megfelelően bekerültek a kezdőcsapatba: előbbi a középpálya tengelyén, tehát támadó szerepkörben, utóbbi pedig a védelem bal oldalán kapott helyet. Mivel a Liverpool ügyeletes gólvágóját, Hugo Ekitikét kiállították a Southampton elleni, hétközi Ligakupa-mérkőzésen (2–1), a Premier League-ben először lehetett kezdő a nyáron klub- és PL-rekordért igazolt Alexander Isak a csatárposzton – érdekes módon a svéd csatár volt az egyetlen, aki benn maradt a kezdőben a kupameccs után. A másik csúcsigazolás, Florian Wirtz, akivel szemben erőnléti aggályok merültek fel az utóbbi időben, a bal szélen, Szoboszlai Dominik mellett játszott, és ha már a nyári erősítéseknél tartunk, Jeremie Frimpong ismét csak a padra ülhetett le, jobb oldali szárnyvédőként Conor Bradley kezdett.

Aztán ahogy elkezdődött a mérkőzés, elég hamar kiderült, hogy valóban van miért tartani a Palace-tól: még tíz perce sem ment a játék, amikor egy szögletet követő kavarodás végén Ismaila Sarr lőtt a kapuba közvetlen közelről. Jóllehet a Liverpool szabadrúgásból majdnem egyenlített – ezúttal nem Szoboszlai volt a végrehajtó, ráadásul a kipattanót kapura szúró Ryan Gravenberch próbálkozása volt veszélyes –, ám a szünetre menet örülhetett, hogy csak egy gól volt a hátránya, nem egy Palace-ziccernél ugyanis Alisson hárított bravúrral, vagy ha ő nem, akkor a kapufa mentette meg az újabb góltól a „vörösöket”.

A második félidőre Cody Gakpo állt be Bradley helyére, de az északír játékos posztját Szoboszlai vette át, viszont csak addig maradt jobb-bekként, amíg cirka húsz perccel a vége előtt Frimpong is beállt, ekkor a magyar légiós ismét előrébb került. A hazaiak persze jóval több területet engedtek át, és az átalakításokkal a Liverpool is összeszedettebbnek tűnt, ám az egyenlítés csak a hajrában jött össze, amikor a csereként pályára lépő Federico Chiesa hat méterről a kapuba vágta a labdát. Csakhogy ezzel nem volt vége, mert a mérkőzés utolsó labdaérintéséből – egy nagy bedobást követő szituáció végén – Eddie Nketiah a vendégkapuba lőtt, így a reváns mellett a Liverpool veretlensége is odalett. 2–1