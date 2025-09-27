A Crystal Palace 97. perces góllal megnyerte a veretlenek csatáját, és ismét kibabrált a Poollal!

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
CRYSTAL PALACE–LIVERPOOL 2–1 (1–0)
London, Selhurst Park. Vezette: Kavanagh
PALACE: Henderson – Richards, Lacroix, Guéhi – D. Munoz, Wharton (W. Hughes, 62.), Kamada (Devenny, 90+2.), Mitchell – I. Sarr (Nketiah, 75.), Pino (Lerma, 75.) – Mateta. Menedzser: Oliver Glasner
LIVERPOOL: Alisson – Bradley (Gakpo, a szünetben), I. Konaté (J. Frimpong, 74.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 65.) – Szalah, Szoboszlai, Wirtz (Chiesa, 74.) – Isak (Ngumoha, 84.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: I. Sarr (9.), Nketiah (90+7.), ill. Chiesa (87.)
A tizenegyesekkel elvesztett Szuperkupát követően volt miért törlesztenie a Liverpoolnak a Crystal Palace ellen, ám további óvatosságra intette a bajnokot, hogy rajta kívül egyedül a londoniak álltak veretlenül az új idény tabelláján.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a várakozásoknak megfelelően bekerültek a kezdőcsapatba: előbbi a középpálya tengelyén, tehát támadó szerepkörben, utóbbi pedig a védelem bal oldalán kapott helyet. Mivel a Liverpool ügyeletes gólvágóját, Hugo Ekitikét kiállították a Southampton elleni, hétközi Ligakupa-mérkőzésen (2–1), a Premier League-ben először lehetett kezdő a nyáron klub- és PL-rekordért igazolt Alexander Isak a csatárposzton – érdekes módon a svéd csatár volt az egyetlen, aki benn maradt a kezdőben a kupameccs után. A másik csúcsigazolás, Florian Wirtz, akivel szemben erőnléti aggályok merültek fel az utóbbi időben, a bal szélen, Szoboszlai Dominik mellett játszott, és ha már a nyári erősítéseknél tartunk, Jeremie Frimpong ismét csak a padra ülhetett le, jobb oldali szárnyvédőként Conor Bradley kezdett.
Aztán ahogy elkezdődött a mérkőzés, elég hamar kiderült, hogy valóban van miért tartani a Palace-tól: még tíz perce sem ment a játék, amikor egy szögletet követő kavarodás végén Ismaila Sarr lőtt a kapuba közvetlen közelről. Jóllehet a Liverpool szabadrúgásból majdnem egyenlített – ezúttal nem Szoboszlai volt a végrehajtó, ráadásul a kipattanót kapura szúró Ryan Gravenberch próbálkozása volt veszélyes –, ám a szünetre menet örülhetett, hogy csak egy gól volt a hátránya, nem egy Palace-ziccernél ugyanis Alisson hárított bravúrral, vagy ha ő nem, akkor a kapufa mentette meg az újabb góltól a „vörösöket”.
A második félidőre Cody Gakpo állt be Bradley helyére, de az északír játékos posztját Szoboszlai vette át, viszont csak addig maradt jobb-bekként, amíg cirka húsz perccel a vége előtt Frimpong is beállt, ekkor a magyar légiós ismét előrébb került. A hazaiak persze jóval több területet engedtek át, és az átalakításokkal a Liverpool is összeszedettebbnek tűnt, ám az egyenlítés csak a hajrában jött össze, amikor a csereként pályára lépő Federico Chiesa hat méterről a kapuba vágta a labdát. Csakhogy ezzel nem volt vége, mert a mérkőzés utolsó labdaérintéséből – egy nagy bedobást követő szituáció végén – Eddie Nketiah a vendégkapuba lőtt, így a reváns mellett a Liverpool veretlensége is odalett. 2–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Liverpool
|6
|5
|–
|1
|12–7
|+5
|15
|2. Crystal Palace
|6
|3
|3
|–
|8–3
|+5
|12
|3. Bournemouth
|6
|3
|2
|1
|8–7
|+1
|11
|4. Manchester City
|6
|3
|1
|2
|14–6
|+8
|10
|5. Arsenal
|5
|3
|1
|1
|10–2
|+8
|10
|6. Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10–3
|+7
|10
|7. Chelsea
|6
|2
|2
|2
|11–8
|+3
|8
|8. Sunderland
|5
|2
|2
|1
|6–4
|+2
|8
|9. Fulham
|5
|2
|2
|1
|6–5
|+1
|8
|10. Brighton & Hove Albion
|6
|2
|2
|2
|9–9
|0
|8
|11. Leeds United
|6
|2
|2
|2
|6–9
|–3
|8
|12. Everton
|5
|2
|1
|2
|6–5
|+1
|7
|13. Brentford
|6
|2
|1
|3
|9–11
|–2
|7
|14. Manchester United
|6
|2
|1
|3
|7–11
|–4
|7
|15. Newcastle
|5
|1
|3
|1
|3–3
|0
|6
|16. Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5–9
|–4
|5
|17. Burnley
|6
|1
|1
|4
|6–13
|–7
|4
|18. Aston Villa
|5
|–
|3
|2
|1–5
|–4
|3
|19. West Ham
|5
|1
|–
|4
|5–13
|–8
|3
|20. Wolverhampton
|5
|–
|–
|5
|3–12
|–9
|0