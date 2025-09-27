Nemzeti Sportrádió

A Crystal Palace 97. perces góllal megnyerte a veretlenek csatáját, és ismét kibabrált a Poollal!

Vágólapra másolva!
2025.09.27. 18:10
null
A 98. percben jött a csattanó, de ezúttal nem a Liverpool örömére (Fotó: Getty Images)
Címkék
Crystal Palace Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
Az angol labdarúgó Premier League 6. fordulójában a Liverpool 2–1-re kikapott a Crystal Palace otthonában – a címvédő 97. percben kapott góllal bukta el a bajnoki veretlenségét.

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
CRYSTAL PALACE–LIVERPOOL 2–1 (1–0)
London, Selhurst Park. Vezette: Kavanagh
PALACE: Henderson – Richards, Lacroix, Guéhi – D. Munoz, Wharton (W. Hughes, 62.), Kamada (Devenny, 90+2.), Mitchell – I. Sarr (Nketiah, 75.), Pino (Lerma, 75.) – Mateta. Menedzser: Oliver Glasner
LIVERPOOL: Alisson – Bradley (Gakpo, a szünetben), I. Konaté (J. Frimpong, 74.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 65.) – Szalah, Szoboszlai, Wirtz (Chiesa, 74.) – Isak (Ngumoha, 84.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: I. Sarr (9.), Nketiah (90+7.), ill. Chiesa (87.)

A tizenegyesekkel elvesztett Szuperkupát követően volt miért törlesztenie a Liverpoolnak a Crystal Palace ellen, ám további óvatosságra intette a bajnokot, hogy rajta kívül egyedül a londoniak álltak veretlenül az új idény tabelláján.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a várakozásoknak megfelelően bekerültek a kezdőcsapatba: előbbi a középpálya tengelyén, tehát támadó szerepkörben, utóbbi pedig a védelem bal oldalán kapott helyet. Mivel a Liverpool ügyeletes gólvágóját, Hugo Ekitikét kiállították a Southampton elleni, hétközi Ligakupa-mérkőzésen (2–1), a Premier League-ben először lehetett kezdő a nyáron klub- és PL-rekordért igazolt Alexander Isak a csatárposzton – érdekes módon a svéd csatár volt az egyetlen, aki benn maradt a kezdőben a kupameccs után. A másik csúcsigazolás, Florian Wirtz, akivel szemben erőnléti aggályok merültek fel az utóbbi időben, a bal szélen, Szoboszlai Dominik mellett játszott, és ha már a nyári erősítéseknél tartunk, Jeremie Frimpong ismét csak a padra ülhetett le, jobb oldali szárnyvédőként Conor Bradley kezdett.

Aztán ahogy elkezdődött a mérkőzés, elég hamar kiderült, hogy valóban van miért tartani a Palace-tól: még tíz perce sem ment a játék, amikor egy szögletet követő kavarodás végén Ismaila Sarr lőtt a kapuba közvetlen közelről. Jóllehet a Liverpool szabadrúgásból majdnem egyenlített – ezúttal nem Szoboszlai volt a végrehajtó, ráadásul a kipattanót kapura szúró Ryan Gravenberch próbálkozása volt veszélyes –, ám a szünetre menet örülhetett, hogy csak egy gól volt a hátránya, nem egy Palace-ziccernél ugyanis Alisson hárított bravúrral, vagy ha ő nem, akkor a kapufa mentette meg az újabb góltól a „vörösöket”.

A második félidőre Cody Gakpo állt be Bradley helyére, de az északír játékos posztját Szoboszlai vette át, viszont csak addig maradt jobb-bekként, amíg cirka húsz perccel a vége előtt Frimpong is beállt, ekkor a magyar légiós ismét előrébb került. A hazaiak persze jóval több területet engedtek át, és az átalakításokkal a Liverpool is összeszedettebbnek tűnt, ám az egyenlítés csak a hajrában jött össze, amikor a csereként pályára lépő Federico Chiesa hat méterről a kapuba vágta a labdát. Csakhogy ezzel nem volt vége, mert a mérkőzés utolsó labdaérintéséből – egy nagy bedobást követő szituáció végén – Eddie Nketiah a vendégkapuba lőtt, így a reváns mellett a Liverpool veretlensége is odalett. 2–1

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Liverpool65112–7+515
  2. Crystal Palace6338–3+512
  3. Bournemouth63218–7+111
  4. Manchester City631214–6+810
  5. Arsenal531110–2+810
  6. Tottenham531110–3+710
  7. Chelsea622211–8+38
  8. Sunderland52216–4+28
  9. Fulham52216–5+18
10. Brighton & Hove Albion62229–908
11. Leeds United62226–9–38
12. Everton52126–5+17
13. Brentford62139–11–27
14. Manchester United62137–11–47
15. Newcastle51313–306
16. Nottingham Forest51225–9–45
17. Burnley61146–13–74
18. Aston Villa5321–5–43
19. West Ham5145–13–83
20. Wolverhampton553–12–90

 

 

Crystal Palace Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

A Burnley védője két öngólt vétett a Man. City ellen; megint piros lap után kapott ki a Chelsea

Angol labdarúgás
1 órája

Kinevezte Graham Potter utódját a West Ham – hivatalos

Angol labdarúgás
2 órája

Eddig tartott a türelem: a West Ham kirúgta Graham Pottert – hivatalos

Angol labdarúgás
5 órája

Ötös lista: íme, az elitligák eddigi meglepetéscsapatai!

Minden más foci
Tegnap, 15:21

Súlyos sérültet jelentett be Arne Slot, aki nem büntette meg Ekitikét

Angol labdarúgás
Tegnap, 13:21

A Liverpool kifizette Diogo Jota teljes bérét a támadó családjának

Angol labdarúgás
2025.09.25. 19:41

A Liverpool tinisztárja aláírta első profi szerződését – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.09.25. 16:24

Nem hagyja következmények nélkül Ekitiké butaságait a Liverpool

Angol labdarúgás
2025.09.25. 16:05
Ezek is érdekelhetik