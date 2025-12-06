Percek alatt lerendezte a Sunderlandet a City, már csak két pontra van az Arsenaltól

A Manchester City profin kihasználta az Arsenal 2–1-es, Aston Villa elleni vereségét. Pep Guardiola csapata a kezdettől fogva dominált az újonc Sunderland ellen, a 31. percben pedig Ruben Días óriási átlövésgóljával a vezetést is megszerezte. Josko Gvardiol pár perccel később növelte az előnyt, a City-nyomás pedig csak nőtt a szünet után. Phil Foden a 65. percben a City harmadik gólját is megszerezte, beállítva a végeredményt, 3–0. Guardiola csapata már csak két pontra van az éllovas Arsenaltól a PL-tabellán.

A Newcastle favoritként hozta a kötelezőt a Burnley ellen, nem éppen unalmas módon. Bruno Guimaraes a 31. percben fantasztikus gólt lőtt direkt szögletből, Lucas Pirest a 43. percben kiállították, Anthony Gordon pedig gólra váltotta tizenegyesét az 53. percben, még az első félidő hosszabbításában, ezzel el is dőlt a meccs. A Burnley a második félidő végén szépített tizenegyesből, így lett 2–1.

Thomas Frank korábbi csapata, a Brentford felett aratott sima sikert a Tottenham Hotspurrel: Richarlison a 25., Xavi Simons a 43. percben talált be – 2–0. Az Everton és a Nottingham Forest egymás ellen folytatta egyaránt hullámvasútszerű idényét, ebből most előbbi jött ki jobban, s nagyon simán, 3–0-ra nyert.

A Chelsea hét közben kikapott a Leedstől, miután előtte ikszelt emberhátrányban az Arsenallal, és legyőzte a BL-ben a Barcelonát. Nos, a Bournemouth ellen idegenben már a 4. percben hátrányba kerültek a londoni kékek, de azt a gólt visszavonta a játékvezető, majd egyik fél sem tudott érvényes találatot szerezni, így 0–0 lett a vége. A tabellán a két csapat között kilenc hely van (a Chelsea negyedik), míg pontszámban csak öt egység a különbség.

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

AFC Bournemouth–Chelsea 0–0

Everton–Nottingham Forest 3–0 (Milenkovics 2. – öngól, Barry 45+3., Dewsbury-Hall 80.)

Manchester City–Sunderland 3–0 (R. Días 31., Gvardiol 35., Foden 65.)

Kiállítva: O'Nien (90+3., Sunderland)

Newcastle United–Burnley 2–1 (Guimaraes 31., A. Gordon 45+8. – 11-esből, ill. Flemming 90+4. – 11-esből)

Kiállítva: Lucas Pires (43., Burnley)

Tottenham Hotspur–Brentford 2–0 (Richarlison 25., X. Simons 43.)

Aston Villa–Arsenal 2–1 (Cash 36., Buendia 90+4., ill. Trossard 52.)

KÉSŐBB

18.30: Leeds United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

15.00: Brighton & Hove Albion–West Ham United (Tv: Spíler1)

17.30: Fulham–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

HÉTFŐN

21.00: Wolverhampton–Manchester United