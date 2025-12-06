Nemzeti Sportrádió

Percek alatt lerendezte a Sunderlandet a City, már csak két pontra van az Arsenaltól

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2025.12.06. 18:00
Hozta a kötelezőt a Manchester City (Fotó: Getty Images)
Címkék
Pep Guardiola Arsenal Sunderland Premier League Manchester City
A Manchester City kihasználta az Arsenal szombati vereségét, s 3–0-ra legyőzte a Sunderlandet a Premier League 15. fordulójában, így már csak két pontra van az éllovastól.

 

A Manchester City profin kihasználta az Arsenal 2–1-es, Aston Villa elleni vereségét. Pep Guardiola csapata a kezdettől fogva dominált az újonc Sunderland ellen, a 31. percben pedig Ruben Días óriási átlövésgóljával a vezetést is megszerezte. Josko Gvardiol pár perccel később növelte az előnyt, a City-nyomás pedig csak nőtt a szünet után. Phil Foden a 65. percben a City harmadik gólját is megszerezte, beállítva a végeredményt, 3–0. Guardiola csapata már csak két pontra van az éllovas Arsenaltól a PL-tabellán.

A Newcastle favoritként hozta a kötelezőt a Burnley ellen, nem éppen unalmas módon. Bruno Guimaraes a 31. percben fantasztikus gólt lőtt direkt szögletből, Lucas Pirest a 43. percben kiállították, Anthony Gordon pedig gólra váltotta tizenegyesét az 53. percben, még az első félidő hosszabbításában, ezzel el is dőlt a meccs. A Burnley a második félidő végén szépített tizenegyesből, így lett 2–1.

Thomas Frank korábbi csapata, a Brentford felett aratott sima sikert a Tottenham Hotspurrel: Richarlison a 25., Xavi Simons a 43. percben talált be – 2–0. Az Everton és a Nottingham Forest egymás ellen folytatta egyaránt hullámvasútszerű idényét, ebből most előbbi jött ki jobban, s nagyon simán, 3–0-ra nyert.

A Chelsea hét közben kikapott a Leedstől, miután előtte ikszelt emberhátrányban az Arsenallal, és legyőzte a BL-ben a Barcelonát. Nos, a Bournemouth ellen idegenben már a 4. percben hátrányba kerültek a londoni kékek, de azt a gólt visszavonta a játékvezető, majd egyik fél sem tudott érvényes találatot szerezni, így 0–0 lett a vége. A tabellán a két csapat között kilenc hely van (a Chelsea negyedik), míg pontszámban csak öt egység a különbség.

ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Chelsea 0–0
Everton–Nottingham Forest 3–0 (Milenkovics 2. – öngól, Barry 45+3., Dewsbury-Hall 80.)
Manchester City–Sunderland 3–0 (R. Días 31., Gvardiol 35., Foden 65.)
Kiállítva: O'Nien (90+3., Sunderland)
Newcastle United–Burnley 2–1 (Guimaraes 31., A. Gordon 45+8. – 11-esből, ill. Flemming 90+4. – 11-esből)
Kiállítva: Lucas Pires (43., Burnley)
Tottenham Hotspur–Brentford 2–0 (Richarlison 25., X. Simons 43.)
Aston Villa–Arsenal 2–1 (Cash 36., Buendia 90+4., ill. Trossard 52.)
KÉSŐBB
18.30: Leeds United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP
15.00: Brighton & Hove Albion–West Ham United (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
HÉTFŐN
21.00: Wolverhampton–Manchester United

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

15

10

3

2

28–9

+19 

33 

2. Manchester City

15

10

1

4

35–16

+19 

31 

3. Aston Villa

15

9

3

3

22–15

+7 

30 

4. Chelsea

15

7

4

4

25–15

+10 

25 

5. Everton

15

7

3

5

18–17

+1 

24 

6. Crystal Palace

14

6

5

3

18–11

+7 

23 

7. Sunderland

15

6

5

4

18–17

+1 

23 

8. Tottenham

15

6

4

5

25–18

+7 

22 

9. Brighton & Hove Albion

14

6

4

4

24–20

+4 

22 

10. Newcastle

15

6

4

5

21–19

+2 

22 

11. Manchester United

14

6

4

4

22–21

+1 

22 

12. Liverpool

14

7

1

6

21–21

22 

13. Bournemouth

15

5

5

5

21–24

–3 

20 

14. Brentford

15

6

1

8

21–24

–3 

19 

15. Fulham

14

5

2

7

19–22

–3 

17 

16. Nottingham Forest

15

4

3

8

14–25

–11 

15 

17. Leeds United

14

4

2

8

16–26

–10 

14 

18. West Ham

14

3

3

8

16–28

–12 

12 

19. Burnley

15

3

1

11

16–30

–14 

10 

20. Wolverhampton

14

2

12

7–29

–22 

 

 

Pep Guardiola Arsenal Sunderland Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

PL: Leeds United–Liverpool FC

Angol labdarúgás
1 órája

Őrület, a hajrában bukta el a döntetlent az Arsenal a Villa vendégeként

Angol labdarúgás
4 órája

Egy rúgott gól ismét nem volt elég a Manchester United győzelméhez, pontot mentett a West Ham

Angol labdarúgás
2025.12.04. 23:01

Szoboszlai: Minden megvan hozzá, hogy egy ilyen meccset három ponttal zárjunk

Angol labdarúgás
2025.12.04. 12:43

Slot a helyzetek számával elégedett volt, az eredménnyel nem a Liverpool döntetlenje után

Angol labdarúgás
2025.12.04. 09:41

Nem kapott gólt, kettővel nyert az Arsenal – ismét ötpontos az előnye a PL-tabella élén

Angol labdarúgás
2025.12.03. 23:14

Tovább botladozik a Liverpool, nem tudta megverni a Sunderlandet

Angol labdarúgás
2025.12.03. 20:54

Amorim: Senki sem keményebb velem, mint én magammal

Angol labdarúgás
2025.12.03. 15:34
Ezek is érdekelhetik