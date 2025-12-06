Percek alatt lerendezte a Sunderlandet a City, már csak két pontra van az Arsenaltól
A Manchester City profin kihasználta az Arsenal 2–1-es, Aston Villa elleni vereségét. Pep Guardiola csapata a kezdettől fogva dominált az újonc Sunderland ellen, a 31. percben pedig Ruben Días óriási átlövésgóljával a vezetést is megszerezte. Josko Gvardiol pár perccel később növelte az előnyt, a City-nyomás pedig csak nőtt a szünet után. Phil Foden a 65. percben a City harmadik gólját is megszerezte, beállítva a végeredményt, 3–0. Guardiola csapata már csak két pontra van az éllovas Arsenaltól a PL-tabellán.
A Newcastle favoritként hozta a kötelezőt a Burnley ellen, nem éppen unalmas módon. Bruno Guimaraes a 31. percben fantasztikus gólt lőtt direkt szögletből, Lucas Pirest a 43. percben kiállították, Anthony Gordon pedig gólra váltotta tizenegyesét az 53. percben, még az első félidő hosszabbításában, ezzel el is dőlt a meccs. A Burnley a második félidő végén szépített tizenegyesből, így lett 2–1.
Thomas Frank korábbi csapata, a Brentford felett aratott sima sikert a Tottenham Hotspurrel: Richarlison a 25., Xavi Simons a 43. percben talált be – 2–0. Az Everton és a Nottingham Forest egymás ellen folytatta egyaránt hullámvasútszerű idényét, ebből most előbbi jött ki jobban, s nagyon simán, 3–0-ra nyert.
A Chelsea hét közben kikapott a Leedstől, miután előtte ikszelt emberhátrányban az Arsenallal, és legyőzte a BL-ben a Barcelonát. Nos, a Bournemouth ellen idegenben már a 4. percben hátrányba kerültek a londoni kékek, de azt a gólt visszavonta a játékvezető, majd egyik fél sem tudott érvényes találatot szerezni, így 0–0 lett a vége. A tabellán a két csapat között kilenc hely van (a Chelsea negyedik), míg pontszámban csak öt egység a különbség.
ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Chelsea 0–0
Everton–Nottingham Forest 3–0 (Milenkovics 2. – öngól, Barry 45+3., Dewsbury-Hall 80.)
Manchester City–Sunderland 3–0 (R. Días 31., Gvardiol 35., Foden 65.)
Kiállítva: O'Nien (90+3., Sunderland)
Newcastle United–Burnley 2–1 (Guimaraes 31., A. Gordon 45+8. – 11-esből, ill. Flemming 90+4. – 11-esből)
Kiállítva: Lucas Pires (43., Burnley)
Tottenham Hotspur–Brentford 2–0 (Richarlison 25., X. Simons 43.)
Aston Villa–Arsenal 2–1 (Cash 36., Buendia 90+4., ill. Trossard 52.)
KÉSŐBB
18.30: Leeds United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAP
15.00: Brighton & Hove Albion–West Ham United (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
HÉTFŐN
21.00: Wolverhampton–Manchester United
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
15
10
3
2
28–9
+19
33
|2. Manchester City
15
10
1
4
35–16
+19
31
|3. Aston Villa
15
9
3
3
22–15
+7
30
|4. Chelsea
15
7
4
4
25–15
+10
25
|5. Everton
15
7
3
5
18–17
+1
24
|6. Crystal Palace
14
6
5
3
18–11
+7
23
|7. Sunderland
15
6
5
4
18–17
+1
23
|8. Tottenham
15
6
4
5
25–18
+7
22
|9. Brighton & Hove Albion
14
6
4
4
24–20
+4
22
|10. Newcastle
15
6
4
5
21–19
+2
22
|11. Manchester United
14
6
4
4
22–21
+1
22
|12. Liverpool
14
7
1
6
21–21
0
22
|13. Bournemouth
15
5
5
5
21–24
–3
20
|14. Brentford
15
6
1
8
21–24
–3
19
|15. Fulham
14
5
2
7
19–22
–3
17
|16. Nottingham Forest
15
4
3
8
14–25
–11
15
|17. Leeds United
14
4
2
8
16–26
–10
14
|18. West Ham
14
3
3
8
16–28
–12
12
|19. Burnley
15
3
1
11
16–30
–14
10
|20. Wolverhampton
14
–
2
12
7–29
–22
2