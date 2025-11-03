Csak ikszelt a Sunderland, de így is BL-indulást érő helyen áll a tabellán

Az előző négy bajnokijából hármat megnyerő Sunderland negyedóra után hátrányba került, Iliman Ndiaye indult meg az oldalvonal mellől, majd 15 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. Az Everton továbbra is fölényben játszott, Jack Grealish pedig eltalálta a jobb kapufát, majd néhány perccel később „forintos” labdát adott Thierno Barrynek, aki három méterről a kapu fölé bombázott. A félidő vége a hazaiaké volt, ám a liverpooli csapat kibírta a nyomást, és megőrizte előnyét a szünetre.

Viszont a fordulást követően rögtön egyenlítettek a „fekete macskák”, Granit Xhaka lőtt 17 méterről, a labda megpattant, így vágódott a léc alá. A második félidő a továbbiakban is a hazaiaké volt, a vendégek először a 85. percben próbálkoztak lövéssel, akkor Vitalij Mikolenko találta el a kaput távolról, Robin Roefs kiütötte a labdát. A hajrában még a Sunderland megpróbálta begyötörni a győztes gólt, de nem járt sikerrel, ennek ellenére a 4. helyen áll a tabellán, az Everton pedig azért örülhet, mert két vereség után pontot szerzett. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

Sunderland–Everton 1–1 (Xhaka 46., ill. Ndiaye 15.)

Vasárnap játszották

Manchester City–AFC Bournemouth 3–1 (Haaland 17., 33., O'Reilly 60., ill. T. Adams 25.)

West Ham United–Newcastle United 3–1 (L. Paquetá 35., Botman 45+5., Soucek 90+7., ill. J. Murphy 4.)

Szombaton játszották

Tottenham Hotspur–Chelsea 0–1 (Joao Pedro 34.)

Brighton & Hove Albion–Leeds United 3–0 (Welbeck 11., D. Gómez 64., 70.)

Burnley–Arsenal 0–2 (Gyökeres 14., Rice 35.)

Crystal Palace–Brentford 2–0 (Mateta 30., Collins 51. – öngól)

Fulham–Wolverhampton 3–0 (Sessegnon 9., H. Wilson 62., Mosquera 75. – öngól)

Kiállítva: Agbadou (36., Wolves)

Nottingham Forest–Manchester United 2–2 (Gibbs-White 48., Savona 50., ill. Casemiro 34., A. Diallo 81.)

Liverpool–Aston Villa 2–0 (Szalah 45+1., Gravenberch 58.)