Nemzeti Sportrádió

Sydney-Hobart: óvás után először van női győztes összetettben

Vágólapra másolva!
2025.12.31. 14:07
Fotó: Getty Images
Címkék
Jiang Lin Sydney-Hobart vitorlázás
Óvás után Jiang Lin személyében először lett női győztese a pénteken rajtolt Sydney-Hobart vitorlásversenynek összetettben.

A kétszemélyes hajók között eredetileg a Michel Quintin és Yann Rigal kormányozta BNC végzett az élen, csakhogy a zsűri szabálytalan vitorlahasználat miatt szerdán 1 óra 5 perces büntetéssel sújtotta, így végül a Min River nevű hajó diadalmaskodott.

„El sem hiszem. Remélem, ez még több nőt fog ösztönözni. Nézzetek rám, ha én meg tudtam csinálni, ti is biztosan meg tudjátok” – mondta örömében Lin, akinek társa Alexis Loison volt az erőpróbán.

A 80. alkalommal kiírt viadalt a Master Lock Comanche nyerte meg 2 nap, 5 óra, 3 perc és 36 másodperces idővel. Összetettben pedig előnyszámításos rendszer szerint hirdetnek győztest, azaz a hajók teljesítményét tükröző értékszám alapján módosítják az időket, így általában nem a leggyorsabb hajó lesz az első. A 128 indulóból 92 ért célba, egy még a tengeren van, a többi hajó feladta a küzdelmet.

 

Jiang Lin Sydney-Hobart vitorlázás
Legfrissebb hírek

Sydney–Hobart: a Master Lock Comanche győzött

Egyéb egyéni
2025.12.28. 10:11

Sydney–Hobart: a Master Lock Comanche és a címvédő LawConnect harcol a győzelemért

Egyéb egyéni
2025.12.27. 08:52

Balesetekre és sérülésekre számít a Sydney-Hobart vitorlásverseny szervezőbizottságának elnöke

Egyéb egyéni
2025.12.26. 14:57

Ifjúsági vitorlás-vb: Magyarország a kilencedik a nemzetek rangsorában

Egyéb egyéni
2025.12.20. 12:06

Újabb magyar vitorlázók célozták meg az olimpiai szereplést

Egyéb egyéni
2025.12.10. 11:49

Címvédőként indulnak jövőre a magyarok a vitorlázók csapat-világbajnokságán

Egyéb egyéni
2025.12.08. 10:59

A vitorlázó Érdi Mária bronzérmes lett a Sail Melbourne-ön, és már az olimpiai kvótaszerzésre készül

Egyéb egyéni
2025.12.02. 12:19

Vadnai Jonatán: Azért dolgozom, hogy jövőre meglegyen, ami idén hiányzott

Egyéb egyéni
2025.11.29. 08:26
Ezek is érdekelhetik