Idegenben kapott ki az Aston Villa; a Bournemouth otthon tartotta a három pontot

Már a 4. percben vezetést szerzett a hazai csapat, Marcus Tavernier 10 méterről lőtt, a megpattanó labda pedig a lécről a kapuba vágódott. A második félidő legfontosabb momentuma szintén a 4. percben jött el, Toti Gomes ugyanis gólhelyzetben hátulról fellökte Evanilsont, így emberhátrányba került a Wolves. A Bournemouth 10 ember ellen megőrizte az előnyét, így megszerezte első pontjait.
A 13. percben Caoimhín Kelleher ívelte fel a labdát, Igor Thiago megcsúsztatta, Dango Ouattara pedig ziccerbe került, és elsőre a kapusba lőtt, másodjára viszont már a kapuba, így góllal debütált a Brentfordban. A szünet előtt majdnem megduplázta előnyét a vendéglátó: Emiliano Martínez rossz helyre ütötte a labdát, majd Mikkel Damsgaard 12 méterről a léc alá bombázta, csakhogy a játékvezető szabálytalanságot látott – ezt megúszta az Aston Villa és a világbajnok argentin kapus. A második félidőben 75 százalékban birtokolta a labdát a birminghami együttes, de a nyomás nem vezetett eredményre, továbbra is rúgott gól nélkül áll az Unai Emery irányította gárda.
A két feljutó csapat az előző idényben még a Championshipben csapott össze, és akkor a Sunderland veretlen maradt ellenfelével szemben, otthon 1–0-ra nyert, idegenben 0–0-t játszott. Ezúttal a hazaiak már a 19. percben azt hitték, gólt ünnepelhetnek, ám Lyle Foster hiába talált a kapuba, a játékvezető úgy ítélte meg, Jenson Seelttel szemben szabálytalankodtak előtte. A szünet után már szabályos gólt szerzett a Burnley, Josh Cullen 15 méterről a bal alsóba tekert. A „fekete macskák” nem tudtak egyenlíteni, sőt, a vendéglátó a hajrában bebiztosította a győzelmét, Jaidon Anthony lépett ki ziccerben, eltolta a labdát Robin Roefs mellett, majd a kapuba emelt.
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers 1–0 (M. Tavernier 4.)
Kiállítva: Toti Gomes (49., Wolverhampton)
Brentford–Aston Villa 1–0 (Ouattara 13.)
Burnley–Sunderland 2–0 (Cullen 47., J. Anthony 88.)
Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (B. Johnson 35., Palhinha 45+2.)
Arsenal–Leeds United 5–0 (Timber 34., 56., Saka 45+1., Gyökeres 48., 90+5. – a másodikat 11-esből)
VASÁRNAPI PROGRAM
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest
15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)
HÉTFŐI PROGRAM
21.00: Newcastle–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E. Fernández 34., M. Caicedo 54., T. Chalobah 58.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|2
|2
|–
|–
|6–0
|+6
|6
|Tottenham
|2
|2
|–
|–
|5–0
|+5
|6
|3. Chelsea
|2
|1
|1
|–
|5–1
|+4
|4
|4. Manchester City
|2
|1
|–
|1
|4–2
|+2
|3
|Liverpool
|1
|1
|–
|–
|4–2
|+2
|3
|6. Nottingham Forest
|1
|1
|–
|–
|3–1
|+2
|3
|7. Sunderland
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|8. Bournemouth
|2
|1
|–
|1
|3–4
|–1
|3
|9. Burnley
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|Brentford
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|11. Leeds United
|2
|1
|–
|1
|1–5
|–4
|3
|12. Fulham
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|Brighton & Hove Albion
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|14. Newcastle
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|Crystal Palace
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|16. Aston Villa
|2
|–
|1
|1
|0–1
|–1
|1
|17. Manchester United
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|Everton
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|19. Wolverhampton
|2
|–
|–
|2
|0–5
|–5
|0
|20. West Ham
|2
|–
|–
|2
|1–8
|–7
|0