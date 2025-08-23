Nemzeti Sportrádió

Idegenben kapott ki az Aston Villa; a Bournemouth otthon tartotta a három pontot

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.08.23. 18:07
null
Dango Ouattara az Aston Villa elleni győztes góllal mutatkozott be a Brentfordban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bournemouth Sunderland Brentford Aston Villa Burnley Wolverhampton Wanderers Premier League Wolverhampton
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2. fordulójában a Bournemouth, a Brentford és a Burnley is kapott gól nélkül nyert hazai pályán.

Bournemouth–Wolverhampton 1–0

Már a 4. percben vezetést szerzett a hazai csapat, Marcus Tavernier 10 méterről lőtt, a megpattanó labda pedig a lécről a kapuba vágódott. A második félidő legfontosabb momentuma szintén a 4. percben jött el, Toti Gomes ugyanis gólhelyzetben hátulról fellökte Evanilsont, így emberhátrányba került a Wolves. A Bournemouth 10 ember ellen megőrizte az előnyét, így megszerezte első pontjait.

Brentford–Aston Villa 1–0

A 13. percben Caoimhín Kelleher ívelte fel a labdát, Igor Thiago megcsúsztatta, Dango Ouattara pedig ziccerbe került, és elsőre a kapusba lőtt, másodjára viszont már a kapuba, így góllal debütált a Brentfordban. A szünet előtt majdnem megduplázta előnyét a vendéglátó: Emiliano Martínez rossz helyre ütötte a labdát, majd Mikkel Damsgaard 12 méterről a léc alá bombázta, csakhogy a játékvezető szabálytalanságot látott – ezt megúszta az Aston Villa és a világbajnok argentin kapus. A második félidőben 75 százalékban birtokolta a labdát a birminghami együttes, de a nyomás nem vezetett eredményre, továbbra is rúgott gól nélkül áll az Unai Emery irányította gárda.

Burnley–Sunderland 2–0

A két feljutó csapat az előző idényben még a Championshipben csapott össze, és akkor a Sunderland veretlen maradt ellenfelével szemben, otthon 1–0-ra nyert, idegenben 0–0-t játszott. Ezúttal a hazaiak már a 19. percben azt hitték, gólt ünnepelhetnek, ám Lyle Foster hiába talált a kapuba, a játékvezető úgy ítélte meg, Jenson Seelttel szemben szabálytalankodtak előtte. A szünet után már szabályos gólt szerzett a Burnley, Josh Cullen 15 méterről a bal alsóba tekert. A „fekete macskák” nem tudtak egyenlíteni, sőt, a vendéglátó a hajrában bebiztosította a győzelmét, Jaidon Anthony lépett ki ziccerben, eltolta a labdát Robin Roefs mellett, majd a kapuba emelt.

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers 1–0 (M. Tavernier 4.)
Kiállítva: Toti Gomes (49., Wolverhampton)
Brentford–Aston Villa 1–0 (Ouattara 13.)
Burnley–Sunderland 2–0 (Cullen 47., J. Anthony 88.)
Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (B. Johnson 35., Palhinha 45+2.)
Arsenal–Leeds United 5–0 (Timber 34., 56., Saka 45+1., Gyökeres 48., 90+5. – a másodikat 11-esből)
VASÁRNAPI PROGRAM
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest
15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)
HÉTFŐI PROGRAM
21.00: Newcastle–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E. Fernández 34., M. Caicedo 54., T. Chalobah 58.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal226–0+66
       Tottenham225–0+56
  3. Chelsea2115–1+44
  4. Manchester City2114–2+23
       Liverpool114–2+23
  6. Nottingham Forest113–1+23
  7. Sunderland2113–2+13
  8. Bournemouth2113–4–13
  9. Burnley2112–3–13
       Brentford2112–3–13
11. Leeds United2111–5–43
12. Fulham111–101
       Brighton & Hove Albion111–101
14. Newcastle110–001
       Crystal Palace110–001
16. Aston Villa2110–1–11
17. Manchester United110–1–10
Everton110–1–10
19. Wolverhampton220–5–50
20. West Ham221–8–70

 

 

Bournemouth Sunderland Brentford Aston Villa Burnley Wolverhampton Wanderers Premier League Wolverhampton
Legfrissebb hírek

Gyökeres megszerezte első góljait az Arsenalban, a Leeds egy ötöst kapott az Emiratesben

Angol labdarúgás
16 perce

Ez még mindig nem a régi Manchester City: a Spurs elvitte a három pontot az Etihadból

Angol labdarúgás
5 órája

Paquetá bombagóljára öttel válaszolt a Chelsea, újabb kiadós pofont kapott a West Ham

Angol labdarúgás
21 órája

Rekordösszegért vett védőt a Villarreal, középpályás érkezett az Interhez – pénteki transzferhíradó

Minden más foci
23 órája

Szerződést hosszabbított a Manchester City kulcsembere – hivatalos

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:15

Bombaerős csapat, két klasszisígérettel: a Ligue 1-ből megvásároltak álomcsapata

Francia labdarúgás
Tegnap, 9:35

Maguire: Bolond lennék most elhagyni a Unitedet

Angol labdarúgás
2025.08.21. 16:10

Videó: így búcsúztak Diogo Jotától a Premier League első fordulójában

Angol labdarúgás
2025.08.20. 16:22
Ezek is érdekelhetik