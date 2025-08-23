Idegenben kapott ki az Aston Villa; a Bournemouth otthon tartotta a három pontot

Bournemouth–Wolverhampton 1–0

Már a 4. percben vezetést szerzett a hazai csapat, Marcus Tavernier 10 méterről lőtt, a megpattanó labda pedig a lécről a kapuba vágódott. A második félidő legfontosabb momentuma szintén a 4. percben jött el, Toti Gomes ugyanis gólhelyzetben hátulról fellökte Evanilsont, így emberhátrányba került a Wolves. A Bournemouth 10 ember ellen megőrizte az előnyét, így megszerezte első pontjait.

Brentford–Aston Villa 1–0

A 13. percben Caoimhín Kelleher ívelte fel a labdát, Igor Thiago megcsúsztatta, Dango Ouattara pedig ziccerbe került, és elsőre a kapusba lőtt, másodjára viszont már a kapuba, így góllal debütált a Brentfordban. A szünet előtt majdnem megduplázta előnyét a vendéglátó: Emiliano Martínez rossz helyre ütötte a labdát, majd Mikkel Damsgaard 12 méterről a léc alá bombázta, csakhogy a játékvezető szabálytalanságot látott – ezt megúszta az Aston Villa és a világbajnok argentin kapus. A második félidőben 75 százalékban birtokolta a labdát a birminghami együttes, de a nyomás nem vezetett eredményre, továbbra is rúgott gól nélkül áll az Unai Emery irányította gárda.

Burnley–Sunderland 2–0

A két feljutó csapat az előző idényben még a Championshipben csapott össze, és akkor a Sunderland veretlen maradt ellenfelével szemben, otthon 1–0-ra nyert, idegenben 0–0-t játszott. Ezúttal a hazaiak már a 19. percben azt hitték, gólt ünnepelhetnek, ám Lyle Foster hiába talált a kapuba, a játékvezető úgy ítélte meg, Jenson Seelttel szemben szabálytalankodtak előtte. A szünet után már szabályos gólt szerzett a Burnley, Josh Cullen 15 méterről a bal alsóba tekert. A „fekete macskák” nem tudtak egyenlíteni, sőt, a vendéglátó a hajrában bebiztosította a győzelmét, Jaidon Anthony lépett ki ziccerben, eltolta a labdát Robin Roefs mellett, majd a kapuba emelt.

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers 1–0 (M. Tavernier 4.)

Kiállítva: Toti Gomes (49., Wolverhampton)

Brentford–Aston Villa 1–0 (Ouattara 13.)

Burnley–Sunderland 2–0 (Cullen 47., J. Anthony 88.)

Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (B. Johnson 35., Palhinha 45+2.)

Arsenal–Leeds United 5–0 (Timber 34., 56., Saka 45+1., Gyökeres 48., 90+5. – a másodikat 11-esből)

VASÁRNAPI PROGRAM

15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest

15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)

HÉTFŐI PROGRAM

21.00: Newcastle–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E. Fernández 34., M. Caicedo 54., T. Chalobah 58.)