Haaland rekordot döntött, a City majdnem leadta négygólos előnyét a Fulham otthonában

2025.12.02. 23:15
Erling Haaland keddi mérlege: egy gól, két gólpassz, két kapufa (Fotó: Getty Images)
Newcastle Bournemouth Newcastle United Spíler Tv Tottenham Everton Tottenham Hotspur Fulham Premier League Manchester City
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 14. fordulójának keddi mérkőzésein a Manchester City 5–4-re megverte a Fulhamet, az Everton 1–0-ra nyert a Bournemouth ellen, míg a Newcastle és a Tottenham 2–2-t játszott egymással.

Fulham–Manchester City 4–5

Erling Haaland továbbra is a 100. Premier League-góljára hajtott, miután az előző két bajnokin nem tudott betalálni, és a meccs elején még nem sikerült elérnie ezt a mérföldkövet, ugyanis nagy helyzetben a jobb kapufát találta el. Aztán a 17. percben Jérémy Doku passzából 11 méterről a kapu közepébe bombázott a norvég csatár, így a 111. PL-meccsen megszerezte a 100. találatát, amivel megdöntötte Alan Shearer rekordját, akinek a százas mérföldkőhöz 124 bajnokira volt szüksége. Csendesen telt a meccs, mígnem a 37. percben Haaland remekül ugratta ki Tijjani Reijnderst, aki ziccerben nagyon higgadtan löbbölte át a labdát Bernd Leno felett. Nem sokkal később megérkezett a harmadik City-gól, Phil Foden 18 méterről tekert a kapu jobb oldalába, viszont még a szünet előtt szépítettek a hazaiak, Emile Smith Rowe fejjel volt eredményes.

A fordulást követően Foden talált be ismét egy kontra végén, Haaland adta neki a gólpasszt, mivel Doku átadása után a center sarkáról pattant tovább a labda. Nem sokkal később Doku lőtt, a labda Sander Bergen irányt változtatva vágódott védhetetlenül a bal felsőbe – öngól –, ám az ötödik kapott gól ellenére nem adta fel a Fulham. Gyorsan jött a szépítés Alex Iwobitól, és bár akkor még nem volt benne a levegőben, hogy szoros lehet a mérkőzés – főleg mivel Haaland ismét a kapufára lőtt –, negyedóra elteltével Samuel Chukwueze is betalált. Egy ideig VAR-ozták a nigériai válogatott szélső gólját, ám kiderült, hogy nem volt les, ami sokat számított, mert pár perc múlva újra bevette a manchesteri kaput, így már csak egy gól volt a különbség.

Hatalmasat küzdött a Fulham, azonban nem tudott csodát tenni, mivel a 98. percben Josh King lövése után a labdát Josko Gvardiol kivágta a gólvonal elől. Így nem szakadt meg a londoni együttes rossz sorozata, amely legutóbb 2011 szeptemberében tudott pontot szerezni (2–2) a City ellen – zsinórban 19. alkalommal kapott ki, ebből 16-szor a bajnokságban maradt alul.

AFC Bournemouth–Everton 0–1

Sorozatban négy nyeretlenül megvívott mérkőzés után igyekeztek javítani a „cseresznyések”, ám csak lesgólig jutottak az első félidő hajrájában, miközben az Everton kétszer is eltalálta a kapufát. A második játékrész is inkább a liverpooli csapaté volt, amely megnyerte a mérkőzést. A győztes gólt Jack Grealish szerezte, ráadásul igazi mázlis módon, mert nem elég, hogy elcsúszott, amikor 18 méterről lőtt, a labda még meg is pattant, így vágódott a hazai kapu bal alsó sarkába.

Newcastle United–Tottenham Hotspur 2–2

A Spurs az előző három tétmeccsét elveszítette, de a Newcastle sem brillírozik különösebben – igaz, hazai pályán nem szerepel rosszul, a legutóbb hat mérkőzését megnyerte a St. James' Parkban –, hiszen a forduló előtt ugyanúgy 18 pontja volt, mint ellenfelének. Az első félidőben gól nem született, ahhoz Joelinton járt közel, ám a kapufát találta el. A második játékrész már izgalmasabban alakult, főleg miután a „szarkák” megszerezték a vezetést a 71. percben. Nick Woltemade készített le, Bruno Guimaraes pedig 13 méterről kilőtte a bal alsót, majd elég hamar egalizált a Tottenham, Mohammed Kudus beadásából Cristian Romero fejelt hat méterről a bal alsóba.

A hazaiak mentek előre, hogy ismét előnybe kerüljenek, és tizenegyeshez jutottak, amikor Rodrigo Bentancur lebirkózta egy szögletnél Dan Burnt, Anthony Gordon pedig magabiztosan értékesítette a büntetőt. A vendégek beszorítottak ellenfelüket a hajrában, és egy elég szerencsés góllal sikerült egyenlíteniük a 95. percben. Sarokrúgás után Romero ollózott 11 méterről, de nem igazán volt benne erő, viszont lassan reagált a Newcastle-játékosok, köztük Aaron Ramsdale kapus is, így a labda bepattogott a kapuba. Ezzel pontot szerzett a Tottenham, bár így is öt bajnoki óta nyeretlen.

ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ – keddi mérkőzések
Fulham–Manchester City 4–5 (Smith Rowe 45+2., Iwobi 57., Chukwueze 72., 78., ill. Haaland 17., Reijnders 37., Foden 44., 48., Berge 54. – öngól)
AFC Bournemouth–Everton 0–1 (Grealish 78.)
Newcastle United–Tottenham Hotspur 2–2 (Guimaraes 71., Gordon 86. – 11-esből, ill. Romero 78., 90+5.)

Szerdán játsszák
20.30: Arsenal–Brentford (Tv: Match4)
20.30: Brighton & Hove Albion–Aston Villa
20.30: Burnley–Crystal Palace
20.30: Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest
21.15: Leeds United–Chelsea (Tv: Spíler2)
21.15: Liverpool–Sunderland (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Csütörtökön játsszák
21.00: Manchester United–West Ham United (Tv: Spíler1)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal1393125–7+1830
  2. Manchester City1491432–16+1628
  3. Chelsea1373324–12+1224
  4. Aston Villa1373316–11+524
  5. Brighton & Hove Albion1364321–16+522
  6. Sunderland1364317–13+422
  7. Manchester United1363421–20+121
  8. Liverpool137620–20021
  9. Everton1463515–17–221
10. Crystal Palace1355317–11+620
11. Tottenham1454523–18+519
12. Brentford1361621–20+119
13. Newcastle1454519–18+119
14. Bournemouth1454521–24–319
15. Fulham1452719–22–317
16. Nottingham Forest1333713–22–912
17. West Ham1332815–27–1211
18. Leeds United1332813–25–1211
19. Burnley1331915–27–1210
20. Wolverhampton132117–28–212

 

 

