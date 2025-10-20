A nagy verést megúszta, de csak ennek örülhetett a West Ham a Brentford ellen

Rossz előjelekkel várta a West Ham a Brentford elleni összecsapását, a patinásabb londoni együttes ugyanis legutóbbi öt bajnokijából csupán egyet tudott megnyerni, így a forduló előtt az utolsó előtti helyen állt a tabellán.

A Brentford elleni meccs első félidejében is nagyon keveset mutatott Nuno Espírito Santo csapata: a vendégek sokkal veszélyesebben futballoztak, és egymás után alakították ki a helyzeteket a West Ham kapuja előtt. Hol a szerencse, hol pedig Alphonse Areola kapus mentette meg csapatát a kapott góltól, a 43. percben azonban már senki, és semmi nem segíthetett: a Brentford átrohant ellenfele középpályáján, s bár Igor Thiago lövéséhez még hozzáért Areola, a labda némi szerencsével bevánszorgott a West Ham kapujába. 0–1

Még a hosszabbítás perceiben másodszor is betalált a Brentford – ismét Thiago volt eredményes, néhány perces VAR-vizsgálat után azonban a gólt végül lesállás miatt visszavonták. Egy félidőnyi játék után így csak egy góllal vezetett a Brentford, jóllehet a helyzetek alapján sokkal nagyobb volt a különbség a csapatok között.

A West Ham menedzsere a szünetben sem tudott csodát tenni csapatával – a második félidőben is minden ugyanott folytatódott, ahol az elsőben abbamaradt. Vagyis továbbra is fölényben futballozott a Brentford, a hazaiak pedig csak kapusuknak köszönhették, hogy nem kerültek kétgólos hátrányba. Mindent elmondtott a West Ham reménytelen játékáról, hogy a csapat szurkolói már akkor elindultak hazafele a stadionból, amikor még több mint negyedóra hátra volt a meccsből...

Mint nem sokkal később kiderült, a kiábrándult szurkolóknak igazuk lett, a „kalapácsosok” ugyanis a hajrában sem tudtak mit kezdeni ellenfelükkel, sőt a hosszabbítás ötödik percében még a csereként beállt Mathias Jensen is betalált, a 11 méteres lövésével már Areola sem tudott mit kezdeni. 0–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

West Ham–Brentford 0–2 (I. Thiago 43., M. Jensen 90+5.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Tottenham Hotspur–Aston Villa 1–2 (Bentancur 5., ill. Rogers 37., Buendía 77.)

Liverpool–Manchester United 1–2 (Gakpo 78., ill. Mbeumo 2., Maguire 84.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Fulham–Arsenal 0–1 (Trossard 59.)

Brighton & Hove Albion–Newcastle United 2–1 (Welbeck 41., 84., ill. Woltemade 76.)

Burnley–Leeds United 2–0 (Ugochukwu 18., Tchaouna 68.)

Crystal Palace–AFC Bournemouth 3–3 (Mateta 64., 69., 90+7. – a harmadikat 11-esből, ill. Kroupi 7., 38., Christie 89.)

Manchester City–Everton 2–0 (Haaland 58., 63.)

Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Mukiele 16., Krejcí 90+2. – öngól)

Nottingham Forest–Chelsea 0–3 (Acheampong 49., P. Neto 52., R. James 84.)

Kiállítva: Gusto (87., Chelsea)