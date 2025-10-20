Nemzeti Sportrádió

A nagy verést megúszta, de csak ennek örülhetett a West Ham a Brentford ellen

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.20. 23:06
null
Igor Thiago szerzett vezetést a Brentfordnak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Brentford angol foci Premier League West Ham
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 8. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésen a Brentford idegenben 2–0-ra legyőzte a West Ham Unitedet.

Rossz előjelekkel várta a West Ham a Brentford elleni összecsapását, a patinásabb londoni együttes ugyanis legutóbbi öt bajnokijából csupán egyet tudott megnyerni, így a forduló előtt az utolsó előtti helyen állt a tabellán.

A Brentford elleni meccs első félidejében is nagyon keveset mutatott Nuno Espírito Santo csapata: a vendégek sokkal veszélyesebben futballoztak, és egymás után alakították ki a helyzeteket a West Ham kapuja előtt. Hol a szerencse, hol pedig Alphonse Areola kapus mentette meg csapatát a kapott góltól, a 43. percben azonban már senki, és semmi nem segíthetett: a Brentford átrohant ellenfele középpályáján, s bár Igor Thiago lövéséhez még hozzáért Areola, a labda némi szerencsével bevánszorgott a West Ham kapujába. 0–1

Még a hosszabbítás perceiben másodszor is betalált a Brentford – ismét Thiago volt eredményes, néhány perces VAR-vizsgálat után azonban a gólt végül lesállás miatt visszavonták. Egy félidőnyi játék után így csak egy góllal vezetett a Brentford, jóllehet a helyzetek alapján sokkal nagyobb volt a különbség a csapatok között.

A West Ham menedzsere a szünetben sem tudott csodát tenni csapatával – a második félidőben is minden ugyanott folytatódott, ahol az elsőben abbamaradt. Vagyis továbbra is fölényben futballozott a Brentford, a hazaiak pedig csak kapusuknak köszönhették, hogy nem kerültek kétgólos hátrányba. Mindent elmondtott a West Ham reménytelen játékáról, hogy a csapat szurkolói már akkor elindultak hazafele a stadionból, amikor még több mint negyedóra hátra volt a meccsből...

Mint nem sokkal később kiderült, a kiábrándult szurkolóknak igazuk lett, a „kalapácsosok” ugyanis a hajrában sem tudtak mit kezdeni ellenfelükkel, sőt a hosszabbítás ötödik percében még a csereként beállt Mathias Jensen is betalált, a 11 méteres lövésével már Areola sem tudott mit kezdeni. 0–2

ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
West Ham–Brentford 0–2 (I. Thiago 43., M. Jensen 90+5.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Tottenham Hotspur–Aston Villa 1–2 (Bentancur 5., ill. Rogers 37., Buendía 77.)
Liverpool–Manchester United 1–2 (Gakpo 78., ill. Mbeumo 2., Maguire 84.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Fulham–Arsenal 0–1 (Trossard 59.)
Brighton & Hove Albion–Newcastle United 2–1 (Welbeck 41., 84., ill. Woltemade 76.)
Burnley–Leeds United 2–0 (Ugochukwu 18., Tchaouna 68.)
Crystal Palace–AFC Bournemouth 3–3 (Mateta 64., 69., 90+7. – a harmadikat 11-esből, ill. Kroupi 7., 38., Christie 89.)
Manchester City–Everton 2–0 (Haaland 58., 63.)
Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Mukiele 16., Krejcí 90+2. – öngól)
Nottingham Forest–Chelsea 0–3 (Acheampong 49., P. Neto 52., R. James 84.)
Kiállítva: Gusto (87., Chelsea)

1. Arsenal861115–3+12 19 
2. Manchester City851217–6+11 16 
3. Liverpool85314–11+3 15 
3. Bournemouth843114–11+3 15 
5. Chelsea842216–9+7 14 
6. Tottenham842214–7+7 14 
7. Sunderland84229–6+3 14 
8. Crystal Palace834112–8+4 13 
9. Manchester United841311–12–1 13 
10. Brighton & Hove Albion833212–11+1 12 
11. Aston Villa83328–812 
12. Everton83239–911 
13. Brentford831411–12–1 10 
14. Newcastle82337–7
15. Fulham82248–12–4 
16. Leeds United82247–13–6 
17. Burnley82159–15–6 
18. Nottingham Forest81255–15–10 
19. West Ham81166–18–12 
20. Wolverhampton8265–16–11 
a bajnokság állása

 

 

Brentford angol foci Premier League West Ham
Legfrissebb hírek

Carragher: Szalahnak nem kellene minden meccsen kezdenie

Angol labdarúgás
8 órája

A Liverpool kikapott odahaza a Manchester Unitedtől

Angol labdarúgás
Tegnap, 19:43

Az Arsenal védelme ismét remekelt, egy gól is elég volt az „ágyúsok” győzelméhez

Angol labdarúgás
2025.10.18. 20:46

Haaland duplájával nyert a City, Mateta mesterhármasával mentett pontot a Palace

Angol labdarúgás
2025.10.18. 18:22

Ez gyors volt: a Nottingham Forest azonnali hatállyal menesztette Ange Postecoglout

Angol labdarúgás
2025.10.18. 16:01

A Chelsea-től is kikapott a Forest, veszélyben Postecoglou állása

Angol labdarúgás
2025.10.18. 15:23

Arteta szerint még hetekig eltarthat Ödegaard felépülése

Angol labdarúgás
2025.10.17. 18:21

Még magasabbra ugrott Szoboszlai értéke, ötmillió euróval többet ér a Liverpool támadója

Légiósok
2025.10.17. 17:21
Ezek is érdekelhetik