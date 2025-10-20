A nagy verést megúszta, de csak ennek örülhetett a West Ham a Brentford ellen
Rossz előjelekkel várta a West Ham a Brentford elleni összecsapását, a patinásabb londoni együttes ugyanis legutóbbi öt bajnokijából csupán egyet tudott megnyerni, így a forduló előtt az utolsó előtti helyen állt a tabellán.
A Brentford elleni meccs első félidejében is nagyon keveset mutatott Nuno Espírito Santo csapata: a vendégek sokkal veszélyesebben futballoztak, és egymás után alakították ki a helyzeteket a West Ham kapuja előtt. Hol a szerencse, hol pedig Alphonse Areola kapus mentette meg csapatát a kapott góltól, a 43. percben azonban már senki, és semmi nem segíthetett: a Brentford átrohant ellenfele középpályáján, s bár Igor Thiago lövéséhez még hozzáért Areola, a labda némi szerencsével bevánszorgott a West Ham kapujába. 0–1
Még a hosszabbítás perceiben másodszor is betalált a Brentford – ismét Thiago volt eredményes, néhány perces VAR-vizsgálat után azonban a gólt végül lesállás miatt visszavonták. Egy félidőnyi játék után így csak egy góllal vezetett a Brentford, jóllehet a helyzetek alapján sokkal nagyobb volt a különbség a csapatok között.
A West Ham menedzsere a szünetben sem tudott csodát tenni csapatával – a második félidőben is minden ugyanott folytatódott, ahol az elsőben abbamaradt. Vagyis továbbra is fölényben futballozott a Brentford, a hazaiak pedig csak kapusuknak köszönhették, hogy nem kerültek kétgólos hátrányba. Mindent elmondtott a West Ham reménytelen játékáról, hogy a csapat szurkolói már akkor elindultak hazafele a stadionból, amikor még több mint negyedóra hátra volt a meccsből...
Mint nem sokkal később kiderült, a kiábrándult szurkolóknak igazuk lett, a „kalapácsosok” ugyanis a hajrában sem tudtak mit kezdeni ellenfelükkel, sőt a hosszabbítás ötödik percében még a csereként beállt Mathias Jensen is betalált, a 11 méteres lövésével már Areola sem tudott mit kezdeni. 0–2
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
West Ham–Brentford 0–2 (I. Thiago 43., M. Jensen 90+5.)
VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Tottenham Hotspur–Aston Villa 1–2 (Bentancur 5., ill. Rogers 37., Buendía 77.)
Liverpool–Manchester United 1–2 (Gakpo 78., ill. Mbeumo 2., Maguire 84.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Fulham–Arsenal 0–1 (Trossard 59.)
Brighton & Hove Albion–Newcastle United 2–1 (Welbeck 41., 84., ill. Woltemade 76.)
Burnley–Leeds United 2–0 (Ugochukwu 18., Tchaouna 68.)
Crystal Palace–AFC Bournemouth 3–3 (Mateta 64., 69., 90+7. – a harmadikat 11-esből, ill. Kroupi 7., 38., Christie 89.)
Manchester City–Everton 2–0 (Haaland 58., 63.)
Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Mukiele 16., Krejcí 90+2. – öngól)
Nottingham Forest–Chelsea 0–3 (Acheampong 49., P. Neto 52., R. James 84.)
Kiállítva: Gusto (87., Chelsea)
|1. Arsenal
|8
|6
|1
|1
|15–3
|+12
|19
|2. Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17–6
|+11
|16
|3. Liverpool
|8
|5
|–
|3
|14–11
|+3
|15
|3. Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14–11
|+3
|15
|5. Chelsea
|8
|4
|2
|2
|16–9
|+7
|14
|6. Tottenham
|8
|4
|2
|2
|14–7
|+7
|14
|7. Sunderland
|8
|4
|2
|2
|9–6
|+3
|14
|8. Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12–8
|+4
|13
|9. Manchester United
|8
|4
|1
|3
|11–12
|–1
|13
|10. Brighton & Hove Albion
|8
|3
|3
|2
|12–11
|+1
|12
|11. Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|8–8
|0
|12
|12. Everton
|8
|3
|2
|3
|9–9
|0
|11
|13. Brentford
|8
|3
|1
|4
|11–12
|–1
|10
|14. Newcastle
|8
|2
|3
|3
|7–7
|0
|9
|15. Fulham
|8
|2
|2
|4
|8–12
|–4
|8
|16. Leeds United
|8
|2
|2
|4
|7–13
|–6
|8
|17. Burnley
|8
|2
|1
|5
|9–15
|–6
|7
|18. Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|5–15
|–10
|5
|19. West Ham
|8
|1
|1
|6
|6–18
|–12
|4
|20. Wolverhampton
|8
|–
|2
|6
|5–16
|–11
|2