Őrület, a hajrában bukta el a döntetlent az Arsenal a Villa vendégeként

H. Á.H. Á.
2025.12.06. 15:37
null
Cash szerezte a meccs első gólját (Fotó: Getty Images)
Arsenal Aston Villa Premier League angol bajnokság
Valódi rangadóval kezdődött az angol élvonal 15. fordulója: a bajnoki tabellát vezető Arsenal a harmadik Aston Villa otthonában 2–1-es vereséget szenvedett, úgy, hogy a győztes találatot Emiliano Buendia a 94. percben szerezte.

Nemcsak nevében volt rangadó a kora délutáni szombati nyitány az angol élvonalban, a csapatok ugyanis nagyszerű iram mellett remek futballt produkáltak: a két kapusnak már az első negyedórában bravúrokat kellett bemutatni. Előbb Emiliano Martínez védte Martin Ödegaard lövését, majd kollégája David Raya mutatott be óriási mentést Ollie Watkins ziccerénél, végül ismét a világbajnok argentin hárított nagyot Bukayo Saka próbálkozásánál – és még negyedóra sem telt el a mérkőzésből. A 21. percben aztán betalált az Arsenal: Eberechi Eze passzolt közelről a kapuba, ám a gólpasszos Saka lesen kapta a labdát, így a gólt nem adta meg Peter Bankes játékvezető – helyesen. Percekkel később a Villa Matty Cash lövésével válaszolt, a labda Declan Rice-ról pattant szögletre, nagyot mentett a válogatott középpályás. Tíz perccel a szünet előtt aztán már sem Rice, sem Raya nem tudta megakadályozni, hogy az egyébként is igen aktívan játszó Cash újabb helyzetéből már megszülessen az érvényes vezetőgól: a lengyel válogatott jobbhátvéd egy megcsúsztatott beadás után vágta kapásból a labdát a kapuba az ötös jobb sarkától.

A két öltöző közül valószínűleg a vendégekében volt puskaporosabb a levegő, Mikel Arteta nem is hagyta személyi következmények nélkül az első félidőben eltékozolt rengeteg helyzetet, s pályára küldte Viktor Gyökerest és Leandro Trossard-t, utóbbi beállítása pedig hamar eredményt is hozott, miután éppen a belga volt, aki Saka beadását a kapuba pofozta egy formás letámadás végén. Az egyenlítés után az Arsenal nem állt le, ám az újabb találat csak nem akart megszületni. A hazaiak egy-egy kósza ellenakcióban bízhattak ám az ilyenekhez legtöbbször az Arsenal védelmének hibája is kellett – mint például negyedórával a vége előtt, amikor Ricciardo Calafiorit tudta szerelni Youri Tielemans, majd Donyell Malen lövése gurult el centikkel a jobb alsó sarok mellett...

A hajrára fordulva aztán Arteta váratlant húzott és lecserélte a csereként pályára küldött gólszerzőjét, ám ez nem a várt eredményt hozta. Merthogy a „győztes cserét” Unai Emery, a Villa mestere hajtotta végre, mégpedig a 87. percben, amikor a csapata addigi egyetlen gólszerzője helyére beküldte Emiliano Buendiát. A 28 éves argentin szélső volt ugyanis az, aki a négyperces hosszabbítás végén egy kavarodás után az elé pattanó labdát 8 méterről a kapuba bombázva megszerezte a győzelmet az Aston Villának.

Az Arsenal ezzel augusztus 31. óta első vereségét szenvedte el, akkor a Liverpool nyert 1–0-ra, mégpedig Szoboszlai Dominik emlékezetes szabadrúgásgóljval.

Angol labdarúgás
2025.08.31. 19:28

Mestermunka volt! Szoboszlai elképesztő szabadrúgásgóljával a Liverpool legyőzte az Arsenalt

A magyar játékos – aki ismét jobbhátvédként kezdett – klasszis megoldása döntött a három pont sorsáról. Kerkez Milos is átjátszhatatlan volt.

ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
Aston Villa–Arsenal 2–1 (Cash 36., Buendia 94., ill. Trossard 52.)
KÉSŐBB
16.00: AFC Bournemouth–Chelsea (Tv: Match4)
16.00: Everton–Nottingham Forest
16.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Newcastle United–Burnley
16.00: Tottenham Hotspur–Brentford
18.30: Leeds United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

   
1. Arsenal15103228–9+1933
2. Aston Villa1593322–15+730
3. Manchester City1491432–16+1628
4. Chelsea1473425–15+1024
5. Crystal Palace1465318–11+723
6. Sunderland1465318–14+423
7. Brighton & Hove Albion1464424–20+422
8. Manchester United1464422–21+122
9. Liverpool1471621–21022
10. Everton1463515–17–221
11. Tottenham1454523–18+519
12. Newcastle1454519–18+119
13. Brentford1461721–22–119
14. Bournemouth1454521–24–319
15. Fulham1452719–22–317
16. Nottingham Forest1443714–22–815
17. Leeds United1442816–26–1014
18. West Ham1433816–28–1212
19. Burnley14311015–28–1310
20. Wolverhampton142127–29–222
