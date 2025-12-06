Őrület, a hajrában bukta el a döntetlent az Arsenal a Villa vendégeként

Nemcsak nevében volt rangadó a kora délutáni szombati nyitány az angol élvonalban, a csapatok ugyanis nagyszerű iram mellett remek futballt produkáltak: a két kapusnak már az első negyedórában bravúrokat kellett bemutatni. Előbb Emiliano Martínez védte Martin Ödegaard lövését, majd kollégája David Raya mutatott be óriási mentést Ollie Watkins ziccerénél, végül ismét a világbajnok argentin hárított nagyot Bukayo Saka próbálkozásánál – és még negyedóra sem telt el a mérkőzésből. A 21. percben aztán betalált az Arsenal: Eberechi Eze passzolt közelről a kapuba, ám a gólpasszos Saka lesen kapta a labdát, így a gólt nem adta meg Peter Bankes játékvezető – helyesen. Percekkel később a Villa Matty Cash lövésével válaszolt, a labda Declan Rice-ról pattant szögletre, nagyot mentett a válogatott középpályás. Tíz perccel a szünet előtt aztán már sem Rice, sem Raya nem tudta megakadályozni, hogy az egyébként is igen aktívan játszó Cash újabb helyzetéből már megszülessen az érvényes vezetőgól: a lengyel válogatott jobbhátvéd egy megcsúsztatott beadás után vágta kapásból a labdát a kapuba az ötös jobb sarkától.

A két öltöző közül valószínűleg a vendégekében volt puskaporosabb a levegő, Mikel Arteta nem is hagyta személyi következmények nélkül az első félidőben eltékozolt rengeteg helyzetet, s pályára küldte Viktor Gyökerest és Leandro Trossard-t, utóbbi beállítása pedig hamar eredményt is hozott, miután éppen a belga volt, aki Saka beadását a kapuba pofozta egy formás letámadás végén. Az egyenlítés után az Arsenal nem állt le, ám az újabb találat csak nem akart megszületni. A hazaiak egy-egy kósza ellenakcióban bízhattak ám az ilyenekhez legtöbbször az Arsenal védelmének hibája is kellett – mint például negyedórával a vége előtt, amikor Ricciardo Calafiorit tudta szerelni Youri Tielemans, majd Donyell Malen lövése gurult el centikkel a jobb alsó sarok mellett...

A hajrára fordulva aztán Arteta váratlant húzott és lecserélte a csereként pályára küldött gólszerzőjét, ám ez nem a várt eredményt hozta. Merthogy a „győztes cserét” Unai Emery, a Villa mestere hajtotta végre, mégpedig a 87. percben, amikor a csapata addigi egyetlen gólszerzője helyére beküldte Emiliano Buendiát. A 28 éves argentin szélső volt ugyanis az, aki a négyperces hosszabbítás végén egy kavarodás után az elé pattanó labdát 8 méterről a kapuba bombázva megszerezte a győzelmet az Aston Villának.

Az Arsenal ezzel augusztus 31. óta első vereségét szenvedte el, akkor a Liverpool nyert 1–0-ra, mégpedig Szoboszlai Dominik emlékezetes szabadrúgásgóljval.