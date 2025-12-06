Őrület, a hajrában bukta el a döntetlent az Arsenal a Villa vendégeként
Nemcsak nevében volt rangadó a kora délutáni szombati nyitány az angol élvonalban, a csapatok ugyanis nagyszerű iram mellett remek futballt produkáltak: a két kapusnak már az első negyedórában bravúrokat kellett bemutatni. Előbb Emiliano Martínez védte Martin Ödegaard lövését, majd kollégája David Raya mutatott be óriási mentést Ollie Watkins ziccerénél, végül ismét a világbajnok argentin hárított nagyot Bukayo Saka próbálkozásánál – és még negyedóra sem telt el a mérkőzésből. A 21. percben aztán betalált az Arsenal: Eberechi Eze passzolt közelről a kapuba, ám a gólpasszos Saka lesen kapta a labdát, így a gólt nem adta meg Peter Bankes játékvezető – helyesen. Percekkel később a Villa Matty Cash lövésével válaszolt, a labda Declan Rice-ról pattant szögletre, nagyot mentett a válogatott középpályás. Tíz perccel a szünet előtt aztán már sem Rice, sem Raya nem tudta megakadályozni, hogy az egyébként is igen aktívan játszó Cash újabb helyzetéből már megszülessen az érvényes vezetőgól: a lengyel válogatott jobbhátvéd egy megcsúsztatott beadás után vágta kapásból a labdát a kapuba az ötös jobb sarkától.
A két öltöző közül valószínűleg a vendégekében volt puskaporosabb a levegő, Mikel Arteta nem is hagyta személyi következmények nélkül az első félidőben eltékozolt rengeteg helyzetet, s pályára küldte Viktor Gyökerest és Leandro Trossard-t, utóbbi beállítása pedig hamar eredményt is hozott, miután éppen a belga volt, aki Saka beadását a kapuba pofozta egy formás letámadás végén. Az egyenlítés után az Arsenal nem állt le, ám az újabb találat csak nem akart megszületni. A hazaiak egy-egy kósza ellenakcióban bízhattak ám az ilyenekhez legtöbbször az Arsenal védelmének hibája is kellett – mint például negyedórával a vége előtt, amikor Ricciardo Calafiorit tudta szerelni Youri Tielemans, majd Donyell Malen lövése gurult el centikkel a jobb alsó sarok mellett...
A hajrára fordulva aztán Arteta váratlant húzott és lecserélte a csereként pályára küldött gólszerzőjét, ám ez nem a várt eredményt hozta. Merthogy a „győztes cserét” Unai Emery, a Villa mestere hajtotta végre, mégpedig a 87. percben, amikor a csapata addigi egyetlen gólszerzője helyére beküldte Emiliano Buendiát. A 28 éves argentin szélső volt ugyanis az, aki a négyperces hosszabbítás végén egy kavarodás után az elé pattanó labdát 8 méterről a kapuba bombázva megszerezte a győzelmet az Aston Villának.
Az Arsenal ezzel augusztus 31. óta első vereségét szenvedte el, akkor a Liverpool nyert 1–0-ra, mégpedig Szoboszlai Dominik emlékezetes szabadrúgásgóljval.
ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
Aston Villa–Arsenal 2–1 (Cash 36., Buendia 94., ill. Trossard 52.)
KÉSŐBB
16.00: AFC Bournemouth–Chelsea (Tv: Match4)
16.00: Everton–Nottingham Forest
16.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Newcastle United–Burnley
16.00: Tottenham Hotspur–Brentford
18.30: Leeds United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
|1. Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28–9
|+19
|33
|2. Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22–15
|+7
|30
|3. Manchester City
|14
|9
|1
|4
|32–16
|+16
|28
|4. Chelsea
|14
|7
|3
|4
|25–15
|+10
|24
|5. Crystal Palace
|14
|6
|5
|3
|18–11
|+7
|23
|6. Sunderland
|14
|6
|5
|3
|18–14
|+4
|23
|7. Brighton & Hove Albion
|14
|6
|4
|4
|24–20
|+4
|22
|8. Manchester United
|14
|6
|4
|4
|22–21
|+1
|22
|9. Liverpool
|14
|7
|1
|6
|21–21
|0
|22
|10. Everton
|14
|6
|3
|5
|15–17
|–2
|21
|11. Tottenham
|14
|5
|4
|5
|23–18
|+5
|19
|12. Newcastle
|14
|5
|4
|5
|19–18
|+1
|19
|13. Brentford
|14
|6
|1
|7
|21–22
|–1
|19
|14. Bournemouth
|14
|5
|4
|5
|21–24
|–3
|19
|15. Fulham
|14
|5
|2
|7
|19–22
|–3
|17
|16. Nottingham Forest
|14
|4
|3
|7
|14–22
|–8
|15
|17. Leeds United
|14
|4
|2
|8
|16–26
|–10
|14
|18. West Ham
|14
|3
|3
|8
|16–28
|–12
|12
|19. Burnley
|14
|3
|1
|10
|15–28
|–13
|10
|20. Wolverhampton
|14
|–
|2
|12
|7–29
|–22
|2