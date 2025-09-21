Nemzeti Sportrádió

PL: ikszelt idegenben a Newcastle; emberelőnyben sem nyert az Aston Villa

2025.09.21. 17:04
Veszélybe kerülhet Unai Emery állása, ha így folytatja az Aston Villa... (Fotó: Getty Images)
Gól nélküli döntetlen született a Bournemouth és a Newcastle United között az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 5. fordulójában vasárnap, míg az Aston Villa az újonc Sunderland otthonában folytatta nyeretlenségi sorozatát.

Mindössze egy kaput eltaláló lövést jegyzett a Bournemouth otthonában a Newcastle United, ám igazán nagy gólhelyzet a hazaiak előtt sem adódott – nem csoda, hogy 0–0 lett a vége.


Minden adva volt az Aston Villa számára, hogy az idény során először begyűjtse a három pontot: az ellenfél, Sunderland már az első félidőben emberhátrányba került Reinildo kiállítása miatt, a birminghamiek a fordulást követően pedig a vezetést is megszerezték Matty Cash révén. Unai Emery csapata ebben a kedvező helyzetben sem őrizte meg előnyét, Wilson Isidor a 76. percben egyenlített.

ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
AFC Bournemouth–Newcastle United 0–0
Sunderland–Aston Villa 1–1 (Isidor 76., ill. Cash 67.)
Kiállítva: Reinildo (33., Sunderland)
Később
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották
Liverpool–Everton 2–1 (Gravenberch 10., Ekitiké 29., ill. Gueye 58.)
Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur 2–2 (Minteh 8., Ayari 31., ill. Richarlison 43., Van Hecke 82. – öngól)
Burnley–Nottingham Forest 1–1 (J. Anthony 20., ill. Neco Williams 2.)
West Ham United–Crystal Palace 1–2 (Bowen 49., ill. Mateta 37., T. Mitchell 68.)
Wolverhampton–Leeds United 1–3 (Krejcí 8., ill. Calvert-Lewin 31., Stach 39., Okafor 45.)
Fulham–Brentford 3–1 (Iwobi 38., H. Wilson 40., Pinnock 50. – öngól, ill. Damsgaard 20.)
Manchester United–Chelsea 2–1 (Bruno Fernandes 14., Casemiro 37., ill. Chalobah 80.)
Kiállítva: Casemiro (45+5.), ill. R. Sánchez (5.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Liverpool5511–5+615
2. Tottenham531110–3+710
3. Bournemouth53116–5+110
4. Arsenal4319–1+89
5. Crystal Palace5236–2+49
6. Chelsea522110–5+58
7. Sunderland52216–4+28
8. Fulham52216–5+18
9. Everton52126–5+17
10. Manchester United52126–8–27
11. Leeds United52124–7–37
12. Manchester City4228–4+46
13. Newcastle51313–306
14. Brighton & Hove Albion51226–8–25
15. Nottingham Forest51225–9–45
16. Burnley51135–8–34
17. Brentford51136–10–44
18. Aston Villa5321–5–43
19. West Ham5145–13–83
20. Wolverhampton553–12–90

 

 

