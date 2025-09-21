PL: ikszelt idegenben a Newcastle; emberelőnyben sem nyert az Aston Villa

Mindössze egy kaput eltaláló lövést jegyzett a Bournemouth otthonában a Newcastle United, ám igazán nagy gólhelyzet a hazaiak előtt sem adódott – nem csoda, hogy 0–0 lett a vége.
Minden adva volt az Aston Villa számára, hogy az idény során először begyűjtse a három pontot: az ellenfél, Sunderland már az első félidőben emberhátrányba került Reinildo kiállítása miatt, a birminghamiek a fordulást követően pedig a vezetést is megszerezték Matty Cash révén. Unai Emery csapata ebben a kedvező helyzetben sem őrizte meg előnyét, Wilson Isidor a 76. percben egyenlített.
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
AFC Bournemouth–Newcastle United 0–0
Sunderland–Aston Villa 1–1 (Isidor 76., ill. Cash 67.)
Kiállítva: Reinildo (33., Sunderland)
Később
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották
Liverpool–Everton 2–1 (Gravenberch 10., Ekitiké 29., ill. Gueye 58.)
Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur 2–2 (Minteh 8., Ayari 31., ill. Richarlison 43., Van Hecke 82. – öngól)
Burnley–Nottingham Forest 1–1 (J. Anthony 20., ill. Neco Williams 2.)
West Ham United–Crystal Palace 1–2 (Bowen 49., ill. Mateta 37., T. Mitchell 68.)
Wolverhampton–Leeds United 1–3 (Krejcí 8., ill. Calvert-Lewin 31., Stach 39., Okafor 45.)
Fulham–Brentford 3–1 (Iwobi 38., H. Wilson 40., Pinnock 50. – öngól, ill. Damsgaard 20.)
Manchester United–Chelsea 2–1 (Bruno Fernandes 14., Casemiro 37., ill. Chalobah 80.)
Kiállítva: Casemiro (45+5.), ill. R. Sánchez (5.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Liverpool
|5
|5
|–
|–
|11–5
|+6
|15
|2. Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10–3
|+7
|10
|3. Bournemouth
|5
|3
|1
|1
|6–5
|+1
|10
|4. Arsenal
|4
|3
|–
|1
|9–1
|+8
|9
|5. Crystal Palace
|5
|2
|3
|–
|6–2
|+4
|9
|6. Chelsea
|5
|2
|2
|1
|10–5
|+5
|8
|7. Sunderland
|5
|2
|2
|1
|6–4
|+2
|8
|8. Fulham
|5
|2
|2
|1
|6–5
|+1
|8
|9. Everton
|5
|2
|1
|2
|6–5
|+1
|7
|10. Manchester United
|5
|2
|1
|2
|6–8
|–2
|7
|11. Leeds United
|5
|2
|1
|2
|4–7
|–3
|7
|12. Manchester City
|4
|2
|–
|2
|8–4
|+4
|6
|13. Newcastle
|5
|1
|3
|1
|3–3
|0
|6
|14. Brighton & Hove Albion
|5
|1
|2
|2
|6–8
|–2
|5
|15. Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5–9
|–4
|5
|16. Burnley
|5
|1
|1
|3
|5–8
|–3
|4
|17. Brentford
|5
|1
|1
|3
|6–10
|–4
|4
|18. Aston Villa
|5
|–
|3
|2
|1–5
|–4
|3
|19. West Ham
|5
|1
|–
|4
|5–13
|–8
|3
|20. Wolverhampton
|5
|–
|–
|5
|3–12
|–9
|0