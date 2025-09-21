PL: ikszelt idegenben a Newcastle; emberelőnyben sem nyert az Aston Villa

Mindössze egy kaput eltaláló lövést jegyzett a Bournemouth otthonában a Newcastle United, ám igazán nagy gólhelyzet a hazaiak előtt sem adódott – nem csoda, hogy 0–0 lett a vége.



Minden adva volt az Aston Villa számára, hogy az idény során először begyűjtse a három pontot: az ellenfél, Sunderland már az első félidőben emberhátrányba került Reinildo kiállítása miatt, a birminghamiek a fordulást követően pedig a vezetést is megszerezték Matty Cash révén. Unai Emery csapata ebben a kedvező helyzetben sem őrizte meg előnyét, Wilson Isidor a 76. percben egyenlített.

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

AFC Bournemouth–Newcastle United 0–0

Sunderland–Aston Villa 1–1 (Isidor 76., ill. Cash 67.)

Kiállítva: Reinildo (33., Sunderland)

Később

17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Liverpool–Everton 2–1 (Gravenberch 10., Ekitiké 29., ill. Gueye 58.)

Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur 2–2 (Minteh 8., Ayari 31., ill. Richarlison 43., Van Hecke 82. – öngól)

Burnley–Nottingham Forest 1–1 (J. Anthony 20., ill. Neco Williams 2.)

West Ham United–Crystal Palace 1–2 (Bowen 49., ill. Mateta 37., T. Mitchell 68.)

Wolverhampton–Leeds United 1–3 (Krejcí 8., ill. Calvert-Lewin 31., Stach 39., Okafor 45.)

Fulham–Brentford 3–1 (Iwobi 38., H. Wilson 40., Pinnock 50. – öngól, ill. Damsgaard 20.)

Manchester United–Chelsea 2–1 (Bruno Fernandes 14., Casemiro 37., ill. Chalobah 80.)

Kiállítva: Casemiro (45+5.), ill. R. Sánchez (5.)