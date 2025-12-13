Palmer sérülten is gólt szerzett, otthon nyert a Chelsea

A bergamói BL-vereség után a Chelsea a bajnokságban próbált javítani, a londoniak három mérkőzés óta tartó Premier League-nyeretlenségi sorozatot igyekeztek lezárni. Nem várt rájuk könnyű feladat, hiszen a vendég Everton az előző öt bajnokijából négyet is megnyert.

Cole Palmer ugyan még mindig nem heverte ki az előző idény végén összeszedett sérülését, de így is a kezdőben kapott helyet. A másik oldalon Idrissa Gueye letöltötte az eltiltását, így visszatérhetett a középpályára, ám az Everton az első negyedórában egy másik középpályását elveszítette, Kiernan Dewsbury-Hallt ugyanis sérülés miatt le kellett cserélni.

A 21. percben előnybe került a Chelsea, Malo Gusto szépen indította Palmert, aki a tizenhatoson belülre betörve kilőtte a rövid sarkot (1–0). Utána gyorsan padlóra küldhette volna a londoni csapat az Evertont, ám Alejandro Garnacho egy perc alatt két helyzetet is kihagyott, először fölé lőtt a balösszekötő helyéről, majd Carlos Alcaraz rossz hazaadása után szorongatott helyzetből kapu mellé küldte a labdát.

A félidő végén Pedro Neto szép elfutása és középre adása után a korábban gólpasszt adó Gusto vágta Jordan Pickford hálójába a labdát, megduplázva csapata előnyét (2–0).

Garnacho ezen a napon hadilábon állt a góllövéssel, a 48. és az 56. percben is újabb helyzeteket hagyott ki. A végén az Evertonnak is voltak veszélyes lehetőségei, Iliman Ndiaye a bal kapufát találta el, de a Chelsea győzelmét ez sem veszélyeztette, a londoniak lezárták nyeretlenségi sorozatukat.

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

Chelsea–Everton 2–0 (Palmer 21., Gusto 45.)

Liverpool–Brighton 2–0 (Ekitiké, 1., 60.)

Később:

18.30: Burnley–Fulham (Tv: Spíler1)

21.00: Arsenal–Wolverhampton (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák:

15.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)

15.00: Nottingham–Tottenham

15.00: Sunderland–Newcastle (Tv: Spíler1)

15.00: West Ham–Aston Villa

17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák:

21.00: Manchester United–Bournemouth