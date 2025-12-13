Palmer sérülten is gólt szerzett, otthon nyert a Chelsea
A bergamói BL-vereség után a Chelsea a bajnokságban próbált javítani, a londoniak három mérkőzés óta tartó Premier League-nyeretlenségi sorozatot igyekeztek lezárni. Nem várt rájuk könnyű feladat, hiszen a vendég Everton az előző öt bajnokijából négyet is megnyert.
Cole Palmer ugyan még mindig nem heverte ki az előző idény végén összeszedett sérülését, de így is a kezdőben kapott helyet. A másik oldalon Idrissa Gueye letöltötte az eltiltását, így visszatérhetett a középpályára, ám az Everton az első negyedórában egy másik középpályását elveszítette, Kiernan Dewsbury-Hallt ugyanis sérülés miatt le kellett cserélni.
A 21. percben előnybe került a Chelsea, Malo Gusto szépen indította Palmert, aki a tizenhatoson belülre betörve kilőtte a rövid sarkot (1–0). Utána gyorsan padlóra küldhette volna a londoni csapat az Evertont, ám Alejandro Garnacho egy perc alatt két helyzetet is kihagyott, először fölé lőtt a balösszekötő helyéről, majd Carlos Alcaraz rossz hazaadása után szorongatott helyzetből kapu mellé küldte a labdát.
A félidő végén Pedro Neto szép elfutása és középre adása után a korábban gólpasszt adó Gusto vágta Jordan Pickford hálójába a labdát, megduplázva csapata előnyét (2–0).
Garnacho ezen a napon hadilábon állt a góllövéssel, a 48. és az 56. percben is újabb helyzeteket hagyott ki. A végén az Evertonnak is voltak veszélyes lehetőségei, Iliman Ndiaye a bal kapufát találta el, de a Chelsea győzelmét ez sem veszélyeztette, a londoniak lezárták nyeretlenségi sorozatukat.
ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
Chelsea–Everton 2–0 (Palmer 21., Gusto 45.)
Liverpool–Brighton 2–0 (Ekitiké, 1., 60.)
Később:
18.30: Burnley–Fulham (Tv: Spíler1)
21.00: Arsenal–Wolverhampton (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák:
15.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)
15.00: Nottingham–Tottenham
15.00: Sunderland–Newcastle (Tv: Spíler1)
15.00: West Ham–Aston Villa
17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák:
21.00: Manchester United–Bournemouth
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28–9
|+19
|33
|2. Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35–16
|+19
|31
|3. Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22–15
|+7
|30
|4. Chelsea
|16
|8
|4
|4
|27–15
|+12
|28
|5. Crystal Palace
|15
|7
|5
|3
|20–12
|+8
|26
|6. Liverpool
|16
|8
|2
|6
|26–24
|+2
|26
|7. Manchester United
|15
|7
|4
|4
|26–22
|+4
|25
|8. Everton
|16
|7
|3
|6
|18–19
|–1
|24
|9. Brighton & Hove Albion
|16
|6
|5
|5
|25–23
|+2
|23
|10. Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18–17
|+1
|23
|11. Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25–18
|+7
|22
|12. Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21–19
|+2
|22
|13. Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21–24
|–3
|20
|14. Brentford
|15
|6
|1
|8
|21–24
|–3
|19
|15. Fulham
|15
|5
|2
|8
|20–24
|–4
|17
|16. Leeds United
|15
|4
|3
|8
|19–29
|–10
|15
|17. Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14–25
|–11
|15
|18. West Ham
|15
|3
|4
|8
|17–29
|–12
|13
|19. Burnley
|15
|3
|1
|11
|16–30
|–14
|10
|20. Wolverhampton
|15
|–
|2
|13
|8–33
|–25
|2