Palmer sérülten is gólt szerzett, otthon nyert a Chelsea

2025.12.13. 17:54
Cole Palmer (középen) szerzett vezetést (Fotó: Getty Images)
Chelsea Everton Premier League
A Chelsea hazai pályán 2–0-ra legyőzte az Evertont a Premier League 16. fordulójában, a gólokon Cole Palmer és Malo Gusto osztozott. A londoniak három nyeretlen mérkőzés után gyűjtötték be újra a három pontot az angol labdarúgó-bajnokságban.

A bergamói BL-vereség után a Chelsea a bajnokságban próbált javítani, a londoniak három mérkőzés óta tartó Premier League-nyeretlenségi sorozatot igyekeztek lezárni. Nem várt rájuk könnyű feladat, hiszen a vendég Everton az előző öt bajnokijából négyet is megnyert.

Cole Palmer ugyan még mindig nem heverte ki az előző idény végén összeszedett sérülését, de így is a kezdőben kapott helyet. A másik oldalon Idrissa Gueye letöltötte az eltiltását, így visszatérhetett a középpályára, ám az Everton az első negyedórában egy másik középpályását elveszítette, Kiernan Dewsbury-Hallt ugyanis sérülés miatt le kellett cserélni.

A 21. percben előnybe került a Chelsea, Malo Gusto szépen indította Palmert, aki a tizenhatoson belülre betörve kilőtte a rövid sarkot (1–0). Utána gyorsan padlóra küldhette volna a londoni csapat az Evertont, ám Alejandro Garnacho egy perc alatt két helyzetet is kihagyott, először fölé lőtt a balösszekötő helyéről, majd Carlos Alcaraz rossz hazaadása után szorongatott helyzetből kapu mellé küldte a labdát.

A félidő végén Pedro Neto szép elfutása és középre adása után a korábban gólpasszt adó Gusto vágta Jordan Pickford hálójába a labdát, megduplázva csapata előnyét (2–0). 

Garnacho ezen a napon hadilábon állt a góllövéssel, a 48. és az 56. percben is újabb helyzeteket hagyott ki. A végén az Evertonnak is voltak veszélyes lehetőségei, Iliman Ndiaye a bal kapufát találta el, de a Chelsea győzelmét ez sem veszélyeztette, a londoniak lezárták nyeretlenségi sorozatukat.

ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
Chelsea–Everton 2–0 (Palmer 21., Gusto 45.)
Liverpool–Brighton 2–0 (Ekitiké, 1., 60.)
Később:
18.30: Burnley–Fulham (Tv: Spíler1)
21.00: Arsenal–Wolverhampton (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák:
15.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)
15.00: Nottingham–Tottenham
15.00: Sunderland–Newcastle (Tv: Spíler1)
15.00: West Ham–Aston Villa
17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák:
21.00: Manchester United–Bournemouth

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal15103228–9+19 33 
2. Manchester City15101435–16+19 31 
3. Aston Villa1593322–15+7 30 
4. Chelsea1684427–15+12 28 
5. Crystal Palace1575320–12+8 26 
6. Liverpool1682626–24+2 26 
7. Manchester United1574426–22+4 25 
8. Everton1673618–19–1 24 
9. Brighton & Hove Albion1665525–23+2 23 
10. Sunderland1565418–17+1 23 
11. Tottenham1564525–18+7 22 
12. Newcastle1564521–19+2 22 
13. Bournemouth1555521–24–3 20 
14. Brentford1561821–24–3 19 
15. Fulham1552820–24–4 17 
16. Leeds United1543819–29–10 15 
17. Nottingham Forest1543814–25–11 15 
18. West Ham1534817–29–12 13 
19. Burnley15311116–30–14 10 
20. Wolverhampton152138–33–25 

 

 

