A csereként beálló Watkins duplájával fordított és sorozatban 11. alkalommal nyert az Aston Villa

2025.12.27. 20:26
Ollie Watkins a padról beszállva két gólt szerzett a Chelsea ellen (Fotó: Getty Images)
A Premier League 18. fordulójának utolsó szombati mérkőzésén az Aston Villa 2–1-re nyert a Chelsea vendégeként.

Az első félidőben a Chelsea teljesen megsemmisítette az Aston Villát. A vendégeknek lövésig sem jutottak el, míg a hazaiak a hatalmas labdabirtoklási fölényből (71–29%) helyzeteket is kialakított. A 18. percben Alejandro Garnacho és Enzo Fernández összjátékából előbbi lőtt kapu mellé, majd Joao Pedro közeli lövését védte Emiliano Martínez. A 37. percben ismét a brazil támadó került helyzetbe, Reece James jobb oldali szögletét követően közvetlen közelről csúsztatott Joao Pedro a kapuba.

A második játékrész elején Ian Maatsen kezére pattant a labda, de a játékvezető nem ítélt tizenegyest, majd sem Cole Palmer, sem Reece James nem tudta duplázni a londoniak előnyét. Az 59. percben hármat is cserélt Unai Emery, érkezett Ollie Watkins, Jadon Sancho és Amadou Onana is. Az Aston Villa addigi teljesen élettelen támadójátéka feléledt. Boubacar Kamara helyzeténél még Robert Sánchez védett, a 63. percben viszont összejött az egyenlítés a birminghami együttesnek. Morgan Rogers hozta helyzetbe Watkinst, aki hosszan vette át a labdát, de egy kis szerencsével a térdéről a kapuba pattant a labda. Pár perccel később Ian Maatsen majdnem a vezetést is megszerezte, de Sánchez szögletre hárította távoli lövését. A 84. percben már a Chelsea kapusa is tehetetlen volt, Youri Tielemans szögletét követően Watkins fejelt gyönyörű mozdulattal a jobb kapufa mellé. Az Aston Villa sorozatban 11. győzelmét aratta beállítva a klub 111 éves történetének leghosszabb győzelmi sorozatát. Unai Emery csapata ezzel tartja a lépést az Arsenallal és a Manchester Cityvel.

ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
Chelsea–Aston Villa 1–2 (Joao Pedro 37., ill. Watkins 63., 84.)
Korábban
Nottingham Forest–Manchester City 1–2 (O. Hutchinson 54., ill. Reijnders 48., Cherki 83.)
Arsenal–Brighton & Hove Albion 2–1 (Ödegaard 14., Rutter 52. – öngól, ill. Diego Gómez 64.)
Brentford–AFC Bournemouth 4–1 (Schade 7., 51., 90+6., Petrovics 39. – öngól, ill. Semenyo 75.)
Burnley–Everton 0–0
West Ham United–Fulham 0–1 (Jimenez 85.)
Liverpool–Wolverhampton Wanderers 2–1 (Gravenberch 41., Wirtz 42., ill. Bueno 51.)

Vasárnap játsszák:
15.00: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)
17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Pénteken játszották
Manchester United–Newcastle United 1–0 (Dorgu, 24.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Arsenal

18

13

3

2

33–11

+22

42

2. Manchester City

18

13

1

4

43–17

+26

40

3. Aston Villa

18

12

3

3

29–19

+10

39

4. Liverpool

18

10

2

6

30–26

+4

32

5. Chelsea

18

8

5

5

30–19

+11

29

6. Manchester United

18

8

5

5

32–28

+4

29

7. Sunderland

17

7

6

4

19–17

+2

27

8. Brentford

18

8

2

8

28–26

+2

26

9. Crystal Palace

17

7

5

5

21–19

+2

26

10. Fulham

18

8

2

8

25–26

–1

26

11. Everton

18

7

4

7

18–20

–2

25

12. Brighton & Hove Albion

18

6

6

6

26–25

+1

24

13. Newcastle

18

6

5

7

23–23

0

23

14. Tottenham

17

6

4

7

26–23

+3

22

15. Bournemouth

18

5

7

6

27–33

–6

22

16. Leeds United

17

5

4

8

24–31

–7

19

17. Nottingham Forest

18

5

3

10

18–28

–10

18

18. West Ham

18

3

4

11

19–36

–17

13

19. Burnley

18

3

3

12

19–34

–15

12

20. Wolverhampton

18

2

16

10–39

–29

2

 

 

