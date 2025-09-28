A fejes gólok meccse volt – az Arsenal drámai végjáték után nyert a Newcastle ellen

Előzetesen is pokolian nehéz összecsapásra készülhetett a tavalyi ezüstérmes Arsenal, amely annak a Newcastle-nek az otthonába látogatott, amely a forduló előtt két ponttal megelőzte Mikel Arteta csapatát a tabellán. A spanyol szakvezető mindenesetre egy jó hírt kapott a meccs előtt: a vállsérüléséből felépülő Martin Ödegaard három meccs kihagyás után visszatérhetett a kezdőcsapatba.
Az első percekben szinte folyamatosan a Newcastle kapuja előtt folyt a játék, az Arsenal beszorította ellenfelét, és nem egyszer megdolgoztatta Nick Pope kapust – aki azonban rendre állta a sarat.
A 14. percben vitatott momentumához érkezett a találkozó: Jacob Murphy rossz hazaadása után lecsapott a labdára Viktor Gyökeres, akit látszólag teljesen egyértelműen elütött a menteni igyekvő Pope. A játékvezető elsőre befújta a tizenegyest, majd miután hosszasan megnézte videón az esetet, visszavonta az ítéletét – mindenesetre tény, hogy még a sokadik visszajátszásból sem volt egyértelműen megállapítható, hogy történt-e szabálytalanság a kapus részéről. Arteta felháborodott a kispadnál, a büntető viszont végül elmaradt.
A 34. percben váratlanul megszerezte a vezetést a Newcastle: Anthony Gordon beadása után Nick Woltemade védhetetlenül a jobb sarokba fejelte csapata vezető gólját.
Egygólos hazai vezetéssel mentek pihenőre a csapatok, és a második félidőben sokáig úgy nézett ki, a Newcastle meg is tartja minimális vezetését – annak ellenére, hogy az Arsenal továbbra is mezőnyfölényben futballozott, de csak ritkán tudta átjátszani a jól záró hazai védelmet.
A 84. percben azonban összejött az egyenlítés, Declan Rice beadását Mikel Merino nyolc méterről, a kapufa segítségével csúsztatta Pope kapujának bal sarkába. És ezzel még nem volt vége!
Az utolsó percekben még nagyobb nyomást helyezett ellenfele kapujára az Arsenal, de már mindenki a lefújást várta, amikor összejött a győztes gól a vendégek számára: a 93. percben Ödegaard jobb oldali szöglete után Gabriel Magalhaes megelőzte a kapujából rossz ütemben kimozduló Pope-ot, és mindenkit megelőzve a kapuba bólintott – a meccs harmadik fejes gólja három pontot jelentett az Arsenalnak. 1–2
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
Newcastle United–Arsenal 1–2 (Woltemade 34., ill. Merino 34., Gabriel 90+3.)
KORÁBBAN
Aston Villa–Fulham 3–1 (Watkins 37., McGinn 49., Buendía 51., ill. R. Jiménez 3.)
Szombaton játszották
Nottingham Forest–Sunderland 0–1 (Alderete 38.)
Tottenham Hotspur–Wolverhampton 1–1 (Palhinha 90+4., ill. Bueno 54.)
Chelsea–Brighton & Hove Albion 1–3 (E. Fernández 24., ill. Welbeck 77., 90+10., De Cuyper 90+2.)
Kiállítva: Chalobah (53., Chelsea)
Leeds United–AFC Bournemouth 2–2 (Rodon 38., S. Longstaff 54., ill. Semenyo 26., Kroupi 90+3.)
Manchester City–Burnley 5–1 (Esteve 12., 65. – mindkettő öngól, M. Nunes 61., Haaland 90., 90+3., ill. Anthony 38.)
Crystal Palace–Liverpool 2–1 (I. Sarr 9., Nketiah 90+7., ill. Chiesa 87.)
Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–West Ham United (Tv: Match4)
|1. Liverpool
|6
|5
|–
|1
|12–7
|+5
|15
|2. Arsenal
|6
|4
|1
|1
|12–3
|+9
|13
|3. Crystal Palace
|6
|3
|3
|–
|8–3
|+5
|12
|4. Tottenham
|6
|3
|2
|1
|11–4
|+7
|11
|5. Sunderland
|6
|3
|2
|1
|7–4
|+3
|11
|6. Bournemouth
|6
|3
|2
|1
|8–7
|+1
|11
|7. Manchester City
|6
|3
|1
|2
|14–6
|+8
|10
|8. Chelsea
|6
|2
|2
|2
|11–8
|+3
|8
|9. Brighton & Hove Albion
|6
|2
|2
|2
|9–9
|0
|8
|10. Fulham
|6
|2
|2
|2
|7–8
|–1
|8
|11. Leeds United
|6
|2
|2
|2
|6–9
|–3
|8
|12. Everton
|5
|2
|1
|2
|6–5
|+1
|7
|13. Brentford
|6
|2
|1
|3
|9–11
|–2
|7
|14. Manchester United
|6
|2
|1
|3
|7–11
|–4
|7
|15. Newcastle
|6
|1
|3
|2
|4–5
|–1
|6
|16. Aston Villa
|6
|1
|3
|2
|4–6
|–2
|6
|17. Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|5–10
|–5
|5
|18. Burnley
|6
|1
|1
|4
|6–13
|–7
|4
|19. West Ham
|5
|1
|–
|4
|5–13
|–8
|3
|20. Wolverhampton
|6
|–
|1
|5
|4–13
|–9
|1