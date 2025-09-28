A fejes gólok meccse volt – az Arsenal drámai végjáték után nyert a Newcastle ellen

Előzetesen is pokolian nehéz összecsapásra készülhetett a tavalyi ezüstérmes Arsenal, amely annak a Newcastle-nek az otthonába látogatott, amely a forduló előtt két ponttal megelőzte Mikel Arteta csapatát a tabellán. A spanyol szakvezető mindenesetre egy jó hírt kapott a meccs előtt: a vállsérüléséből felépülő Martin Ödegaard három meccs kihagyás után visszatérhetett a kezdőcsapatba.

Az első percekben szinte folyamatosan a Newcastle kapuja előtt folyt a játék, az Arsenal beszorította ellenfelét, és nem egyszer megdolgoztatta Nick Pope kapust – aki azonban rendre állta a sarat.

A 14. percben vitatott momentumához érkezett a találkozó: Jacob Murphy rossz hazaadása után lecsapott a labdára Viktor Gyökeres, akit látszólag teljesen egyértelműen elütött a menteni igyekvő Pope. A játékvezető elsőre befújta a tizenegyest, majd miután hosszasan megnézte videón az esetet, visszavonta az ítéletét – mindenesetre tény, hogy még a sokadik visszajátszásból sem volt egyértelműen megállapítható, hogy történt-e szabálytalanság a kapus részéről. Arteta felháborodott a kispadnál, a büntető viszont végül elmaradt.

A 34. percben váratlanul megszerezte a vezetést a Newcastle: Anthony Gordon beadása után Nick Woltemade védhetetlenül a jobb sarokba fejelte csapata vezető gólját.

Egygólos hazai vezetéssel mentek pihenőre a csapatok, és a második félidőben sokáig úgy nézett ki, a Newcastle meg is tartja minimális vezetését – annak ellenére, hogy az Arsenal továbbra is mezőnyfölényben futballozott, de csak ritkán tudta átjátszani a jól záró hazai védelmet.

A 84. percben azonban összejött az egyenlítés, Declan Rice beadását Mikel Merino nyolc méterről, a kapufa segítségével csúsztatta Pope kapujának bal sarkába. És ezzel még nem volt vége!

Az utolsó percekben még nagyobb nyomást helyezett ellenfele kapujára az Arsenal, de már mindenki a lefújást várta, amikor összejött a győztes gól a vendégek számára: a 93. percben Ödegaard jobb oldali szöglete után Gabriel Magalhaes megelőzte a kapujából rossz ütemben kimozduló Pope-ot, és mindenkit megelőzve a kapuba bólintott – a meccs harmadik fejes gólja három pontot jelentett az Arsenalnak. 1–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

Newcastle United–Arsenal 1–2 (Woltemade 34., ill. Merino 34., Gabriel 90+3.)

KORÁBBAN

Aston Villa–Fulham 3–1 (Watkins 37., McGinn 49., Buendía 51., ill. R. Jiménez 3.)

Szombaton játszották

Nottingham Forest–Sunderland 0–1 (Alderete 38.)

Tottenham Hotspur–Wolverhampton 1–1 (Palhinha 90+4., ill. Bueno 54.)

Chelsea–Brighton & Hove Albion 1–3 (E. Fernández 24., ill. Welbeck 77., 90+10., De Cuyper 90+2.)

Kiállítva: Chalobah (53., Chelsea)

Leeds United–AFC Bournemouth 2–2 (Rodon 38., S. Longstaff 54., ill. Semenyo 26., Kroupi 90+3.)

Manchester City–Burnley 5–1 (Esteve 12., 65. – mindkettő öngól, M. Nunes 61., Haaland 90., 90+3., ill. Anthony 38.)

Crystal Palace–Liverpool 2–1 (I. Sarr 9., Nketiah 90+7., ill. Chiesa 87.)

Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)

Hétfőn játsszák

21.00: Everton–West Ham United (Tv: Match4)