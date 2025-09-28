Nemzeti Sportrádió

A fejes gólok meccse volt – az Arsenal drámai végjáték után nyert a Newcastle ellen

2025.09.28. 19:47
Gabriel Magalhaes fejese három pontot ért az Arsenalnak (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 6. fordulójának vasárnapi rangadóján az Arsenal 2–1-re győzött a Newcastle United vendégeként.

Előzetesen is pokolian nehéz összecsapásra készülhetett a tavalyi ezüstérmes Arsenal, amely annak a Newcastle-nek az otthonába látogatott, amely a forduló előtt két ponttal megelőzte Mikel Arteta csapatát a tabellán. A spanyol szakvezető mindenesetre egy jó hírt kapott a meccs előtt: a vállsérüléséből felépülő Martin Ödegaard három meccs kihagyás után visszatérhetett a kezdőcsapatba.

Az első percekben szinte folyamatosan a Newcastle kapuja előtt folyt a játék, az Arsenal beszorította ellenfelét, és nem egyszer megdolgoztatta Nick Pope kapust – aki azonban rendre állta a sarat.

A 14. percben vitatott momentumához érkezett a találkozó: Jacob Murphy rossz hazaadása után lecsapott a labdára Viktor Gyökeres, akit látszólag teljesen egyértelműen elütött a menteni igyekvő Pope. A játékvezető elsőre befújta a tizenegyest, majd miután hosszasan megnézte videón az esetet, visszavonta az ítéletét – mindenesetre tény, hogy még a sokadik visszajátszásból sem volt egyértelműen megállapítható, hogy történt-e szabálytalanság a kapus részéről. Arteta felháborodott a kispadnál, a büntető viszont végül elmaradt.

A 34. percben váratlanul megszerezte a vezetést a Newcastle: Anthony Gordon beadása után Nick Woltemade védhetetlenül a jobb sarokba fejelte csapata vezető gólját.

Egygólos hazai vezetéssel mentek pihenőre a csapatok, és a második félidőben sokáig úgy nézett ki, a Newcastle meg is tartja minimális vezetését – annak ellenére, hogy az Arsenal továbbra is mezőnyfölényben futballozott, de csak ritkán tudta átjátszani a jól záró hazai védelmet. 

A 84. percben azonban összejött az egyenlítés, Declan Rice beadását Mikel Merino nyolc méterről, a kapufa segítségével csúsztatta Pope kapujának bal sarkába. És ezzel még nem volt vége!

Az utolsó percekben még nagyobb nyomást helyezett ellenfele kapujára az Arsenal, de már mindenki a lefújást várta, amikor összejött a győztes gól a vendégek számára: a 93. percben Ödegaard jobb oldali szöglete után Gabriel Magalhaes megelőzte a kapujából rossz ütemben kimozduló Pope-ot, és mindenkit megelőzve a kapuba bólintott – a meccs harmadik fejes gólja három pontot jelentett az Arsenalnak. 1–2

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
Newcastle United–Arsenal 1–2 (Woltemade 34., ill. Merino 34., Gabriel 90+3.)
KORÁBBAN
Aston Villa–Fulham 3–1 (Watkins 37., McGinn 49., Buendía 51., ill. R. Jiménez 3.)

Szombaton játszották
Nottingham Forest–Sunderland 0–1 (Alderete 38.)
Tottenham Hotspur–Wolverhampton 1–1 (Palhinha 90+4., ill. Bueno 54.)
Chelsea–Brighton & Hove Albion 1–3 (E. Fernández 24., ill. Welbeck 77., 90+10., De Cuyper 90+2.)
Kiállítva: Chalobah (53., Chelsea)
Leeds United–AFC Bournemouth 2–2 (Rodon 38., S. Longstaff 54., ill. Semenyo 26., Kroupi 90+3.)
Manchester City–Burnley 5–1 (Esteve 12., 65. – mindkettő öngól, M. Nunes 61., Haaland 90., 90+3., ill. Anthony 38.)
Crystal Palace–Liverpool 2–1 (I. Sarr 9., Nketiah 90+7., ill. Chiesa 87.)
Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–West Ham United (Tv: Match4)

1. Liverpool65112–7+5 15 
2. Arsenal641112–3+9 13 
3. Crystal Palace6338–3+5 12 
4. Tottenham632111–4+7 11 
5. Sunderland63217–4+3 11 
6. Bournemouth63218–7+1 11 
7. Manchester City631214–6+8 10 
8. Chelsea622211–8+3 
9. Brighton & Hove Albion62229–9
10. Fulham62227–8–1 
11. Leeds United62226–9–3 
12. Everton52126–5+1 
13. Brentford62139–11–2 
14. Manchester United62137–11–4 
15. Newcastle61324–5–1 
16. Aston Villa61324–6–2 
17. Nottingham Forest61235–10–5 
18. Burnley61146–13–7 
19. West Ham5145–13–8 
20. Wolverhampton6154–13–9 
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

 

