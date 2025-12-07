Londoni derbit nyert meg a Palace, feljött a negyedik helyre; a Brighton a 91. percben mentett pontot

A West Ham United szerzett vezetést a 73. percben, Jarrod Bowen lőtt éles szögből, becsúszva a jobb alsóba. Innentől még intenzívebbé vált a játék, és a vendégek kapusának, Alphonse Aréolának védenie is kellett, egy megpattanó centerezés után tolta a lécre a labdát. A Brighton a 89. percig el sem találta a kaput, ezután viszont egymást követték a lövések. Danny Welbeck a blokkba lőtt, majd Haralambosz Kosztulasz kísérletét hárította Aréola, aki fél perccel később már nem tudott hárítani. A ráadás első percében Georginio Rutter lőtt a kapuba vitatott körülmények között, egyrészt a kezéhez ért a labda az első próbálkozásánál, másrészt előtte felmerült a veszélyes játék Kosztulasz ollózásánál. Még a 98. percben a londoniak majdnem megnyerték a meccset, ám Konsztantinosz Mavropanosz a kapu mellé fejelt, így négy bajnoki óta nyeretlen a WHU. 1–1

A Fulham tétmérkőzésen több mint 20 éve nem verte meg hazai pályán a Crystal Palace-t, még 2005. január 1-jén sikerült nyernie ellene 3–1-re, azóta három döntetlen született, négyszer győztek a „sasok”. Ezúttal is a vendégek kerültek előnybe, Eddie Nketiah 13 méterről lőtt a bal alsóba, így az 50. Palace-meccsén a 10. gólját szerezte. Még az első félidőben egyenlítettek a hazaiak, Harry Wilson gyönyörűen, bal külsővel tekert a kapu jobb oldalába 16 méterről. A fordulást követően majdnem fordított is a Fulham, Emile Smith Rowe talált be, csakhogy Samuel Chukwueze egy cipőorrnyival előrébb volt a védőnél – kép itt –, így les miatt nem adták meg a gólt. A folytatásban mindkét csapat óvatosabb volt, de a vendégek többet tettek a győzelemért, és Marc Guéhi fejes góljával meg is nyerték a londoni derbit, a Palace ezzel a tabella 4. helyén áll. 1–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

Brighton & Hove Albion–West Ham United 1–1 (Rutter 90+1., ill. Bowen 73.)

Fulham–Crystal Palace 1–2 (H. Wilson 38., ill. Nketiah 20., Guéhi 87.)

Hétfőn játsszák

21.00: Wolverhampton Wanderers–Manchester United (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Leeds United–Liverpool FC 3–3 (Calvert-Lewin 73. – 11-esből, Stach 75., Tanaka 90+6., ill. Ekitiké 48., 50., Szoboszlai 80.)

AFC Bournemouth–Chelsea 0–0

Everton–Nottingham Forest 3–0 (Milenkovics 2. – öngól, Barry 45+3., Dewsbury-Hall 80.)

Manchester City–Sunderland 3–0 (R. Días 31., Gvardiol 35., Foden 65.)

Kiállítva: O'Nien (90+3., Sunderland)

Newcastle United–Burnley 2–1 (Guimaraes 31., A. Gordon 45+8. – 11-esből, ill. Flemming 90+4. – 11-esből)

Kiállítva: Lucas Pires (43., Burnley)

Tottenham Hotspur–Brentford 2–0 (Richarlison 25., X. Simons 43.)

Aston Villa–Arsenal 2–1 (Cash 36., Buendia 90+4., ill. Trossard 52.)