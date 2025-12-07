Londoni derbit nyert meg a Palace, feljött a negyedik helyre; a Brighton a 91. percben mentett pontot

Nemzeti Sportrádió

2025.12.07.
Bejutott a West Ham kapujába a labda
Crystal Palace West Ham United Brighton Fulham Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 15. fordulójának vasárnapi játéknapján a West Ham United 1–1-et játszott a Brighton & Hove Albion vendégeként, míg a Crystal Palace 2–1-re nyert a Fulham otthonában.

A West Ham United szerzett vezetést a 73. percben, Jarrod Bowen lőtt éles szögből, becsúszva a jobb alsóba. Innentől még intenzívebbé vált a játék, és a vendégek kapusának, Alphonse Aréolának védenie is kellett, egy megpattanó centerezés után tolta a lécre a labdát. A Brighton a 89. percig el sem találta a kaput, ezután viszont egymást követték a lövések. Danny Welbeck a blokkba lőtt, majd Haralambosz Kosztulasz kísérletét hárította Aréola, aki fél perccel később már nem tudott hárítani. A ráadás első percében Georginio Rutter lőtt a kapuba vitatott körülmények között, egyrészt a kezéhez ért a labda az első próbálkozásánál, másrészt előtte felmerült a veszélyes játék Kosztulasz ollózásánál. Még a 98. percben a londoniak majdnem megnyerték a meccset, ám Konsztantinosz Mavropanosz a kapu mellé fejelt, így négy bajnoki óta nyeretlen a WHU. 1–1

A Fulham tétmérkőzésen több mint 20 éve nem verte meg hazai pályán a Crystal Palace-t, még 2005. január 1-jén sikerült nyernie ellene 3–1-re, azóta három döntetlen született, négyszer győztek a „sasok”. Ezúttal is a vendégek kerültek előnybe, Eddie Nketiah 13 méterről lőtt a bal alsóba, így az 50. Palace-meccsén a 10. gólját szerezte. Még az első félidőben egyenlítettek a hazaiak, Harry Wilson gyönyörűen, bal külsővel tekert a kapu jobb oldalába 16 méterről. A fordulást követően majdnem fordított is a Fulham, Emile Smith Rowe talált be, csakhogy Samuel Chukwueze egy cipőorrnyival előrébb volt a védőnél – kép itt –, így les miatt nem adták meg a gólt. A folytatásban mindkét csapat óvatosabb volt, de a vendégek többet tettek a győzelemért, és Marc Guéhi fejes góljával meg is nyerték a londoni derbit, a Palace ezzel a tabella 4. helyén áll. 1–2

ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–West Ham United 1–1 (Rutter 90+1., ill. Bowen 73.)
Fulham–Crystal Palace 1–2 (H. Wilson 38., ill. Nketiah 20., Guéhi 87.)

Hétfőn játsszák
21.00: Wolverhampton Wanderers–Manchester United (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Leeds United–Liverpool FC 3–3 (Calvert-Lewin 73. – 11-esből, Stach 75., Tanaka 90+6., ill. Ekitiké 48., 50., Szoboszlai 80.)
AFC Bournemouth–Chelsea 0–0
Everton–Nottingham Forest 3–0 (Milenkovics 2. – öngól, Barry 45+3., Dewsbury-Hall 80.)
Manchester City–Sunderland 3–0 (R. Días 31., Gvardiol 35., Foden 65.)
Kiállítva: O'Nien (90+3., Sunderland)
Newcastle United–Burnley 2–1 (Guimaraes 31., A. Gordon 45+8. – 11-esből, ill. Flemming 90+4. – 11-esből)
Kiállítva: Lucas Pires (43., Burnley)
Tottenham Hotspur–Brentford 2–0 (Richarlison 25., X. Simons 43.)
Aston Villa–Arsenal 2–1 (Cash 36., Buendia 90+4., ill. Trossard 52.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal15103228–9+1933
  2. Manchester City15101435–16+1931
  3. Aston Villa1593322–15+730
  4. Crystal Palace1575320–12+826
  5. Chelsea1574425–15+1025
  6. Everton1573518–17+124
  7. Brighton & Hove Albion1565425–21+423
  8. Sunderland1565418–17+123
  9. Liverpool1572624–24023
10. Tottenham1564525–18+722
11. Newcastle1564521–19+222
12. Manchester United1464422–21+122
13. Bournemouth1555521–24–320
14. Brentford1561821–24–319
15. Fulham1552820–24–417
16. Leeds United1543819–29–1015
17. Nottingham Forest1543814–25–1115
18. West Ham1534817–29–1213
19. Burnley15311116–30–1410
20. Wolverhampton142127–29–222

 

