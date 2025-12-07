Londoni derbit nyert meg a Palace, feljött a negyedik helyre; a Brighton a 91. percben mentett pontot
A West Ham United szerzett vezetést a 73. percben, Jarrod Bowen lőtt éles szögből, becsúszva a jobb alsóba. Innentől még intenzívebbé vált a játék, és a vendégek kapusának, Alphonse Aréolának védenie is kellett, egy megpattanó centerezés után tolta a lécre a labdát. A Brighton a 89. percig el sem találta a kaput, ezután viszont egymást követték a lövések. Danny Welbeck a blokkba lőtt, majd Haralambosz Kosztulasz kísérletét hárította Aréola, aki fél perccel később már nem tudott hárítani. A ráadás első percében Georginio Rutter lőtt a kapuba vitatott körülmények között, egyrészt a kezéhez ért a labda az első próbálkozásánál, másrészt előtte felmerült a veszélyes játék Kosztulasz ollózásánál. Még a 98. percben a londoniak majdnem megnyerték a meccset, ám Konsztantinosz Mavropanosz a kapu mellé fejelt, így négy bajnoki óta nyeretlen a WHU. 1–1
A Fulham tétmérkőzésen több mint 20 éve nem verte meg hazai pályán a Crystal Palace-t, még 2005. január 1-jén sikerült nyernie ellene 3–1-re, azóta három döntetlen született, négyszer győztek a „sasok”. Ezúttal is a vendégek kerültek előnybe, Eddie Nketiah 13 méterről lőtt a bal alsóba, így az 50. Palace-meccsén a 10. gólját szerezte. Még az első félidőben egyenlítettek a hazaiak, Harry Wilson gyönyörűen, bal külsővel tekert a kapu jobb oldalába 16 méterről. A fordulást követően majdnem fordított is a Fulham, Emile Smith Rowe talált be, csakhogy Samuel Chukwueze egy cipőorrnyival előrébb volt a védőnél – kép itt –, így les miatt nem adták meg a gólt. A folytatásban mindkét csapat óvatosabb volt, de a vendégek többet tettek a győzelemért, és Marc Guéhi fejes góljával meg is nyerték a londoni derbit, a Palace ezzel a tabella 4. helyén áll. 1–2
ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–West Ham United 1–1 (Rutter 90+1., ill. Bowen 73.)
Fulham–Crystal Palace 1–2 (H. Wilson 38., ill. Nketiah 20., Guéhi 87.)
Hétfőn játsszák
21.00: Wolverhampton Wanderers–Manchester United (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Leeds United–Liverpool FC 3–3 (Calvert-Lewin 73. – 11-esből, Stach 75., Tanaka 90+6., ill. Ekitiké 48., 50., Szoboszlai 80.)
AFC Bournemouth–Chelsea 0–0
Everton–Nottingham Forest 3–0 (Milenkovics 2. – öngól, Barry 45+3., Dewsbury-Hall 80.)
Manchester City–Sunderland 3–0 (R. Días 31., Gvardiol 35., Foden 65.)
Kiállítva: O'Nien (90+3., Sunderland)
Newcastle United–Burnley 2–1 (Guimaraes 31., A. Gordon 45+8. – 11-esből, ill. Flemming 90+4. – 11-esből)
Kiállítva: Lucas Pires (43., Burnley)
Tottenham Hotspur–Brentford 2–0 (Richarlison 25., X. Simons 43.)
Aston Villa–Arsenal 2–1 (Cash 36., Buendia 90+4., ill. Trossard 52.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28–9
|+19
|33
|2. Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35–16
|+19
|31
|3. Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22–15
|+7
|30
|4. Crystal Palace
|15
|7
|5
|3
|20–12
|+8
|26
|5. Chelsea
|15
|7
|4
|4
|25–15
|+10
|25
|6. Everton
|15
|7
|3
|5
|18–17
|+1
|24
|7. Brighton & Hove Albion
|15
|6
|5
|4
|25–21
|+4
|23
|8. Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18–17
|+1
|23
|9. Liverpool
|15
|7
|2
|6
|24–24
|0
|23
|10. Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25–18
|+7
|22
|11. Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21–19
|+2
|22
|12. Manchester United
|14
|6
|4
|4
|22–21
|+1
|22
|13. Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21–24
|–3
|20
|14. Brentford
|15
|6
|1
|8
|21–24
|–3
|19
|15. Fulham
|15
|5
|2
|8
|20–24
|–4
|17
|16. Leeds United
|15
|4
|3
|8
|19–29
|–10
|15
|17. Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14–25
|–11
|15
|18. West Ham
|15
|3
|4
|8
|17–29
|–12
|13
|19. Burnley
|15
|3
|1
|11
|16–30
|–14
|10
|20. Wolverhampton
|14
|–
|2
|12
|7–29
|–22
|2