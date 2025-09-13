Az Arsenal elrontotta Ange Postecoglou bemutatkozását

Londonban tért vissza a Premier League a válogatott szünet után, az Arsenal a Nottinghamet fogadta, amelynek a kispadján ezen a mérkőzésen mutatkozott be a menesztett Nuno Espirito Santót váltó Ange Postecoglou.

Mikel Arteta kénytelen volt változtatni az összeállításon, William Saliba és Bukayo Saka sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot, Declan Rice a kispadra került, míg Eberechi Eze először volt kezdő.

Mikel Merino révén már az első tíz percben megszerezhette volna a vezetést az Arsenal, ám a spanyol középpályás óriási helyzetben Matz Selsbe lőtte a labdát. A londoniakat ráadásul újabb sérülés hátráltatta, Martin Ödegaard ráesett a vállára, és bár visszatért a pályára, a 18. percben cserét kért.

A 32. percben megtört a jég: Nodi Madueke jobb oldali szögletét röviden mentették a vendégek, Martin Zubimendi pedig nem tétovázott, 17 méterről hatalmas gólt ragasztott a kapuba, a labda egy kicsit irányt változtatott Murillo fején is (1–0). Az amúgy remekül futballozó brazil védő ráadásul meg is sérült, a Juventustól igazolt Nicoló Savona váltotta, aki először játszott a Forestben.

A második félidő nagyon rosszul indult a vendégeknek, egy indítás után a leshatárról induló Eze remekül adott középre, az érkező Viktor Gyökeresnek pedig nem okozott problémát közelről a kapuba helyeznie (2–0).

Chris Wood fejesénél közel járt a szépítéshez a Forest, de a 100. Arsenal-meccsén védő David Raya hatalmas bravúrral a lécre tolta a labdát. A hazaiak is eljutottak egy kapufáig, Gyökeres éles szögből leadott bombája akadt be kis híján.

A 79. percben növelte előnyét az Arsenal, Leandro Trossard beadását Zubimendi úgy fejelte a kapuba, hogy a labda Neco Williams fején is irányt változtatott, így Sels tehetetlen volt (3–0). Az Arsenal háromgólos győzelmet aratott, és javítani tudott a Liverpooltól elszenvedett vereség után. A Nottingham a nyitó fordulóban aratott győzelem után egymást követő harmadik bajnokiján maradt nyeretlen.

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

Szombat:

Arsenal–Nottingham Forest 3–0 (Zubimendi 32., 79., Gyökeres 46.)

Később:

16.00: AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion

16.00: Crystal Palace–Sunderland

16.00: Everton–Aston Villa (Tv: Spíler1)

16.00: Fulham–Leeds United

16.00: Newcastle United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Arena4)

18.30: West Ham United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Spíler1)

Vasárnap:

15.00: Burnley–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!