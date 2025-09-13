Az Arsenal elrontotta Ange Postecoglou bemutatkozását

Londonban tért vissza a Premier League a válogatott szünet után, az Arsenal a Nottinghamet fogadta, amelynek a kispadján ezen a mérkőzésen mutatkozott be a menesztett Nuno Espirito Santót váltó Ange Postecoglou.
Mikel Arteta kénytelen volt változtatni az összeállításon, William Saliba és Bukayo Saka sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot, Declan Rice a kispadra került, míg Eberechi Eze először volt kezdő.
Mikel Merino révén már az első tíz percben megszerezhette volna a vezetést az Arsenal, ám a spanyol középpályás óriási helyzetben Matz Selsbe lőtte a labdát. A londoniakat ráadásul újabb sérülés hátráltatta, Martin Ödegaard ráesett a vállára, és bár visszatért a pályára, a 18. percben cserét kért.
A 32. percben megtört a jég: Nodi Madueke jobb oldali szögletét röviden mentették a vendégek, Martin Zubimendi pedig nem tétovázott, 17 méterről hatalmas gólt ragasztott a kapuba, a labda egy kicsit irányt változtatott Murillo fején is (1–0). Az amúgy remekül futballozó brazil védő ráadásul meg is sérült, a Juventustól igazolt Nicoló Savona váltotta, aki először játszott a Forestben.
A második félidő nagyon rosszul indult a vendégeknek, egy indítás után a leshatárról induló Eze remekül adott középre, az érkező Viktor Gyökeresnek pedig nem okozott problémát közelről a kapuba helyeznie (2–0).
Chris Wood fejesénél közel járt a szépítéshez a Forest, de a 100. Arsenal-meccsén védő David Raya hatalmas bravúrral a lécre tolta a labdát. A hazaiak is eljutottak egy kapufáig, Gyökeres éles szögből leadott bombája akadt be kis híján.
A 79. percben növelte előnyét az Arsenal, Leandro Trossard beadását Zubimendi úgy fejelte a kapuba, hogy a labda Neco Williams fején is irányt változtatott, így Sels tehetetlen volt (3–0). Az Arsenal háromgólos győzelmet aratott, és javítani tudott a Liverpooltól elszenvedett vereség után. A Nottingham a nyitó fordulóban aratott győzelem után egymást követő harmadik bajnokiján maradt nyeretlen.
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
Szombat:
Arsenal–Nottingham Forest 3–0 (Zubimendi 32., 79., Gyökeres 46.)
Később:
16.00: AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion
16.00: Crystal Palace–Sunderland
16.00: Everton–Aston Villa (Tv: Spíler1)
16.00: Fulham–Leeds United
16.00: Newcastle United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Arena4)
18.30: West Ham United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Spíler1)
Vasárnap:
15.00: Burnley–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
|BL / EL / CL HELYEK
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|4
|3
|–
|1
|9–1
|+8
|9
|2. Liverpool
|3
|3
|–
|–
|8–4
|+4
|9
|3. Chelsea
|3
|2
|1
|–
|7–1
|+6
|7
|4. Tottenham
|3
|2
|–
|1
|5–1
|+4
|6
|5. Sunderland
|3
|2
|–
|1
|5–3
|+2
|6
|5. Everton
|3
|2
|–
|1
|5–3
|+2
|6
|7. Bournemouth
|3
|2
|–
|1
|4–4
|0
|6
|8. Crystal Palace
|3
|1
|2
|–
|4–1
|+3
|5
|9. Manchester United
|3
|1
|1
|1
|4–4
|0
|4
|10. Brighton & Hove Albion
|3
|1
|1
|1
|3–4
|–1
|4
|11. Nottingham Forest
|4
|1
|1
|2
|4–8
|–4
|4
|12. Leeds United
|3
|1
|1
|1
|1–5
|–4
|4
|13. Manchester City
|3
|1
|–
|2
|5–4
|+1
|3
|14. Burnley
|3
|1
|–
|2
|4–6
|–2
|3
|15. Brentford
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|16. West Ham
|3
|1
|–
|2
|4–8
|–4
|3
|17. Newcastle
|3
|–
|2
|1
|2–3
|–1
|2
|18. Fulham
|3
|–
|2
|1
|2–4
|–2
|2
|19. Aston Villa
|3
|–
|1
|2
|0–4
|–4
|1
|20. Wolverhampton
|3
|–
|–
|3
|2–8
|–6
|0