Haaland duplázott, a City magabiztos győzelmet aratott a United felett

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

Manchester City–Manchester United 3–0 (1–0)

Manchester, Etihad Stadion. Vezette: A. Taylor

Man. City: Donnarumma – Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly – Bernardo Silva (Aké, 88.), Rodri (Nico González, 77.), Reijnders – Foden, Haaland (Bobb, 88.), Doku (Savinho, 77.). Menedzser: Pep Guardiola

Man. United: Bayindir – Yoro (Maguire, 62.), De Ligt, Shaw – Mazraui (Mainoo, 62.), Bruno Fernandes, Ugarte (Zirkzee, 80.), Dorgu – A. Diallo, Mbuemo – Sesko (Casemiro, 80.). Menedzser: Rúben Amorim

Gólszerző: Foden (18.), Haaland (53., 68.)

Közel a kétszázadik! A 197. manchesteri derbit rendezték vasárnap délután Angliában, de csaknem öt éve nem fordult elő, hogy a városi rangadó előtt a City állt hátrébb a tabellán. Most viszont ez volt a helyzet, Josep Guardiola együttese az első három bajnoki mérkőzéséből kettőt elveszített, és a 13. helyről várta a negyedik fordulót. A United ezzel szemben a kilencedik helyen állt az aktuális játéknap előtt, igaz, Rúben Amorim csapata sem szárnyalt az első három találkozón.

A City a válogatott szünet előtt 2–1-re kikapott a Brighton otthonában, Josep Guardiola pedig hat helyen is változtatott az akkori kezdő tizenegyhez képest. Ami talán a legfontosabb, hogy a kapuban a Paris Saint-Germaintől szerződtetett Gianluigi Donnarumma kezdett, ő a nyolcadik City-játékos, aki a derbin mutatkozhatott be. Legutóbb Leroy Sané és Claudio Bravo büszkélkedhetett el ezzel, még 2016 szeptemberében.

Donnarumma sikeres bemutatkozáson van túl (Fotó: Getty Images)

A hazaiak mindenesetre nem sokat vacakoltak, 20 másodperc sem telt el az összecsapásból, ám Erling Haaland rögtön nagy helyzetbe került: néhány méterrel lőtt a bal alsó sarok mellé. A norvég csatár öt gólt szerzett a Moldova elleni vb-selejtezőn (11–1), nem csoda hát, hogy önbizalomtól duzzadva kezdte a vasárnapi rangadót. Az első, immár eedményes villanás azonban Jérémy Dokué volt. A belga szélső gyönyörűen cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd a jobb szélről középre adott labdáját Phil Foden fejelte a kapu jobb oldalába. A 25 éves angol támadó bokasérülés miatt az első három fordulóban mindössze 15 percet töltött a pályán, most viszont kezdőként kapott lehetőséget, ami kiváló húzásnak bizonyult. Mellesleg ez már a hetedik gólja a manchesteri derbin, és mind a hetet a Premier League-ben szerezte. Az első félidőben egyik csapat sem alakított ki nagy helyzetet, de a játék képe alapján megérdemelten vezettek a valamivel veszélyesebb hazaiak. Beszédes, hogy az első 45 percben mindössze öt kapura lövés láthattunk, ennél alighanem többet vártak a szurkolók az idény egyik legnagyobb angol rangadójától.

A második játékrészt aktívabban és jobban kezdte a United, de igazán veszélyes helyzetet továbbra sem tudott kialakítani, majd jóformán a semmiből, ismét villant a City. Egy bal oldali beadás után Foden passzolt Dokuhoz, aki kiváló ütemben ugratta ki Haalandot, a norvég csatár pedig szépen elpörgette a labdát Altay Bayindir felett.

Szinte egyből jött a harmadik hazai gól, de Haaland lövése a bal kapufáról visszapattant, majd nagy nehezen tisztázni tudott a „vörös ördögök” védelme. Josep Guardiola sem hitte el, hogy kimaradt a lehetőség, és ő is tudta, ha ez bemegy, akkor alighanem eldőlt volna a találkozó. Nem volt benne a mérkőzés képében, hogy a United ledolgozza a háromgólos hátrányt, de az is kérdés volt, hogy bő fél óra alatt talpra tud-e állni 0–2-ről.

Rúben Amorim továbbra is aggódhat, hogy vajon mikor áll össze a United játéka (Fotó: Getty Images)

A 61. percben aztán Gianluigi Donnarumma is bizonyította, hogy jó döntés volt őt szerződtetni. Bryan Mbeumo lőtt fordulatból a kapura, az Európa-bajnok olasz kapus azonban bravúrral védett. Fontos pillanat volt, és már ekkor megállapíthattuk, hogy a második félidő sokkal mozgalmasabb, mint az első. Olyannyira, hogy 20 perccel a vége előtt Haaland duplázni tudott. Egy labdaszerzés után Bernardo Silva indította a saját térfeléről rajtoló norvég klasszist, aki egyedül törhetett kapura, és magabiztosan a jobb alsó sarokba lőtt. Ezzel az 50. hazai bajnoki fellépésén az 50. gólját szerezte, csak Alan Shearer tudott ennél kevesebb hazai találkozón eljutni 50 gólig – neki 47 összecsapásra volt szüksége mindehhez. Ezek után pedig már nem az volt a kérdés, hogy ki nyeri a derbit, sokkal inkább az, mekkora különbséggel győz a City. A 75. percben lehetett volna 4–0 is, de Tijjani Reijnders egy újabb kiugratás után a kapu mellé lőtt.

A City sima győzelemmel javított, és a United elleni 3–0-s siker még akkor is hatalmas löketet adhat a csapatnak, ha a vendégek jelenleg nagyon messze vannak a Premier League élmezőnyétől. A duplázó Haaland és a két gólpasszt jegyző Doku mellett ki kell emelni Gianluigi Donnarummát is, aki BL-győztes futballistához méltóan megőrizte a kapuját a góltól. Ennél szebb bemutatkozásról nem igazán álmodhatott volna, még ha ezúttal túl sok védenivalója nem is akadt.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Burnley FC–Liverpool FC 0–1 (Szalah 90+5.)

Kiállítva: Ugochukwu (84., Burnley)

Szombaton játszották

Brentford–Chelsea 2–2 (Schade 35., F. Carvalho 90+3., ill. Palmer 61., M. Caicedo 85.)

West Ham United–Tottenham Hotspur 0–3 (P. Sarr 47., Bergvall 57., Van de Ven 64.)

Arsenal–Nottingham Forest 3–0 (Zubimendi 32., 79., Gyökeres 46.)

AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion 2–1 (A. Scott 18., Semenyo 61. – 11-esből, ill. Mitoma 48.)

Crystal Palace–Sunderland 0–0

Everton–Aston Villa 0–0

Fulham–Leeds United 1–0 (G. Gudmundsson 90+4.–öngól)

Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Woltemade 29.)