Megsérült Kylian Mbappé, kihagyja a Spanyol Szuperkupát

2025.12.31. 14:39
Fotó: Getty Images
Térdsérülést diagnosztizáltak Kylian Mbappénál, a spanyol élvonalban (La Liga) szereplő Real Madrid francia támadójánál – írja a L'Équipe.

A francia sportlap beszámolója szerint Mbappé az elmúlt hetekben már érezte a fájdalmat a térdében, de ennek dacára (a Manchester City elleni BL-meccset leszámítva) rendre pályára lépett a Real Madrid mérkőzésein. A világbajnok támadó térdén szerdán végeztek el MRI-vizsgálatot, amely sérülést mutatott ki a játékos térdszalagjában. 

A L'Équipe szerint Mbappéra három hét kihagyás vár, így a Spanyol Szuperkupa év eleji négyes döntőjét biztosan kihagyja, de emellett nem lép pályára a Betis és a Levante elleni bajnokikon, valamint (vélhetőleg) a Monaco elleni BL-mérkőzésen sem. A Real Madrid így legközelebb a Villarreal elleni idegenbeli bajnokin számíthat első számú gólfelelősére. 

 

Real Madrid sérülés Kylian Mbappé
