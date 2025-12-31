Megsérült Kylian Mbappé, kihagyja a Spanyol Szuperkupát
Térdsérülést diagnosztizáltak Kylian Mbappénál, a spanyol élvonalban (La Liga) szereplő Real Madrid francia támadójánál – írja a L'Équipe.
A francia sportlap beszámolója szerint Mbappé az elmúlt hetekben már érezte a fájdalmat a térdében, de ennek dacára (a Manchester City elleni BL-meccset leszámítva) rendre pályára lépett a Real Madrid mérkőzésein. A világbajnok támadó térdén szerdán végeztek el MRI-vizsgálatot, amely sérülést mutatott ki a játékos térdszalagjában.
A L'Équipe szerint Mbappéra három hét kihagyás vár, így a Spanyol Szuperkupa év eleji négyes döntőjét biztosan kihagyja, de emellett nem lép pályára a Betis és a Levante elleni bajnokikon, valamint (vélhetőleg) a Monaco elleni BL-mérkőzésen sem. A Real Madrid így legközelebb a Villarreal elleni idegenbeli bajnokin számíthat első számú gólfelelősére.
Legfrissebb hírek
Szoboszlai még idén visszatérhet – sajtóhír
Angol labdarúgás
2025.12.17. 17:23
Ezek is érdekelhetik