Az Arsenal és a Manchester United is otthon tartotta a három pontot

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2025.10.04. 17:59
Martin Ödegaard ismét megsérült (Fotó: Getty Images)
Manchester United Arsenal West Ham United Sunderland Premier League
Az Arsenal a West Ham Unitedet, a Manchester United pedig a Sunderlandet győzte le 2–0-ra a Premier League 7. fordulójának szombati programjában.

A héten napvilágot láttak olyan hírek, hogy amennyiben a Manchester United nem győzi le a Sunderlandet, úgy Ruben Amorimot menesztik. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a portugál szakvezető is elismerte, hogy el kell kezdeniük mérkőzéseket nyerni, különben a vezetőségnek tényleg nem lesz más választása, csakis a váltás.

Amorim ezúttal Senne Lammensnek szavazott bizalmat a kapuban, az Antwerptől igazolt 23 éves kapus most mutatkozott be a Premier League-ben. A hazaiak jól is kezdtek, a nyolcadik percben Bryan Mbeumo beadását Mason Mount átvette, majd 14 méterről a bal sarokba lőtte (1–0).

A 31. percben növelte előnyét a United, egy nagy bedobás után Nordi Mukiele fején csúszott tovább a labda, éppen Benjamin Sesko elé, és a támadó közelről nem hibázott (2–0). A félidő végén a játékvezető hosszan videózott egy esetet Benjamin Sesko és Trai Hume között, de nem kaptak tizenegyest a vendégek. Szünet után a United biztosan tartotta az eredményt, és legyőzte a bajnokság egyik meglepetéscsapatát. Ruben Amorim együttese sorozatban a harmadik hazai bajnokiját nyerte meg.

Nuno Espiríto Santo az Everton elleni döntetlennel mutatkozott be a West Ham kispadján, ám csapatára az Arsenal otthonában nehezebb feladat várt. A WHU viszont a legutóbbi két bajnokiját megnyerte az Emiratesben.

A 24. percben Bukayo Saka lesgólig jutott, de szűk negyedórával később megszerezte a vezetést az Arsenal: Eberechi Eze lövését bravúrral védte Alphonse Areola, de a kipattanót már a kapuba lőtte Declan Rice, aki nem is ünnepelte meg a találatot egykori csapata ellen (1–0).

Az első félidő ráadásában Riccardo Calafiori a kapufát találta el, Areolának szerencséje volt, hogy a hátáról nem került a kapuba a visszapattanó a labda. Az Arsenal nagy fölényben játszott, még az sem vetette vissza, hogy Martin Ödegaard cserét kért az első félidőben. A norvég játékmestert sorozatban harmadszor kellett szünet előtt lecserélni, amikor kezdő volt, ilyen még sosem fordult elő a Premier League-ben.

3 - Martin Ødegaard is the first player in Premier League history to be substituted before half time in three consecutive Premier League starts. Prone.

[image or embed]

— OptaJoe (@optajoe.com) 2025. október 4. 16:56

A 67. percben növelte előnyét az Arsenal, Jurrien Timbert borította fel El Hadji Malick Diouf a tizenhatos vonalának környékén, Saka pedig értékesítette a megítélt büntetőt (2–0), beállítva a végeredményt. Az Arsenal a Liverpool elleni vereség óta a megszerezhető 12 pontból tízet begyűjtött.

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
Arsenal–West Ham United 2–0 (Rice 38., Saka 67. – 11-esből)
Manchester United–Sunderland 2–0 (Mount 8., Sesko 31.)
Leeds United–Tottenham Hotspur 1–2 (Okafor 34., ill. Tel 23., Kudus 57.)
Később
18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: Aston Villa–Burnley
15.00: Everton–Crystal Palace
15.00: Newcastle United–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion
17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)

   
BL / EL / CL HELYEKMGyDVL–KGkP
1. Arsenal751114–3+1116
2. Liverpool65112–7+515
3. Tottenham742113–5+814
4. Bournemouth742111–8+314
5. Crystal Palace6338–3+512
6. Sunderland73227–6+111
7. Manchester City631214–6+810
8. Manchester United73139–11–210
9. Chelsea622211–8+38
10. Everton62227–6+18
11. Brighton & Hove Albion62229–908
12. Fulham72238–11–38
13. Leeds United72237–11–48
14. Brentford62139–11–27
15. Newcastle61324–5–16
16. Aston Villa61324–6–26
17. Nottingham Forest61235–10–55
18. Burnley61146–13–74
19. West Ham71156–16–104
20. Wolverhampton6154–13–91

 

 

