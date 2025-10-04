Az Arsenal és a Manchester United is otthon tartotta a három pontot

A héten napvilágot láttak olyan hírek, hogy amennyiben a Manchester United nem győzi le a Sunderlandet, úgy Ruben Amorimot menesztik. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a portugál szakvezető is elismerte, hogy el kell kezdeniük mérkőzéseket nyerni, különben a vezetőségnek tényleg nem lesz más választása, csakis a váltás.

Amorim ezúttal Senne Lammensnek szavazott bizalmat a kapuban, az Antwerptől igazolt 23 éves kapus most mutatkozott be a Premier League-ben. A hazaiak jól is kezdtek, a nyolcadik percben Bryan Mbeumo beadását Mason Mount átvette, majd 14 méterről a bal sarokba lőtte (1–0).

A 31. percben növelte előnyét a United, egy nagy bedobás után Nordi Mukiele fején csúszott tovább a labda, éppen Benjamin Sesko elé, és a támadó közelről nem hibázott (2–0). A félidő végén a játékvezető hosszan videózott egy esetet Benjamin Sesko és Trai Hume között, de nem kaptak tizenegyest a vendégek. Szünet után a United biztosan tartotta az eredményt, és legyőzte a bajnokság egyik meglepetéscsapatát. Ruben Amorim együttese sorozatban a harmadik hazai bajnokiját nyerte meg.

Nuno Espiríto Santo az Everton elleni döntetlennel mutatkozott be a West Ham kispadján, ám csapatára az Arsenal otthonában nehezebb feladat várt. A WHU viszont a legutóbbi két bajnokiját megnyerte az Emiratesben.

A 24. percben Bukayo Saka lesgólig jutott, de szűk negyedórával később megszerezte a vezetést az Arsenal: Eberechi Eze lövését bravúrral védte Alphonse Areola, de a kipattanót már a kapuba lőtte Declan Rice, aki nem is ünnepelte meg a találatot egykori csapata ellen (1–0).

Az első félidő ráadásában Riccardo Calafiori a kapufát találta el, Areolának szerencséje volt, hogy a hátáról nem került a kapuba a visszapattanó a labda. Az Arsenal nagy fölényben játszott, még az sem vetette vissza, hogy Martin Ödegaard cserét kért az első félidőben. A norvég játékmestert sorozatban harmadszor kellett szünet előtt lecserélni, amikor kezdő volt, ilyen még sosem fordult elő a Premier League-ben.

A 67. percben növelte előnyét az Arsenal, Jurrien Timbert borította fel El Hadji Malick Diouf a tizenhatos vonalának környékén, Saka pedig értékesítette a megítélt büntetőt (2–0), beállítva a végeredményt. Az Arsenal a Liverpool elleni vereség óta a megszerezhető 12 pontból tízet begyűjtött.

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

Arsenal–West Ham United 2–0 (Rice 38., Saka 67. – 11-esből)

Manchester United–Sunderland 2–0 (Mount 8., Sesko 31.)

Leeds United–Tottenham Hotspur 1–2 (Okafor 34., ill. Tel 23., Kudus 57.)

Később

18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.00: Aston Villa–Burnley

15.00: Everton–Crystal Palace

15.00: Newcastle United–Nottingham Forest

15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion

17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)