Az Arsenal és a Manchester United is otthon tartotta a három pontot

A héten napvilágot láttak olyan hírek, hogy amennyiben a Manchester United nem győzi le a Sunderlandet, úgy Ruben Amorimot menesztik. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a portugál szakvezető is elismerte, hogy el kell kezdeniük mérkőzéseket nyerni, különben a vezetőségnek tényleg nem lesz más választása, csakis a váltás.
Amorim ezúttal Senne Lammensnek szavazott bizalmat a kapuban, az Antwerptől igazolt 23 éves kapus most mutatkozott be a Premier League-ben. A hazaiak jól is kezdtek, a nyolcadik percben Bryan Mbeumo beadását Mason Mount átvette, majd 14 méterről a bal sarokba lőtte (1–0).
A 31. percben növelte előnyét a United, egy nagy bedobás után Nordi Mukiele fején csúszott tovább a labda, éppen Benjamin Sesko elé, és a támadó közelről nem hibázott (2–0). A félidő végén a játékvezető hosszan videózott egy esetet Benjamin Sesko és Trai Hume között, de nem kaptak tizenegyest a vendégek. Szünet után a United biztosan tartotta az eredményt, és legyőzte a bajnokság egyik meglepetéscsapatát. Ruben Amorim együttese sorozatban a harmadik hazai bajnokiját nyerte meg.
Nuno Espiríto Santo az Everton elleni döntetlennel mutatkozott be a West Ham kispadján, ám csapatára az Arsenal otthonában nehezebb feladat várt. A WHU viszont a legutóbbi két bajnokiját megnyerte az Emiratesben.
A 24. percben Bukayo Saka lesgólig jutott, de szűk negyedórával később megszerezte a vezetést az Arsenal: Eberechi Eze lövését bravúrral védte Alphonse Areola, de a kipattanót már a kapuba lőtte Declan Rice, aki nem is ünnepelte meg a találatot egykori csapata ellen (1–0).
Az első félidő ráadásában Riccardo Calafiori a kapufát találta el, Areolának szerencséje volt, hogy a hátáról nem került a kapuba a visszapattanó a labda. Az Arsenal nagy fölényben játszott, még az sem vetette vissza, hogy Martin Ödegaard cserét kért az első félidőben. A norvég játékmestert sorozatban harmadszor kellett szünet előtt lecserélni, amikor kezdő volt, ilyen még sosem fordult elő a Premier League-ben.
A 67. percben növelte előnyét az Arsenal, Jurrien Timbert borította fel El Hadji Malick Diouf a tizenhatos vonalának környékén, Saka pedig értékesítette a megítélt büntetőt (2–0), beállítva a végeredményt. Az Arsenal a Liverpool elleni vereség óta a megszerezhető 12 pontból tízet begyűjtött.
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
Arsenal–West Ham United 2–0 (Rice 38., Saka 67. – 11-esből)
Manchester United–Sunderland 2–0 (Mount 8., Sesko 31.)
Leeds United–Tottenham Hotspur 1–2 (Okafor 34., ill. Tel 23., Kudus 57.)
Később
18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: Aston Villa–Burnley
15.00: Everton–Crystal Palace
15.00: Newcastle United–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion
17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)
|BL / EL / CL HELYEK
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|7
|5
|1
|1
|14–3
|+11
|16
|2. Liverpool
|6
|5
|–
|1
|12–7
|+5
|15
|3. Tottenham
|7
|4
|2
|1
|13–5
|+8
|14
|4. Bournemouth
|7
|4
|2
|1
|11–8
|+3
|14
|5. Crystal Palace
|6
|3
|3
|–
|8–3
|+5
|12
|6. Sunderland
|7
|3
|2
|2
|7–6
|+1
|11
|7. Manchester City
|6
|3
|1
|2
|14–6
|+8
|10
|8. Manchester United
|7
|3
|1
|3
|9–11
|–2
|10
|9. Chelsea
|6
|2
|2
|2
|11–8
|+3
|8
|10. Everton
|6
|2
|2
|2
|7–6
|+1
|8
|11. Brighton & Hove Albion
|6
|2
|2
|2
|9–9
|0
|8
|12. Fulham
|7
|2
|2
|3
|8–11
|–3
|8
|13. Leeds United
|7
|2
|2
|3
|7–11
|–4
|8
|14. Brentford
|6
|2
|1
|3
|9–11
|–2
|7
|15. Newcastle
|6
|1
|3
|2
|4–5
|–1
|6
|16. Aston Villa
|6
|1
|3
|2
|4–6
|–2
|6
|17. Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|5–10
|–5
|5
|18. Burnley
|6
|1
|1
|4
|6–13
|–7
|4
|19. West Ham
|7
|1
|1
|5
|6–16
|–10
|4
|20. Wolverhampton
|6
|–
|1
|5
|4–13
|–9
|1