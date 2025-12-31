Gólvonalról kihagyott helyzetek és egy remek színészi alakítás – ezek voltak a hazai klubfutball legviccesebb jelenetei 2025-ben

Összeállításunkat egy karácsony előtt nem sokkal történt jelenettel kezdjük: a ZTE és az MTK összecsapásán a fővárosiak 1–0-s előnyben voltak, így a zalaiak az egyenlítésért küzdöttek. A 61. percben előbb Joseth Peraza testéről került a lécre a labda, majd Várkonyi Bence és Daniel Lima együttes erővel nagyjából tíz centiméterről nem tudta begyötörni a kapuba a labdát. A pontmentés végül a hosszabbításban sikerült a kék-fehéreknek.

A Ferencváros és a Kecskemét márciusi összecsapásán a zöld-fehérek játékosának, Ibrahim Cissének az imént látott zalaegerszegieknél jóval könnyebb dolga akadt: Varga Barnabás átadása után nagyjából négy méterről az üres kapuba kellett volna lőnie a labdát. Nem sikerült. Igaz, mint kiderült, érvénytelen lett volna a gól, mivel a helyzetet előkészítő magyar válogatott csatár lesen volt.

A Puskás Akadémia támadója, Lamin Colley előtt sem állt megoldhatatlan feladat a felcsútiak májusi, DVTK elleni bajnokiján, a gambiai azonban centikkel a gólvonal előtt maga elé fejelte a labdát.

A kihagyott helyzetek után íme, egy parádés színészi alakítás: a Ferenváros márciusi, miskolci vendégjátékán a DVTK hátvédje, Bárdos Bence finoman megérintette az FTC brazil támadóját, Saldanhát, aki drámai hatásszünetet követően elterült a földön.

Hogy ne csak a játékosok váljanak a szilveszteri összeállításunk középpontjában, íme, két jelenet a sportág más szereplőitől: az ETO FC és az örmény Pjunik Jereván Kl-selejtezős összecsapásán a koszovói játékvezető, Mervan Bejtullahu két sárga lapot is adott a győri Daniel Stefuljnak: a piros lapról viszont megfeledkezett.

A DVTK és a Szeged októberi Magyar Kupa-meccsén a miskolci rendezők baklövése nyomán a mérkőzés közben is beindult a pálya öntözőrendszere.