A Manchester City Reijnders és Haaland vezérletével kiütötte a Wolverhamptont

Az előző bajnoki idényt 10 veretlen mérkőzéssel befejező Manchester City (amelynek meccskeretébe nem került be a távozóban lévő Ederson Moraes, helyette James Trafford védett) ellen sokáig a Wolves volt a veszélyesebb. A hazaiak közel jártak a vezetés megszerzéséhez, ám jól működött a vendégek lescsapdája, így Marshall Munetsi hiába fejelt a kapuba, érvénytelen volt a találat. Majd az első fél óra után nem sokkal kétgólos előnyre tett szert Pep Guardiola csapata. Előbb a Milantól 55 millió euróért igazolt, a Premier League-ben az első mérkőzését játszó Tijjani Reijnders parádésan ugratta ki Rico Lewist, akinek a centerezése után Erling Haaland passzolt az üres kapuba, majd három perccel később Oscar Bobb szerzett labdát, kitette balra Reijndersnek, aki 14 méterről kilőtte a bal alsót.

A szünet után egyből szépíthetett volna a Wolverhampton, Jörgen Strand Larsen azonban nem sokkal a bal alsó mellé lőtt. A manchesteriek ismét átvészelték a kezdeti nehézségeket, majd egy óra elteltével lezárták a mérkőzést. Reijnders jobbról gurított vissza, Haaland pedig 14 méterről a jobb alsóba lőtt, José Sá csak beleérni tudott. Kevés helyzetet hozott a találkozó utolsó harmada, Strand Larsen lövését védte még Trafford, majd a Lyontól 36.5 millió euróért szerződtetett PL-debütáns, Rayan Cherki villant meg, 20 méterről laposan a jobb alsóba lőtt, így alakult ki a végeredmény. 0–4

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

Wolverhampton–Manchester City 0–4 (Haaland 34., 61., Reijnders 37., Cherki 81.)

Brighton–Fulham 1–1 (O'Riley 55. – 11-esből, ill. Rodrigo Muniz 90+6.)

Sunderland–West Ham United 3–0 (Mayenda 61., Ballard 73., Isidor 90+2.)

Tottenham–Burnley 3–0 (Richarlison 10., 60., B. Johnson 66.)

Aston Villa–Newcastle United 0–0

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham–Brentford

17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Leeds–Everton (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Liverpool–Bournemouth 4–2 (Ekitiké 37., Gakpo 49., Chiesa 88., Szalah 90+4., ill. Semenyo 64., 76.)