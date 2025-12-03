Nem kapott gólt, kettővel nyert az Arsenal – ismét ötpontos az előnye a PL-tabella élén
Az Arsenal a Chelsea elleni, emberelőnyben azért fájó, idegenbeli döntetlent követően otthon fogadta a Brentfordot. Mikel Arteta csapata hozta a szokásosat, mindössze egy kaput eltaláló lövést engedélyezett az ellenfélnek, miközben ő 15-ször lőtt, 1.72-es xG-t hozott össze, s szerzett is két gólt. Az elsőnél Mikel Merino volt a „tettes”, aki, egyre inkább úgy tűnik, belső középpályás létére jobban funkcionál középcsatárként ebben a csapatban, mint a méregdrága nyári vétel, Viktor Gyökeres. A 90. perc után aztán Bukayo Saka zárta le a meccset (2–0), így az Arsenal visszaállította ötpontos előnyét az élen.
A Crystal Palace és a Nottingham Forest egyaránt idegenben, 1–0-ra nyert, előbbi a Wolves, utóbbi a Burnley otthonában, tehát két kiesőjelölttel szemben. Mindkét nyertes remek védekezéssel rukkolt elő, Oliver Glasner csapata már az ötödik, míg a Forest fellépett a 16. helyre jó formájának (Sean Dyche munkájának is) köszönhetően. A Brighton–Aston Villa ennél jóval több gólt, szám szerint hetet hozott. A támadójáték során eddig szenvedő birminghamiek kétgólos hátrányt követően Ollie Watkins-duplával egyenlítettek, majd 4–2-re is elléptek, ezen már csak szépíteni tudtak a hazaiak (3–4).
A nap meglepetése – persze lehet Liverpoolra is mutogatni... – ezután jött csak: az újonc Leeds United elintézte a továbbra is kétarcú Chelsea-t. A londoni kékek megverték a Bajnokok Ligájában a Barcelonát, nem kaptak ki emberhátrányban az Arsenaltól, majd jön ez a meccs. A hazaiak már a hatodik percben vezettek, a Chelsea ezt követően csak futott az eredmény után. 2–0 után Pedro Neto szépített, de visszaállt a kétgólos különbség, 3–1-re nyert a Leeds, s fellépett a 17. helyre.
ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ, szerdai mérkőzés
Arsenal–Brentford 2–0 (Merino 11., Saka 90+1.)
Brighton & Hove Albion–Aston Villa 3–4 (Van Hecke 9., 83., P. Torres 29. – öngól, ill. Watkins 37., 45+7., Onana 60., Malen 78.)
Burnley–Crystal Palace 0–1 (Munoz 44.)
Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest 0–1 (Igor Jesus 72.)
Leeds United–Chelsea 3–1 (Bijol 6., Tanaka 43., Calvert-Lewin 72., ill. Neto 50.)
Liverpool–Sunderland 1–1 (Mukiele 81. – öngól, ill. Talbi 67.)
CSÜTÖRTÖKÖN
21.00: Manchester United–West Ham United (Tv: Spíler1)
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Fulham–Manchester City 4–5 (Smith Rowe 45+2., Iwobi 57., Chukwueze 72., 78., ill. Haaland 17., Reijnders 37., Foden 44., 48., Berge 54. – öngól)
AFC Bournemouth–Everton 0–1 (Grealish 78.)
Newcastle United–Tottenham Hotspur 2–2 (Guimaraes 71., Gordon 86. – 11-esből, ill. Romero 78., 90+5.)
|1. Arsenal
|14
|10
|3
|1
|27–7
|+20
|33
|2. Manchester City
|14
|9
|1
|4
|32–16
|+16
|28
|3. Aston Villa
|14
|8
|3
|3
|20–14
|+6
|27
|4. Chelsea
|14
|7
|3
|4
|25–15
|+10
|24
|5. Crystal Palace
|14
|6
|5
|3
|18–11
|+7
|23
|6. Sunderland
|14
|6
|5
|3
|18–14
|+4
|23
|7. Brighton & Hove Albion
|14
|6
|4
|4
|24–20
|+4
|22
|8. Liverpool
|14
|7
|1
|6
|21–21
|0
|22
|9. Manchester United
|13
|6
|3
|4
|21–20
|+1
|21
|10. Everton
|14
|6
|3
|5
|15–17
|–2
|21
|11. Tottenham
|14
|5
|4
|5
|23–18
|+5
|19
|12. Newcastle
|14
|5
|4
|5
|19–18
|+1
|19
|13. Brentford
|14
|6
|1
|7
|21–22
|–1
|19
|14. Bournemouth
|14
|5
|4
|5
|21–24
|–3
|19
|15. Fulham
|14
|5
|2
|7
|19–22
|–3
|17
|16. Nottingham Forest
|14
|4
|3
|7
|14–22
|–8
|15
|17. Leeds United
|14
|4
|2
|8
|16–26
|–10
|14
|18. West Ham
|13
|3
|2
|8
|15–27
|–12
|11
|19. Burnley
|14
|3
|1
|10
|15–28
|–13
|10
|20. Wolverhampton
|14
|–
|2
|12
|7–29
|–22
|2