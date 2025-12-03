Nem kapott gólt, kettővel nyert az Arsenal – ismét ötpontos az előnye a PL-tabella élén

Az Arsenal a Chelsea elleni, emberelőnyben azért fájó, idegenbeli döntetlent követően otthon fogadta a Brentfordot. Mikel Arteta csapata hozta a szokásosat, mindössze egy kaput eltaláló lövést engedélyezett az ellenfélnek, miközben ő 15-ször lőtt, 1.72-es xG-t hozott össze, s szerzett is két gólt. Az elsőnél Mikel Merino volt a „tettes”, aki, egyre inkább úgy tűnik, belső középpályás létére jobban funkcionál középcsatárként ebben a csapatban, mint a méregdrága nyári vétel, Viktor Gyökeres. A 90. perc után aztán Bukayo Saka zárta le a meccset (2–0), így az Arsenal visszaállította ötpontos előnyét az élen.

A Crystal Palace és a Nottingham Forest egyaránt idegenben, 1–0-ra nyert, előbbi a Wolves, utóbbi a Burnley otthonában, tehát két kiesőjelölttel szemben. Mindkét nyertes remek védekezéssel rukkolt elő, Oliver Glasner csapata már az ötödik, míg a Forest fellépett a 16. helyre jó formájának (Sean Dyche munkájának is) köszönhetően. A Brighton–Aston Villa ennél jóval több gólt, szám szerint hetet hozott. A támadójáték során eddig szenvedő birminghamiek kétgólos hátrányt követően Ollie Watkins-duplával egyenlítettek, majd 4–2-re is elléptek, ezen már csak szépíteni tudtak a hazaiak (3–4).

A nap meglepetése – persze lehet Liverpoolra is mutogatni... – ezután jött csak: az újonc Leeds United elintézte a továbbra is kétarcú Chelsea-t. A londoni kékek megverték a Bajnokok Ligájában a Barcelonát, nem kaptak ki emberhátrányban az Arsenaltól, majd jön ez a meccs. A hazaiak már a hatodik percben vezettek, a Chelsea ezt követően csak futott az eredmény után. 2–0 után Pedro Neto szépített, de visszaállt a kétgólos különbség, 3–1-re nyert a Leeds, s fellépett a 17. helyre.

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ, szerdai mérkőzés

Arsenal–Brentford 2–0 (Merino 11., Saka 90+1.)

Brighton & Hove Albion–Aston Villa 3–4 (Van Hecke 9., 83., P. Torres 29. – öngól, ill. Watkins 37., 45+7., Onana 60., Malen 78.)

Burnley–Crystal Palace 0–1 (Munoz 44.)

Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest 0–1 (Igor Jesus 72.)

Leeds United–Chelsea 3–1 (Bijol 6., Tanaka 43., Calvert-Lewin 72., ill. Neto 50.)

Liverpool–Sunderland 1–1 (Mukiele 81. – öngól, ill. Talbi 67.)

CSÜTÖRTÖKÖN

21.00: Manchester United–West Ham United (Tv: Spíler1)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Fulham–Manchester City 4–5 (Smith Rowe 45+2., Iwobi 57., Chukwueze 72., 78., ill. Haaland 17., Reijnders 37., Foden 44., 48., Berge 54. – öngól)

AFC Bournemouth–Everton 0–1 (Grealish 78.)

Newcastle United–Tottenham Hotspur 2–2 (Guimaraes 71., Gordon 86. – 11-esből, ill. Romero 78., 90+5.)