Szilveszter: boldog új évet kívánunk minden Olvasónknak!

Hat kajak-kenu világbajnoki aranyérmünk mellett Márton Luana és Márton Viviana tekvandós és Kós Hubert úszó is világbajnoki címet szerzett.

Rövid pályás gyorskorcsolyázónk, Jászapáti Petra, a cselgáncsozó Özbas Szofi Európa-bajnok lett, akárcsak Molnár Attila atléta, Lévai Levente és Losonczi Dávid birkózók. Öttusázóink emellett három, sportlövőink két Eb-aranyérmet szereztek. Nyílt vízi úszó klasszisunk, Rasovszky Kristóf 10 és 3 kilométeren sem talált legyőzőre a kontinenstornán.

A Győri ETO női kézilabdacsapata, valamint a Ferencváros férfi vízilabdacsapata is megnyerte a Bajnokok Ligáját. A Ferencváros labdarúgócsapata ezúttal is továbbjutott az Európa-liga alapszakaszából.

De örömmel gondolhatunk vissza Babos Tímea párosban szerzett WTA-tornás győzelmeire is. És valószínűleg a Liverpoollal nem szimpatizáló honfitársaink is büszkék voltak, amikor Szoboszlai Dominik első magyar játékosként a magasba emelte a Premier League-győzelemért járó kupát.

És egy különlegesség: Armand Duplantis világcsúccsal örvendeztette meg a Gyulai István Memorial nézőit Budapesten.

Lassan azonban elérkezik az új esztendő, amelyben továbbra is mindent megteszünk azért, hogy kiszolgáljuk a sportszerető közönséget.

Ezúton szeretnénk megköszönni az eddigi figyelmet, valamint boldog és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak!

A Nemzeti Sport munkatársai