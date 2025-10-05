Nemzeti Sportrádió

Újra betalált a Newcastle 75 millió eurós igazolása; Grealish a 93. percben fordított

2025.10.05. 17:03
Nagyot fordult a világ a Crystal Palace labdarúgócsapatával, amely egy héttel azt követően, hogy legyőzte a címvédő Liverpoolt, vasárnap pont nélkül maradt a „vörösök” városi riválisának, az Evertonnak otthonában (Premier League, 7. forduló).

Daniel Munoz révén még a Crystal Palace szerzett vezetést az új liverpooli létesítményben, a Hill Dickinson Stadionban, de az Everton a hajrában fordított: Ilimane Ndiaye tizenegyesből egyenlített, Jack Grealish pedig a 93. percben szerzett góljával otthon tartotta a három pontot.

Kezd formába lendülni Unai Emery Aston Villája, amely a gyenge idénykezdet után most zsinórban második bajnoki sikerét aratta: a Burnley legyőzéséhez Donyell Malen duplája kellett.

Továbbra sem mászik ki a gödörből a Nottingham Forest, amely ezúttal a Newcastle United otthonában maradt pont nélkül. A „szarkák” részéről harmadik hazai Premier League-meccsén is betalált Nick Woltemade, aki könyörtelenül értékesített egy büntetőt.

A Brighton a 86. percben mentett pontot a Wolverhampton otthonában Jan Paul van Hecke révén.

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Aston Villa–Burnley 2–1 (Malen 25., 63., ill. Ugochukwu 78.)
Everton–Crystal Palace 2–1 (Ndiaye 76. – 11-esből, Grealish 90+3., ill. Munoz 37.)
Newcastle United–Nottingham Forest 2–0 (Guimaraes 58., Woltemade 84. – 11-esből)
Wolverhampton–Brighton & Hove Albion 1–1 (Verbruggen 21. – öngól, ill. Van Hecke 86.)
Később
17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)

Szombaton játszották
Chelsea–Liverpool 2–1 (M. Caicedo 14., Estevao 90+6., ill. Gakpo 63.)
Arsenal–West Ham United 2–0 (Rice 38., Saka 67. – 11-esből)
Manchester United–Sunderland 2–0 (Mount 8., Sesko 31.)
Leeds United–Tottenham Hotspur 1–2 (Okafor 34., ill. Tel 23., Kudus 57.)
Pénteken játszották
AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)

 

