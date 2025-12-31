Négysáncverseny: új sáncrekord a selejtezőben

Az új csúcs 145,5 méter. Embacher ezzel együtt nem tudta megnyerni a selejtezőt, mert nem sikerült tisztán talajt fognia. Az ebből adódó pontlevonás miatt a harmadik helyen végzett.

Az élén az obertsdorfi győztes szlovén Domen Prevc zárt az osztrák Jan Hörl előtt.