Négysáncverseny: új sáncrekord a selejtezőben

Sáncrekordot ért el az osztrák Stephan Embacher szerdán a síugrók Négysáncversenyének második, garmisch-partenkircheni versenye selejtezőjében.
Az új csúcs 145,5 méter. Embacher ezzel együtt nem tudta megnyerni a selejtezőt, mert nem sikerült tisztán talajt fognia. Az ebből adódó pontlevonás miatt a harmadik helyen végzett.
Az élén az obertsdorfi győztes szlovén Domen Prevc zárt az osztrák Jan Hörl előtt.
