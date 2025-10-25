A Brighton ellen is folytatta győzelmi sorozatát a Manchester United

Az első helyzetet a Brighton dolgozta ki, Danny Welbeck lövését Senne Lammens védte nagy bravúrral a 15. percben. Szűk tíz percre rá Casemiro a hozzá közel álló Matheus Cunhához passzolt, aki 17 méterről jobbal a bal alsó sarokba tekert. Újabb tíz perc elteltével megduplázta előnyét a Manchester United, az ellenfél térfelén szerzett labdát követően Casemiro lőtt, a labda megpattant az egyik védőn, így esélye sem volt Bart Verbruggennek. Ez a Manchester United első PL-mérkőzése, amelyen két brazil játékosa is gólt szerzett.

A második félidőben aztán Bryan Mbeumo is betalált, ezzel háromra növelte a hazaiak előnyét. A Brighton azonban nem adta fel és Danny Welbeck gyönyörű szabadrúgásgóljával szépített, majd a csereként beállt Haralambosz Kosztulasz fejesével tovább csökkent a különbség a 92. percben. Az egyenlítés helyett viszont a hazai kegyelemdöfés jött, egy kontra végén Mbeumo állította be a 4–2-es végeredményt. A Manchester sorozatban harmadik győzelmét aratta.

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Manchester United–Brighton & Hove Albion 4–2 (Cunha 24., Casemiro 34., Mbeumo 61., 90+7., ill. Welbeck 74., Kosztulasz 90+2.)

Korábban

Chelsea–Sunderland 1–2 (Garnacho 4., ill. Isidor 22., Talbi 90+3.)

Newcastle United–Fulham 2–1 (Murphy 18., Bruno Guimaraes 90., ill. Lukics 56.)

KÉSŐBB

21.00: Brentford–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Október 26., vasárnap

15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

15.00: Aston Villa–Manchester City

15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest

15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley

17.30: Everton–Tottenham Hotspur

Pénteken játszották

Leeds United–West Ham United 2–1 (Aaronson 3., Rodon 15., ill. M. Fernandes 90.)