A Brighton ellen is folytatta győzelmi sorozatát a Manchester United

2025.10.25. 20:27
Négy gólt lőve nyert a Manchester United (Fotó: Getty Images)
A Manchester United hazai pályán 4–2-re legyőzte a Brightont a Premier League 9. fordulójában.

Az első helyzetet a Brighton dolgozta ki, Danny Welbeck lövését Senne Lammens védte nagy bravúrral a 15. percben. Szűk tíz percre rá Casemiro a hozzá közel álló Matheus Cunhához passzolt, aki 17 méterről jobbal a bal alsó sarokba tekert. Újabb tíz perc elteltével megduplázta előnyét a Manchester United, az ellenfél térfelén szerzett labdát követően Casemiro lőtt, a labda megpattant az egyik védőn, így esélye sem volt Bart Verbruggennek. Ez a Manchester United első PL-mérkőzése, amelyen két brazil játékosa is gólt szerzett.

A második félidőben aztán Bryan Mbeumo is betalált, ezzel háromra növelte a hazaiak előnyét. A Brighton azonban nem adta fel és Danny Welbeck gyönyörű szabadrúgásgóljával szépített, majd a csereként beállt Haralambosz Kosztulasz fejesével tovább csökkent a különbség a 92. percben. Az egyenlítés helyett viszont a hazai kegyelemdöfés jött, egy kontra végén Mbeumo állította be a 4–2-es végeredményt. A Manchester sorozatban harmadik győzelmét aratta.

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Manchester United–Brighton & Hove Albion 4–2 (Cunha 24., Casemiro 34., Mbeumo 61., 90+7., ill. Welbeck 74., Kosztulasz 90+2.)

Korábban
Chelsea–Sunderland 1–2 (Garnacho 4., ill. Isidor 22., Talbi 90+3.)
Newcastle United–Fulham 2–1 (Murphy 18., Bruno Guimaraes 90., ill. Lukics 56.)

KÉSŐBB
21.00: Brentford–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Október 26., vasárnap
15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Aston Villa–Manchester City
15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley
17.30: Everton–Tottenham Hotspur

Pénteken játszották
Leeds United–West Ham United 2–1 (Aaronson 3., Rodon 15., ill. M. Fernandes 90.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Arsenal

8

6

1

1

15–  3

+12

19

  2. Sunderland

9

5

2

2

11–  7

+4

17

  3. Manchester City

8

5

1

2

17–  6

+11

16

  4. Manchester United

9

5

1

3

15–14

+1

16

  5. Liverpool

8

5

3

14–11

+3

15

      Bournemouth

8

4

3

1

14–11

+3

15

  7. Tottenham

8

4

2

2

14–  7

+7

14

  8. Chelsea

9

4

2

3

17–11

+6

14

  9. Crystal Palace

8

3

4

1

12–  8

+4

13

10. Newcastle

9

3

3

3

9–  8

+1

12

11. Aston Villa

8

3

3

2

8–  8

0

12

12. Brighton

9

3

3

3

14–15

–1

12

13. Everton

8

3

2

3

9–  9

0

11

14. Leeds United

9

3

2

4

9–14

–5

11

15. Brentford

8

3

1

4

11–12

–1

10

16. Fulham

9

2

2

5

9–14

–5

8

17. Burnley

8

2

1

5

9–15

–6

7

18. Nottingham Forest

8

1

2

5

5–15

–10

5

19. West Ham United

9

1

1

7

7–20

–13

4

20. Wolverhampton

8

2

6

5–16

–11

2

 

 

