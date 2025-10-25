A Brighton ellen is folytatta győzelmi sorozatát a Manchester United
Az első helyzetet a Brighton dolgozta ki, Danny Welbeck lövését Senne Lammens védte nagy bravúrral a 15. percben. Szűk tíz percre rá Casemiro a hozzá közel álló Matheus Cunhához passzolt, aki 17 méterről jobbal a bal alsó sarokba tekert. Újabb tíz perc elteltével megduplázta előnyét a Manchester United, az ellenfél térfelén szerzett labdát követően Casemiro lőtt, a labda megpattant az egyik védőn, így esélye sem volt Bart Verbruggennek. Ez a Manchester United első PL-mérkőzése, amelyen két brazil játékosa is gólt szerzett.
A második félidőben aztán Bryan Mbeumo is betalált, ezzel háromra növelte a hazaiak előnyét. A Brighton azonban nem adta fel és Danny Welbeck gyönyörű szabadrúgásgóljával szépített, majd a csereként beállt Haralambosz Kosztulasz fejesével tovább csökkent a különbség a 92. percben. Az egyenlítés helyett viszont a hazai kegyelemdöfés jött, egy kontra végén Mbeumo állította be a 4–2-es végeredményt. A Manchester sorozatban harmadik győzelmét aratta.
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Manchester United–Brighton & Hove Albion 4–2 (Cunha 24., Casemiro 34., Mbeumo 61., 90+7., ill. Welbeck 74., Kosztulasz 90+2.)
Korábban
Chelsea–Sunderland 1–2 (Garnacho 4., ill. Isidor 22., Talbi 90+3.)
Newcastle United–Fulham 2–1 (Murphy 18., Bruno Guimaraes 90., ill. Lukics 56.)
KÉSŐBB
21.00: Brentford–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Október 26., vasárnap
15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Aston Villa–Manchester City
15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley
17.30: Everton–Tottenham Hotspur
Pénteken játszották
Leeds United–West Ham United 2–1 (Aaronson 3., Rodon 15., ill. M. Fernandes 90.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
8
6
1
1
15– 3
+12
19
|2. Sunderland
9
5
2
2
11– 7
+4
17
|3. Manchester City
8
5
1
2
17– 6
+11
16
|4. Manchester United
9
5
1
3
15–14
+1
16
|5. Liverpool
8
5
–
3
14–11
+3
15
|Bournemouth
8
4
3
1
14–11
+3
15
|7. Tottenham
8
4
2
2
14– 7
+7
14
|8. Chelsea
9
4
2
3
17–11
+6
14
|9. Crystal Palace
8
3
4
1
12– 8
+4
13
|10. Newcastle
9
3
3
3
9– 8
+1
12
|11. Aston Villa
8
3
3
2
8– 8
0
12
|12. Brighton
9
3
3
3
14–15
–1
12
|13. Everton
8
3
2
3
9– 9
0
11
|14. Leeds United
9
3
2
4
9–14
–5
11
|15. Brentford
8
3
1
4
11–12
–1
10
|16. Fulham
9
2
2
5
9–14
–5
8
|17. Burnley
8
2
1
5
9–15
–6
7
|18. Nottingham Forest
8
1
2
5
5–15
–10
5
|19. West Ham United
9
1
1
7
7–20
–13
4
|20. Wolverhampton
8
–
2
6
5–16
–11
2