Szalah 95. percben lőtt tizenegyesgóljával maradt százszázalékos a Liverpool

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

Burnley FC–Liverpool FC 0–1 (0–0)

Burnley, Turf Moor, 21 678 néző. Vezette: M. Oliver

Burnley: Dúbravka – K. Walker, Ekdal, Esteve, Hartman – Cullen (Florentino, 63.), Ugochukwu – Tchaouna (Medzsbri, 63.), Laurent, J. Anthony (Broja, 89.) – L. Foster (Worrall, 86.). Menedzser: Scott Parker

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté (J. Frimpong, 87.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 38.) – Gravenberch, A. Mac Allister (Bradley, a szünetben) – Szalah, Wirtz (Ngumoha, 87.), Gakpo – Ekitiké (Chiesa, 72.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Szalah (90+5. – 11-esből)

Kiállítva: Ugochukwu (84.)

Győztes csapaton ne változtass – ezt a szemléletet követte a Burnley vendégeként Arne Slot, a Liverpool menedzsere, és ugyanazt a tizenegyet küldte ki a pályára, mint amelyik a válogatott szünet előtt az Arsenal ellen is kezdett. Ez azt jelentette, hogy Szoboszlai Dominik ismét a jobb oldali védő helyén kapott helyet – amelyen a rangadón a mezőny legjobbja lett –, igaz, Slot annyiban jobb helyzetben volt, mint legutóbb, hogy azóta felépült a sérüléséből a poszt eredeti tulajdonosa, Jeremie Frimpong, aki a cserepadon kapott helyet. A címvédő másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos a bal oldali védő posztján játszhatott, kettejük között Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté volt a két középhátvéd. A védelem előtt a szokásos két szűrő, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister fogta össze a csapatrészeket, előttük a Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Szalah hármas alkotta a támadó középpályát, míg előretolt ékként Hugo Ekitiké játszott.

A meccs előtt éppen ez utóbbi poszt szolgált a legtöbb beszédtémával, elvégre a Liverpool az átigazolási szezon utolsó pillanataiban szerezte meg új klub- és Premier League-csúcsot jelentő összegért (125.5 millió font) a Newcastle Unitedtől Alexander Isakot, aki ugyan kihagyta a teljes felkészülési időszakot, ám ott volt a svéd válogatottal a világbajnoki selejtezőkön. Jóllehet Szlovénia ellen csak kispadozott, Koszovó ellen pedig csak alig több mint 20 percre állt be – harmatos teljesítményt nyújtva –, így nem véletlen, hogy az Ekitikével amúgy joggal elégedett Slot idejében lehűtötte a kedélyeket a szerepeltetésével kapcsolatban.

„Három-négy hónapnyi csapatedzést hagyott ki, és most fokozatosan kell visszahozni a versenyszintre úgy, hogy rengeteg a meccs, és viszonylag kevés az edzésidő. Senki se számítson rá, hogy az elkövetkező hetekben kilencven perceket tölt majd a pályán” – mondta Isakról Slot a Burnley elleni csatát felvezető sajtótájékoztatóján.

Az élvonalba frissen feljutó hazaiak eddig nem sok vizet zavartak az idényben – sima vereség a Tottenhamtől (0–3), győzelem a szintén újonc Sunderland ellen (2–0), igaz, a Manchester United ellen (2–3) majdnem meglett a pontszerzés (Bruno Fernandes a 90+7. percben, tizenegyesből szerezte meg a győztes gólt) –, és a Liverpool azért más kávéház (három siker az első három játéknapon), így papírformának egyértelműen a vendégsiker számított. Ehhez képest az első helyzet Van Dijk labdavesztését követően Jaidon Anthony előtt adódott, de a balszélső a léc fölé lőtte a labdát 17 méterről.

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként kezdett, majd a szünet után fellépett a középpályára (Fotó: Getty Images)

Komolyabb fejfájást okozott azonban Arne Slotnak, hogy még húsz perc sem telt a meccsből, amikor a sérüléséből nemrég felépülő Mac Allister óriási rúgást kapott a bokájára, és percekig ápolni kellett, nem sokkal később pedig Kerkez kapott teljesen feleslegesen sárga lapot műesésért. A magyar légiós aztán a félidő végéig sem maradhatott fenn a pályán, Slot ugyanis attól tartva, hogy kipontozza magát, Andrew Robertsont küldte be a helyére, míg az argentin világbajnokot Conor Bradley váltotta a fordulást követően – ez utóbbi húzás azt jelentette, hogy az északír játékos átvette Szoboszlait posztját jobb bekként, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig előrehúzódott a védekező középpályára Gravenberch mellé.

A Liverpool láthatóan szenvedett a betömörülő Burnley-védelemmel szemben, és elsősorban az átlövésekre alapozhatott, Szoboszlai is próbálkozott 25 méterről, de Martin Dúbravka bravúrral hárított. Alig több mint negyedórával a rendes játékidő vége előtt a bal alsó sarkot vette célba a magyar játékos, ám ekkor meg célt tévesztett 17 méterről – sokat elmond a Liverpool játékáról, hogy ez volt a csapat 21. próbálkozása, ám csak kétszer sikerült eltalálni a kaput. Az utolsó reménysugár a hajrában villant fel a vendégek előtt, amikor Lesley Ugochukwut a második sárgájával kiállította a játékvezető, Szoboszlai pedig 24 méterről rúghatta a szabadrúgást – ezúttal azonban fölé lőtt.

Amikor már mindenki elkönyvelte, hogy az idényben először pontokat veszít a Liverpool, a csereként pályára lépett Frimpong beadásába Hannibal Medzsbri karral ért bele a tizenhatoson belül, a jogos tizenegyest pedig az addig szinte semmi sem csináló Mohamed Szalah gólra váltotta, így a címvédő négy fordulót követően is százszázalékos. Az egyiptomi támadónak ez volt a büntetőből szerzett 35. gólja a Liverpoolban, amivel a vonatkozó listán Billy Liddellt megelőzve az élre állt. A Premier League történetének legeredményesebb gólszerzői között pedig 188 góllal a negyedik helyre lépett előre megelőzve Andy Cole-t (187), és már csak Wayne Rooney (208), Harry Kane (213) és Alan Shearer (260) áll előtte. 0–1