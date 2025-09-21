Martinelli a 93. percben átemelte Donnarummán, az Arsenal egy pontot tartott otthon a Man. City ellen

Tíz percet sem kellett várni várni az újabb villanásra. Erling Haaland öt gólt szerzett a Moldova elleni vb-selejtezőn (11–1), az előző fordulóban duplázott a Manchester United ellen (3–0), betalált a Napoli elleni BL-találkozón (2–0), és vasárnap az Arsenal elleni rangadón is beköszönt. A Manchester City csatára a saját térfelén passzolta le a labdát Tijjani Reijndersnek, a holland játékos meglódult vele, majd a londoniak tizenhatosához érve kiváló helyzetbe hozta a norvég támadót, aki kíméletlenül a jobb alsó sarokba lőtt.

Hiába támadott, és ment előre az Arsenal, vendégek kapuját védő Gianluigi Donnarummának az első félórában nem volt védeni valója. Az első játékrész hajrájában aztán Noni Madueke lövését kellett fognia, de magabiztosan oldotta meg a feladatot. Bár kevés védeni valója volt, a vasárnapi összecsapáson is érződött, hogy kiváló döntés volt a szerződtetése.

A szünetben Eberechi Eze és Bukayo Saka is beállt a hazaiaknál, Mikel Arteta nyilvánvalóan abban a reményben cserélte be őket, hogy velük felélénkül kicsit a csapat támadójátéka. A lelkesedéssel nem is volt, gond, a 48. percben Martin Zubimendí lövése zúgott el a kapu fölött, majd az 50, percben Eze erőteljes lövését kellett védenie Donnarummának. De az egyenlítés csak nem akart összejönni, azt pedig szokatlan volt látni, hogy egy Josep Guardiola irányította csapat alig birtokolja a labdát, és jóformán teljesen a kontrákra helyezkedik be. Sokáig úgy tűnt, hogy ez eredményre vezet, de a hét perces hosszabbítás harmadik percében a csereként beálló Gabriel Martinelli emelt az 1.96 méter magas Donnarumma feje felett a kapuba. Ez volt az első gól, amelyet az Európa-bajnok olasz kapus kapott a manchesteriek futballistájaként.

Ezzel a döntetlennel pedig leginkább a listavezető Liverpool járt jól, amely az Arsenallal szemben öt, a Cityvel szemben nyolc pontra növelte az előnyét.

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

Arsenal–Manchester City 1–1

London, Emirates Stadion. Vezeti: S. Attwell

Arsenal: Raya – Timber (Martinelli 80.), Saliba, Gabriel, Calafiori – Merino (Eze – a szünetben), Zubimendi (Mosquera 90+8.), Rice – Madueke (Saka – a szünetben), Gyökeres, Trossard (Nwaneri 84.). Vezetőedző: Mikel Arteta.

Manchester City: Donnarumma – Khusanov (M. Nunes – a szünetben), Dias, Gvardiol, O'Reilly (Stones 87.) – Rodri – Bernardo Silva, Foden (Aké 68.), Reijnders, Doku (Savinho 87.) – Haaland (N. González 76.). Vezetőedző: Pep Guardiola.

Gólszerző: Martinelli (90+3.), ill. Haaland (9.)

A MÉRKŐZÉS TÖRTÉNÉSEI PERCRŐL PERCRE