Emberelőnyben, Isak nélkül nem ment a Newcastle-nek az Aston Villa ellen

Az előző kiírásban hatodik Aston Villa nyáron valamivel nagyobb változásokon esett át, mint első fordulós ellenfele, a 2024–2025-ös kiírásban ötödikként zárt Newcastle, hiszen a birminghamiek keretéből a kölcsönadottakkal együtt több játékos távozott, mint a „szarkáktól”, akik az új évad első tétmérkőzésén nem számíthattak a Liverpool által erősen csábított Alexander Isakra, aki csapata felkészülésének egy részét kisebb combsérülés miatt hagyta ki, de a heti hírek szerint a svéd támadó elhatározta, hogy távozik és a PL-címvédőnél szeretné folytatni pályafutását.

Noha előzetesen kiegyenlített mérkőzésre volt kilátás, de Eddie Howe csapata kifejezetten koncentrált teljesítményt nyújtott, ennek köszönhetően a vendégekhez nyáron érkezett Anthony Elanga már a harmadik percben felavathatta volna az eltiltását töltő Emiliano Martínezt helyettesítő Marco Bizot kapust. A „szarkák” jó kezdése pedig megalapozta az első félidőt, ugyanis a Newcastle jóval többször jutott el az ellenfél kapujáig, de Anthony Gordon lövését leszámítva, nagy feladat elé nem állította a Villa védelmét, miközben a birminghamiek első érdemi támadására is bő fél órát kellett várni, de az Ollie Watkins által vezetett kontra nem zárult lövéssel, ám a Villa így is kihúzta kapott gól nélkül a szünetig.

A második félidőben viszont alig egy percet kellett várni a hazaiak első kaput eltalált próbálkozására, Boubacar Kamara fejese viszont nem okozott gondot Nick Pope-nak, ellenben a mérkőzés irányítását átvette a vendéglátó. Legalábbis így volt ez a 65. percig, amikor a Newcastle előreívelt labdájánál Ezri Konsa utolsó emberként piros lapot érően állította meg a kapu felé robogó Anthony Gordont. Emberelőnyben pedig visszavette az irányítást a Newcastle, de a kiállítás miatt a hajrában már az Aston Villa a védekezésre koncentrált és nem engedte kibontakozni a vendégeket, akik Alexander Isak nélkül csak egy ponttal térhetnek haza Birminghamből.

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

Aston Villa–Newcastle United 0–0

Kiállítva: Konsa (65., Aston Villa)

KÉSŐBB

16.00: Brighton–Fulham (Tv: Match4)

16.00: Sunderland–West Ham United

16.00: Tottenham–Burnley (Tv: Spíler1)

18.30: Wolverhampton–Manchester City (Tv: Spíler1)

Augusztus 17., vasárnap

15.00: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham–Brentford

17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Augusztus 18., hétfő

21.00: Leeds–Everton (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Liverpool–Bournemouth 4–2