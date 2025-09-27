Bruno Fernandes újra tizenegyest rontott, kikapott a Brentfordtól a Man. United

Múlt héten legyőzte a Chelsea-t a Manchester United, amely előtt így esély adódott, hogy egymás után két bajnokit nyerjen. Csakhogy a Brentford nem asszisztált ehhez, sőt a hazaiak a 20. percben már kétgólos előnyre tettek szert: mindkét alkalommal Igor Thiago járt túl a manchesteri védelem eszén – az első találat során Harry Maguire csúnyán beragadt, amíg társai lestaktikát alkalmaztak. Rúben Amorim együttese nem sokkal később szépített, mégpedig a sokat kritizált nyári szerzeménynek, Benjamin Seskónak köszönhetően.

A fordulást követően az MU egyenlíthetett volna, hiszen Craig Pawson játékvezető tizenegyest ítélt Bryan Mbeumo lerántása miatt, ám Bruno Fernandes az idény során másodszor hibázott büntetőből – Caoimhín Kelleher megérezte az irányt. Ezt követően Mason Mount és Joshua Zirkzee becserélése sem tudott segíteni a vendégeken, akik a hajrában újabb gólt kaptak: a dán válogatott Mathias Jensen zúdított a bizonytalan Altay Bayindir hálójába.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ, szombat

Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)

Később

16.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

16.00: Leeds United–AFC Bournemouth

16.00: Manchester City–Burnley

18.30: Nottingham Forest–Sunderland (Tv: Spíler1)

21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)

17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Everton–West Ham United (Tv: Match4)