Bruno Fernandes újra tizenegyest rontott, kikapott a Brentfordtól a Man. United

Múlt héten legyőzte a Chelsea-t a Manchester United, amely előtt így esély adódott, hogy egymás után két bajnokit nyerjen. Csakhogy a Brentford nem asszisztált ehhez, sőt a hazaiak a 20. percben már kétgólos előnyre tettek szert: mindkét alkalommal Igor Thiago járt túl a manchesteri védelem eszén – az első találat során Harry Maguire csúnyán beragadt, amíg társai lestaktikát alkalmaztak. Rúben Amorim együttese nem sokkal később szépített, mégpedig a sokat kritizált nyári szerzeménynek, Benjamin Seskónak köszönhetően.
A fordulást követően az MU egyenlíthetett volna, hiszen Craig Pawson játékvezető tizenegyest ítélt Bryan Mbeumo lerántása miatt, ám Bruno Fernandes az idény során másodszor hibázott büntetőből – Caoimhín Kelleher megérezte az irányt. Ezt követően Mason Mount és Joshua Zirkzee becserélése sem tudott segíteni a vendégeken, akik a hajrában újabb gólt kaptak: a dán válogatott Mathias Jensen zúdított a bizonytalan Altay Bayindir hálójába.
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ, szombat
Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)
Később
16.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
16.00: Leeds United–AFC Bournemouth
16.00: Manchester City–Burnley
18.30: Nottingham Forest–Sunderland (Tv: Spíler1)
21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák
15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–West Ham United (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Liverpool
|5
|5
|–
|–
|11–5
|+6
|15
|2. Arsenal
|5
|3
|1
|1
|10–2
|+8
|10
|3. Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10–3
|+7
|10
|4. Bournemouth
|5
|3
|1
|1
|6–5
|+1
|10
|5. Crystal Palace
|5
|2
|3
|–
|6–2
|+4
|9
|6. Chelsea
|5
|2
|2
|1
|10–5
|+5
|8
|7. Sunderland
|5
|2
|2
|1
|6–4
|+2
|8
|8. Fulham
|5
|2
|2
|1
|6–5
|+1
|8
|9. Manchester City
|5
|2
|1
|2
|9–5
|+4
|7
|10. Everton
|5
|2
|1
|2
|6–5
|+1
|7
|11. Brentford
|6
|2
|1
|3
|9–11
|–2
|7
|12. Leeds United
|5
|2
|1
|2
|4–7
|–3
|7
|13. Manchester United
|6
|2
|1
|3
|7–11
|–4
|7
|14. Newcastle
|5
|1
|3
|1
|3–3
|0
|6
|15. Brighton & Hove Albion
|5
|1
|2
|2
|6–8
|–2
|5
|16. Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5–9
|–4
|5
|17. Burnley
|5
|1
|1
|3
|5–8
|–3
|4
|18. Aston Villa
|5
|–
|3
|2
|1–5
|–4
|3
|19. West Ham
|5
|1
|–
|4
|5–13
|–8
|3
|20. Wolverhampton
|5
|–
|–
|5
|3–12
|–9
|0