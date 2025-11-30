Fordított és nyert a Crystal Palace otthonában a Manchester United

Volt mit feledtetnie a Manchester Unitednek, hiszen a csapat a legutóbbi fordulóban úgy kapott ki az Evertontól hazai pályán, hogy nagyjából egy órán át emberelőnyben játszott.

Ehhez képest a Crystal Palace szerzett vezetést, mégpedig Jean-Philippe Matetának köszönhetően, aki a saját maga által kiharcolt tizenegyest értékesítette – kétszer is, ugyanis az első próbálkozása dupla érintés miatt érvénytelenné vált. A hazaiak meg is őrizték előnyüket az első félidőben, ugyanakkor Ismaila Sarr személyében kulcsemberüket vesztették el sérülés miatt.

A fordulást követően összekapták magukat a „vörös ördögök”, akik pontrúgások után egyenlítettek, valamint fordítottak: Bruno Fernandes előbb Joshua Zirkzee, majd Mason Mount gólját készítette elő. A manchesteriek ezt követően lehúzták a rolót, ráadásul a hajrában még a világbajnok Lisandro Martínez visszatérésének is örülhettek, aki tíz hónapot hiányzott térdsérülés miatt.

Rúben Amorim csapata ezzel nagyot ugrott előre a Premier League tabelláján, amelynek középmezőnye rendkívül szoros, minden pont hatalmas jelentőséggel bír.

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Crystal Palace–Manchester United 1–2 (Mateta 36. – 11-esből, ill. Zirkzee 54., Mount 63.)

Később

15.05: Aston Villa–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

15.05: Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion

15.05: West Ham United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Everton–Newcastle United 1–4 (Dewsbury-Hall 69., ill. Thiaw 1., 58., Miley 25., Woltemade 45.)

Tottenham Hotspur–Fulham 1–2 (Kudus 59., ill. Tete 4., Wilson 6.)

Brentford–Burnley 3–1 (Thiago 81., 86. – az elsőt 11-esből, Outtara 90+2., ill. Flemming 85. – 11-esből)

Sunderland–AFC Bournemouth 3–2 (Le Fée 30. – 11-esből, B. Traoré 46., Brobbey 69., ill. Adli 7., T. Adams 15.)

Kiállítva: Cook (90+6., Bournemouth)

Manchester City–Leeds United 3–2 (Foden 1., 90+1., Gvardiol 25., ill. Calwert-Lewin 49., L. Nmecha 68.)