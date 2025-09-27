A Burnley védője két öngólt vétett a Man. City ellen; megint piros lap után kapott ki a Chelsea

Chelsea–Brighton: Sokáig úgy tűnt, hogy a „kékek” otthon tartják a három pontot, de Trevoh Chalobah piros lapja megpecsételte a hazaiak sorsát. Enzo Fernández góljára Danny Welbeck duplával válaszolt emberelőnyben, ráadásul Maxim De Cuyper is betalált.
Leeds–Bournemouth: Antoine Semenyo okos szabadrúgásával vezetést szereztek a „cseresznyések”, de nem sokáig örülhettek az Elland Roadon. A hazaiak a szünet előtt Joe Rodon révén egyenlítettek, majd a fordulást követően Sean Longstaffnak köszönhetően fordítottak. A vége pontosztozkodás lett, Eli Kroupi a 93. percben mentett pontot.
Man. City–Burnley: Kimaradt a hazaiak keretéből az aranylabdás Rodri, ám Pep Guardiola csapata így is hozta a kötelezőt. Ehhez a vendégek középhátvédje, a rendkívül peches Maxime Esteve két öngóllal járult hozzá, de Matheus Nunes is eredményes volt. A vendégek részéről Jaidon Anthony idénybeli negyedik találatát jegyezte, de a pontszerzéshez ez kevésnek bizonyult. Nem maradtak el a gólok Erling Haalandtól sem, a norvég center az utolsó percekben duplázott.
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ, szombat
Chelsea–Brighton & Hove Albion 1–3 (E. Fernández 24., ill. Welbeck 77., 90+10., De Cuyper 90+2.)
Kiállítva: Chalobah (53., Chelsea)
Leeds United–AFC Bournemouth 2–2 (Rodon 38., S. Longstaff 54., ill. Semenyo 26., Kroupi 90+3.)
Manchester City–Burnley 5–1 (Esteve 12., 65. – mindkettő öngól, M. Nunes 61., Haaland 90., 90+3., ill. Anthony 38.)
Crystal Palace–Liverpool 2–1 (I. Sarr 9., Nketiah 90+7., ill. Chiesa 87.)
Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)
Később
18.30: Nottingham Forest–Sunderland (Tv: Spíler1)
21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák
15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–West Ham United (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Liverpool
|6
|5
|–
|1
|12–7
|+5
|15
|2. Crystal Palace
|6
|3
|3
|–
|8–3
|+5
|12
|3. Bournemouth
|6
|3
|2
|1
|8–7
|+1
|11
|4. Manchester City
|6
|3
|1
|2
|14–6
|+8
|10
|5. Arsenal
|5
|3
|1
|1
|10–2
|+8
|10
|6. Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10–3
|+7
|10
|7. Chelsea
|6
|2
|2
|2
|11–8
|+3
|8
|8. Sunderland
|5
|2
|2
|1
|6–4
|+2
|8
|9. Fulham
|5
|2
|2
|1
|6–5
|+1
|8
|10. Brighton & Hove Albion
|6
|2
|2
|2
|9–9
|0
|8
|11. Leeds United
|6
|2
|2
|2
|6–9
|–3
|8
|12. Everton
|5
|2
|1
|2
|6–5
|+1
|7
|13. Brentford
|6
|2
|1
|3
|9–11
|–2
|7
|14. Manchester United
|6
|2
|1
|3
|7–11
|–4
|7
|15. Newcastle
|5
|1
|3
|1
|3–3
|0
|6
|16. Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5–9
|–4
|5
|17. Burnley
|6
|1
|1
|4
|6–13
|–7
|4
|18. Aston Villa
|5
|–
|3
|2
|1–5
|–4
|3
|19. West Ham
|5
|1
|–
|4
|5–13
|–8
|3
|20. Wolverhampton
|5
|–
|–
|5
|3–12
|–9
|0