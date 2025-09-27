A Burnley védője két öngólt vétett a Man. City ellen; megint piros lap után kapott ki a Chelsea

Chelsea–Brighton: Sokáig úgy tűnt, hogy a „kékek” otthon tartják a három pontot, de Trevoh Chalobah piros lapja megpecsételte a hazaiak sorsát. Enzo Fernández góljára Danny Welbeck duplával válaszolt emberelőnyben, ráadásul Maxim De Cuyper is betalált.

Leeds–Bournemouth: Antoine Semenyo okos szabadrúgásával vezetést szereztek a „cseresznyések”, de nem sokáig örülhettek az Elland Roadon. A hazaiak a szünet előtt Joe Rodon révén egyenlítettek, majd a fordulást követően Sean Longstaffnak köszönhetően fordítottak. A vége pontosztozkodás lett, Eli Kroupi a 93. percben mentett pontot.

Man. City–Burnley: Kimaradt a hazaiak keretéből az aranylabdás Rodri, ám Pep Guardiola csapata így is hozta a kötelezőt. Ehhez a vendégek középhátvédje, a rendkívül peches Maxime Esteve két öngóllal járult hozzá, de Matheus Nunes is eredményes volt. A vendégek részéről Jaidon Anthony idénybeli negyedik találatát jegyezte, de a pontszerzéshez ez kevésnek bizonyult. Nem maradtak el a gólok Erling Haalandtól sem, a norvég center az utolsó percekben duplázott.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ, szombat

Chelsea–Brighton & Hove Albion 1–3 (E. Fernández 24., ill. Welbeck 77., 90+10., De Cuyper 90+2.)

Kiállítva: Chalobah (53., Chelsea)

Leeds United–AFC Bournemouth 2–2 (Rodon 38., S. Longstaff 54., ill. Semenyo 26., Kroupi 90+3.)

Manchester City–Burnley 5–1 (Esteve 12., 65. – mindkettő öngól, M. Nunes 61., Haaland 90., 90+3., ill. Anthony 38.)

Crystal Palace–Liverpool 2–1 (I. Sarr 9., Nketiah 90+7., ill. Chiesa 87.)

Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)

Később

18.30: Nottingham Forest–Sunderland (Tv: Spíler1)

21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)

17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Everton–West Ham United (Tv: Match4)