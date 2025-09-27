Nemzeti Sportrádió

A Burnley védője két öngólt vétett a Man. City ellen; megint piros lap után kapott ki a Chelsea

2025.09.27. 18:13
Matheus Nunes (középen) is betalált (Fotó: Getty Images)
Hozta a kötelezőt a Manchester City az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 6. fordulójának szombati játéknapján. Emberhátrányban pont nélkül maradt a Chelsea, míg a Bournemouth ikszelt a Leeds United otthonában.

Chelsea–Brighton: Sokáig úgy tűnt, hogy a „kékek” otthon tartják a három pontot, de Trevoh Chalobah piros lapja megpecsételte a hazaiak sorsát. Enzo Fernández góljára Danny Welbeck duplával válaszolt emberelőnyben, ráadásul Maxim De Cuyper is betalált.

Leeds–Bournemouth: Antoine Semenyo okos szabadrúgásával vezetést szereztek a „cseresznyések”, de nem sokáig örülhettek az Elland Roadon. A hazaiak a szünet előtt Joe Rodon révén egyenlítettek, majd a fordulást követően Sean Longstaffnak köszönhetően fordítottak. A vége pontosztozkodás lett, Eli Kroupi a 93. percben mentett pontot.

Man. City–Burnley: Kimaradt a hazaiak keretéből az aranylabdás Rodri, ám Pep Guardiola csapata így is hozta a kötelezőt. Ehhez a vendégek középhátvédje, a rendkívül peches Maxime Esteve két öngóllal járult hozzá, de Matheus Nunes is eredményes volt. A vendégek részéről Jaidon Anthony idénybeli negyedik találatát jegyezte, de a pontszerzéshez ez kevésnek bizonyult. Nem maradtak el a gólok Erling Haalandtól sem, a norvég center az utolsó percekben duplázott.

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ, szombat
Chelsea–Brighton & Hove Albion 1–3 (E. Fernández 24., ill. Welbeck 77., 90+10., De Cuyper 90+2.)
Kiállítva: Chalobah (53., Chelsea)
Leeds United–AFC Bournemouth 2–2 (Rodon 38., S. Longstaff 54., ill. Semenyo 26., Kroupi 90+3.)
Manchester City–Burnley 5–1 (Esteve 12., 65. – mindkettő öngól, M. Nunes 61., Haaland 90., 90+3., ill. Anthony 38.)
Crystal Palace–Liverpool 2–1 (I. Sarr 9., Nketiah 90+7., ill. Chiesa 87.)
Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)
Később
18.30: Nottingham Forest–Sunderland (Tv: Spíler1)
21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák
15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–West Ham United (Tv: Match4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Liverpool65112–7+515
2. Crystal Palace6338–3+512
3. Bournemouth63218–7+111
4. Manchester City631214–6+810
5. Arsenal531110–2+810
6. Tottenham531110–3+710
7. Chelsea622211–8+38
8. Sunderland52216–4+28
9. Fulham52216–5+18
10. Brighton & Hove Albion62229–908
11. Leeds United62226–9–38
12. Everton52126–5+17
13. Brentford62139–11–27
14. Manchester United62137–11–47
15. Newcastle51313–306
16. Nottingham Forest51225–9–45
17. Burnley61146–13–74
18. Aston Villa5321–5–43
19. West Ham5145–13–83
20. Wolverhampton553–12–90

 

 

