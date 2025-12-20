Woltemade Chelsea elleni duplával feledtette az öngólját, iksz lett a vége
Különösen kellemetlen vereséget szenvedett múlt héten a Newcastle United a Sunderlandtől, hiszen a „szarkák” támadója, Nick Woltemade védhetetlen öngólt jegyzett a nagy riválissal szemben. A német válogatott játékos a Chelsea ellen alaposan bekezdett: a 4. percben kisebb kavarodás végén bombázott a kapuba, negyedórával később pedig Anthony Gordon beadására érkezett tökéletes ütemben. Eddie Howe csapata az első játékrészben megőrizte kétgólos előnyét, míg Enzo Maresca gárdája kaput eltaláló lövést sem jegyzett.
A fordulást követően teljesen megváltozott a játék képe, ezúttal a „kékek” támadtak többet, aminek meg is lett az eredménye: előbb Reece James szerzett látványos szabadrúgásgólt távolról, majd Joao Pedro váltotta gólra a kapus, Robert Sánchez indítását. Howe az egyenlítés után nem sokkal Harvey Barnes, Yoane Wissa és Anthony Elanga személyében három minőségi támadót is pályára küldött, de maradt a 2–2-es eredmény, így a pontosztozkodás is.
ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Newcastle United–Chelsea 2–2 (Woltemade 4., 20., ill. R. James 49., Joao Pedro 66.)
16.00: AFC Bournemouth–Burnley (Tv: Match4)
16.00: Brighton & Hove Albion–Sunderland
16.00: Manchester City–West Ham United (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Brentford
18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)
21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák
17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|16
|11
|3
|2
|30–10
|+20
|36
|2. Manchester City
|16
|11
|1
|4
|38–16
|+22
|34
|3. Aston Villa
|16
|10
|3
|3
|25–17
|+8
|33
|4. Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29–17
|+12
|29
|5. Crystal Palace
|16
|7
|5
|4
|20–15
|+5
|26
|6. Manchester United
|16
|7
|5
|4
|30–26
|+4
|26
|7. Liverpool
|16
|8
|2
|6
|26–24
|+2
|26
|8. Sunderland
|16
|7
|5
|4
|19–17
|+2
|26
|9. Everton
|16
|7
|3
|6
|18–19
|–1
|24
|10. Brighton & Hove Albion
|16
|6
|5
|5
|25–23
|+2
|23
|11. Newcastle
|17
|6
|5
|6
|23–22
|+1
|23
|12. Tottenham
|16
|6
|4
|6
|25–21
|+4
|22
|13. Bournemouth
|16
|5
|6
|5
|25–28
|–3
|21
|14. Fulham
|16
|6
|2
|8
|23–26
|–3
|20
|15. Brentford
|16
|6
|2
|8
|22–25
|–3
|20
|16. Nottingham Forest
|16
|5
|3
|8
|17–25
|–8
|18
|17. Leeds United
|16
|4
|4
|8
|20–30
|–10
|16
|18. West Ham
|16
|3
|4
|9
|19–32
|–13
|13
|19. Burnley
|16
|3
|1
|12
|18–33
|–15
|10
|20. Wolverhampton
|16
|–
|2
|14
|9–35
|–26
|2