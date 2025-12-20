Nemzeti Sportrádió

Woltemade Chelsea elleni duplával feledtette az öngólját, iksz lett a vége

2025.12.20. 15:31
Nick Woltemadéval meggyűlt a bajuk a Chelsea védőinek... (Fotó: Getty Images)
Döntetlennel kezdődött szombaton az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 17. fordulója: a Chelsea kétgólos hátrányból mentett pontot a Newcastle United otthonában.

Különösen kellemetlen vereséget szenvedett múlt héten a Newcastle United a Sunderlandtől, hiszen a „szarkák” támadója, Nick Woltemade védhetetlen öngólt jegyzett a nagy riválissal szemben. A német válogatott játékos a Chelsea ellen alaposan bekezdett: a 4. percben kisebb kavarodás végén bombázott a kapuba, negyedórával később pedig Anthony Gordon beadására érkezett tökéletes ütemben. Eddie Howe csapata az első játékrészben megőrizte kétgólos előnyét, míg Enzo Maresca gárdája kaput eltaláló lövést sem jegyzett.

A fordulást követően teljesen megváltozott a játék képe, ezúttal a „kékek” támadtak többet, aminek meg is lett az eredménye: előbb Reece James szerzett látványos szabadrúgásgólt távolról, majd Joao Pedro váltotta gólra a kapus, Robert Sánchez indítását. Howe az egyenlítés után nem sokkal Harvey Barnes, Yoane Wissa és Anthony Elanga személyében három minőségi támadót is pályára küldött, de maradt a 2–2-es eredmény, így a pontosztozkodás is.

ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Newcastle United–Chelsea 2–2 (Woltemade 4., 20., ill. R. James 49., Joao Pedro 66.)
16.00: AFC Bournemouth–Burnley (Tv: Match4)
16.00: Brighton & Hove Albion–Sunderland
16.00: Manchester City–West Ham United (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Brentford
18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)
21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák
17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Arsenal16113230–10+2036
2. Manchester City16111438–16+2234
3. Aston Villa16103325–17+833
4. Chelsea1785429–17+1229
5. Crystal Palace1675420–15+526
6. Manchester United1675430–26+426
7. Liverpool1682626–24+226
8. Sunderland1675419–17+226
9. Everton1673618–19–124
10. Brighton & Hove Albion1665525–23+223
11. Newcastle1765623–22+123
12. Tottenham1664625–21+422
13. Bournemouth1656525–28–321
14. Fulham1662823–26–320
15. Brentford1662822–25–320
16. Nottingham Forest1653817–25–818
17. Leeds United1644820–30–1016
18. West Ham1634919–32–1313
19. Burnley16311218–33–1510
20. Wolverhampton162149–35–262

 

 

Ezek is érdekelhetik