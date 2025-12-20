Woltemade Chelsea elleni duplával feledtette az öngólját, iksz lett a vége

Különösen kellemetlen vereséget szenvedett múlt héten a Newcastle United a Sunderlandtől, hiszen a „szarkák” támadója, Nick Woltemade védhetetlen öngólt jegyzett a nagy riválissal szemben. A német válogatott játékos a Chelsea ellen alaposan bekezdett: a 4. percben kisebb kavarodás végén bombázott a kapuba, negyedórával később pedig Anthony Gordon beadására érkezett tökéletes ütemben. Eddie Howe csapata az első játékrészben megőrizte kétgólos előnyét, míg Enzo Maresca gárdája kaput eltaláló lövést sem jegyzett.

A fordulást követően teljesen megváltozott a játék képe, ezúttal a „kékek” támadtak többet, aminek meg is lett az eredménye: előbb Reece James szerzett látványos szabadrúgásgólt távolról, majd Joao Pedro váltotta gólra a kapus, Robert Sánchez indítását. Howe az egyenlítés után nem sokkal Harvey Barnes, Yoane Wissa és Anthony Elanga személyében három minőségi támadót is pályára küldött, de maradt a 2–2-es eredmény, így a pontosztozkodás is.

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Newcastle United–Chelsea 2–2 (Woltemade 4., 20., ill. R. James 49., Joao Pedro 66.)

16.00: AFC Bournemouth–Burnley (Tv: Match4)

16.00: Brighton & Hove Albion–Sunderland

16.00: Manchester City–West Ham United (Tv: Spíler1)

16.00: Wolverhampton Wanderers–Brentford

18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)

21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)