NS-infó: közel a megállapodás, Varga Görögországban folytathatja

Úgy tudjuk, már csak az orvosi vizsgálat választja el Varga Barnabást attól, hogy a görög listavezető játékosa legyen. Az AEK Athén érdeklődéséről is lapunk számolt be először.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke évértékelő beszédében már jelezte, hogy ajánlat érkezett a válogatott támadóért.

„Vargát eladjuk, mint a szél! Pedig még másfél évig érvényes a szerződése, nem lennénk kötelesek eladni. De nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk, ne menj. Meg is érkezett érte az első ajánlat.”

Paunoch Péter, Varga menedzsere is korábban beszélt a támadó iránti érdeklődésekről.

„Sok országból elég sok klub keres minket. Amerikában az MLS-ből, Európa néhány országából, például Olaszországból, vagy a német Bundesligából, de Ázsiából is volt már, és meglepő módon Brazíliából is jelentkezett csapat, amely szívesen fogadta volna Barnabást. A szabályokat szem előtt tartva ilyenkor én a klubhoz irányítom őket, hogy abból mennyi lesz a realitás talaján, ez azon múlik, hogy milyen ajánlatot tesznek a klub felé. Utána kell nekünk tulajdonképpen a klubokkal megállapodni. Ez azért egy jóval összetettebb és hosszabb folyamat.”