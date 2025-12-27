Hozta a kötelezőt a Brighton ellen és visszaállt az élre az Arsenal

ARSENAL–BRIGHTON

A City diadala után győzelmi kényszerbe került az Arsenal. Mikel Arteta csapata azonban hozta a kötelezőt a Brighton ellen. A 14. percben szereztek vezetést a hazaiak, Bukayo Saka passzát követően Martin Ödegaard talált a kapuba. Saka legutóbb 14 mérkőzéssel ezelőtt, 2024 novemberében adott gólpasszt hazai pályán a Premier League-ben. Az Arsenal totálisan dominálta a mérkőzést, nem engedett lövést az első félidőben, ellenben 15-ször próbálkozott. A második félidő elején növelte előnyét az Arsenal, Declan Rice szöglete Georginio Rutter fejéről a saját kapujában között ki. Ezzel az „ágyúsok” legutóbbi hat góljából négy öngól volt, pont annyi, mint az azt megelőző 182 gólból.

4 - Four of Arsenal's last six goals have been opposition own goals, as many as across their previous 182 goals combined in all competitions. Blink. pic.twitter.com/Lim4xpRTYT — OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2025

A 60. percben Viktor Gyökeres eldönthette volna a mérkőzést, azonban lövését Bart Verbruggen hárította, majd szinte a semmiből szépített a Brighton. Yasin Ayari lövése a jobb kapufáról kipattant, a labda Diego Gómezhez került, aki bepasszolta az üres kapuba. A vendégek gólja izgalmassá tette a végjátékot, bő tíz perccel később Yankuba Minteh tekert kapura 14 méterről, David Raya óriási vetődéssel azonban szögletre tornázta a labdát. A hajrában a csereként beálló Gabriel Martinelli és Saka is igéretes helyzetet hagyott ki, az Arsenal 2–1-re nyert, ezzel a tabella élén áll.

BRENTFORD–BOURNEMOUTH

A Bournemouth legutóbb 2021 májusában győzte le a Brentfordot, az azt követő nyolc tétmérkőzésükből ötöt a londoniak nyertek három döntetlen mellett. A nyolc bajnoki óta nyeretlen Bournemouth nem tudta megtörni rossz sorozatát. A hetedik percben Kevin Schade szerzett vezetést, majd a félidő végén Djordje Petrovics öngóljának köszönhetően növelte előnyét a Brentford. A szünet után Schade meglőtte saját maga második, csapata harmadik gólját. A folyamatosan próbálkozó Bournemouthnak Antoine Semenyo révén legalább a szépítő gól összejött, a 4–1-es végeredményt a 96. percben a triplázó Schade állította be.

BURNLEY–EVERTON

Az újonc Burnley hazai pályán 16 lövésig és 1.65-os xG-ig (várható gólérték) jutott az Everton ellen, a kaput azonban egyszer sem találták el. Az Everton 15 lövésből hatszor is pontosan célzott, de a remeklő Martin Dubravka révén nem tudott gólt szerezni. A 0–0-s döntetlennel egyik csapat sem lehet elégedett, a Burnley 12 ponttal a 19., míg az Everton 25 ponttal a 11. a tabellán.

WEST HAM UNITED–FULHAM

Sokáig nem született gól a West Ham United–Fulham mérkőzésen se. Azonban a Burnley–Everton találkozóval ellentétben itt nem sorjáztak a helyzetek sem: az első félidőben a két csapat mindössze tíz kapuralövésig jutott, míg a másodikban 1-1 kaput eltaláló kísérletet értek el a csapatok. A Fulham abból az egyből gólt szerzett, Harry Wilson jobb oldali beadására Raúl Jimenez érkezett tökéletes ütemben és lőtt a kapu bal oldalába a 85. percben. A West Ham United sorozatban hetedik meccsén maradt nyeretlen, ellenben a Fulham sorozatban harmadik bajnokiját nyerte meg.

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ

Arsenal–Brighton & Hove Albion 2–1 (Ödegaard 14., Rutter 52. – öngól, ill. Diego Gómez 64.)

Brentford–AFC Bournemouth 4–1 (Schade 7., 51., 90+6., Petrovics 39. – öngól, ill. Semenyo 75.)

Burnley–Everton 0–0

West Ham United–Fulham 0–1 (Jimenez 85.)

Liverpool–Wolverhampton Wanderers 2–1 (Gravenberch 41., Wirtz 42., ill. Bueno 51.)

Korábban

Nottingham Forest–Manchester City 1–2 (O. Hutchinson 54., ill. Reijnders 48., Cherki 83.)

Később

18.30: Chelsea–Aston Villa (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák:

15.00: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)

17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Pénteken játszották

Manchester United–Newcastle United 1–0 (Dorgu, 24.)