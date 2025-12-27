Nemzeti Sportrádió

Hozta a kötelezőt a Brighton ellen és visszaállt az élre az Arsenal

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.27. 17:57
null
Ismét szerzett pontrúgásgólt az Arsenal (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bournemouth West Ham United Brentford Spíler Tv Everton angol laabdarúgás Fulham Premier League angol bajnokság
A Premier League 18. fordulójában az Arsenal 2–1-re legyőzte a Brighton, a Brentford 4–1-re felülmúlta a Bournemouth-t, míg a Fulham egygólos győzelmet aratott a West Ham United vendégeként.

ARSENAL–BRIGHTON

A City diadala után győzelmi kényszerbe került az Arsenal. Mikel Arteta csapata azonban hozta a kötelezőt a Brighton ellen. A 14. percben szereztek vezetést a hazaiak, Bukayo Saka passzát követően Martin Ödegaard talált a kapuba. Saka legutóbb 14 mérkőzéssel ezelőtt, 2024 novemberében adott gólpasszt hazai pályán a Premier League-ben. Az Arsenal totálisan dominálta a mérkőzést, nem engedett lövést az első félidőben, ellenben 15-ször próbálkozott. A második félidő elején növelte előnyét az Arsenal, Declan Rice szöglete Georginio Rutter fejéről a saját kapujában között ki. Ezzel az „ágyúsok” legutóbbi hat góljából négy öngól volt, pont annyi, mint az azt megelőző 182 gólból.

A 60. percben Viktor Gyökeres eldönthette volna a mérkőzést, azonban lövését Bart Verbruggen hárította, majd szinte a semmiből szépített a Brighton. Yasin Ayari lövése a jobb kapufáról kipattant, a labda Diego Gómezhez került, aki bepasszolta az üres kapuba. A vendégek gólja izgalmassá tette a végjátékot, bő tíz perccel később Yankuba Minteh tekert kapura 14 méterről, David Raya óriási vetődéssel azonban szögletre tornázta a labdát. A hajrában a csereként beálló Gabriel Martinelli és Saka is igéretes helyzetet hagyott ki, az Arsenal 2–1-re nyert, ezzel a tabella élén áll.

BRENTFORD–BOURNEMOUTH

A Bournemouth legutóbb 2021 májusában győzte le a Brentfordot, az azt követő nyolc tétmérkőzésükből ötöt a londoniak nyertek három döntetlen mellett. A nyolc bajnoki óta nyeretlen Bournemouth nem tudta megtörni rossz sorozatát. A hetedik percben Kevin Schade szerzett vezetést, majd a félidő végén Djordje Petrovics öngóljának köszönhetően növelte előnyét a Brentford. A szünet után Schade meglőtte saját maga második, csapata harmadik gólját. A folyamatosan próbálkozó Bournemouthnak Antoine Semenyo révén legalább a szépítő gól összejött, a 4–1-es végeredményt a 96. percben a triplázó Schade állította be.

BURNLEY–EVERTON

Az újonc Burnley hazai pályán 16 lövésig és 1.65-os xG-ig (várható gólérték) jutott az Everton ellen, a kaput azonban egyszer sem találták el. Az Everton 15 lövésből hatszor is pontosan célzott, de a remeklő Martin Dubravka révén nem tudott gólt szerezni. A 0–0-s döntetlennel egyik csapat sem lehet elégedett, a Burnley 12 ponttal a 19., míg az Everton 25 ponttal a 11. a tabellán.

WEST HAM UNITED–FULHAM

Sokáig nem született gól a West Ham United–Fulham mérkőzésen se. Azonban a Burnley–Everton találkozóval ellentétben itt nem sorjáztak a helyzetek sem: az első félidőben a két csapat mindössze tíz kapuralövésig jutott, míg a másodikban 1-1 kaput eltaláló kísérletet értek el a csapatok. A Fulham abból az egyből gólt szerzett, Harry Wilson jobb oldali beadására Raúl Jimenez érkezett tökéletes ütemben és lőtt a kapu bal oldalába a 85. percben. A West Ham United sorozatban hetedik meccsén maradt nyeretlen, ellenben a Fulham sorozatban harmadik bajnokiját nyerte meg.

ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
Arsenal–Brighton & Hove Albion 2–1 (Ödegaard 14., Rutter 52. – öngól, ill. Diego Gómez 64.)
Brentford–AFC Bournemouth 4–1 (Schade 7., 51., 90+6., Petrovics 39. – öngól, ill. Semenyo 75.)
Burnley–Everton 0–0
West Ham United–Fulham 0–1 (Jimenez 85.)
Liverpool–Wolverhampton Wanderers 2–1 (Gravenberch 41., Wirtz 42., ill. Bueno 51.)

Korábban
Nottingham Forest–Manchester City 1–2 (O. Hutchinson 54., ill. Reijnders 48., Cherki 83.)

Később
18.30: Chelsea–Aston Villa (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák:
15.00: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)
17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Pénteken játszották
Manchester United–Newcastle United 1–0 (Dorgu, 24.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Arsenal

18

13

3

2

33–11

+22

42

2. Manchester City

18

13

1

4

43–17

+26

40

3. Aston Villa

17

11

3

3

27–18

+9

36

4. Liverpool

18

10

2

6

30–26

+4

32

5. Chelsea

17

8

5

4

29–17

+12

29

6. Manchester United

18

8

5

5

32–28

+4

29

7. Sunderland

17

7

6

4

19–17

+2

27

8. Brentford

18

8

2

8

28–26

+2

26

9. Crystal Palace

17

7

5

5

21–19

+2

26

10. Fulham

18

8

2

8

25–26

–1

26

11. Everton

18

7

4

7

18–20

–2

25

12. Brighton & Hove Albion

18

6

6

6

26–25

+1

24

13. Newcastle

18

6

5

7

23–23

0

23

14. Tottenham

17

6

4

7

26–23

+3

22

15. Bournemouth

18

5

7

6

27–33

–6

22

16. Leeds United

17

5

4

8

24–31

–7

19

17. Nottingham Forest

18

5

3

10

18–28

–10

18

18. West Ham

18

3

4

11

19–36

–17

13

19. Burnley

18

3

3

12

19–34

–15

12

20. Wolverhampton

18

2

16

10–39

–29

2

 

Bournemouth West Ham United Brentford Spíler Tv Everton angol laabdarúgás Fulham Premier League angol bajnokság
Legfrissebb hírek

A csereként beálló Watkins duplájával fordított és sorozatban 11. alkalommal nyert az Aston Villa

Angol labdarúgás
39 perce

Wirtz először talált be tétmérkőzésen, a Liverpool egy góllal legyőzte a Wolvest

Angol labdarúgás
3 órája

Cherki gólt és gólpasszt jegyzett Nottinghamben, a City győzelmi kényszerbe hozta az Arsenalt

Angol labdarúgás
5 órája

Szoboszlai Dominik nélkül kell nyernie a Liverpoolnak

Angol labdarúgás
11 órája

Győzelmével az ötödik helyre ugrott a Manchester United

Angol labdarúgás
22 órája

Arne Slot: Ha karácsonykor kívánhatnék valamit, azt kérném, hogy Isak minél előbb felépüljön

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:08

Gera Zoltán: Szeretem nyugalomban, a családdal tölteni az ünnepeket

Angol labdarúgás
Tegnap, 13:55

„Majdnem elfertőződött a seb” – műtétjéről is beszélt a korábbi utánpótlás-válogatott kapus

Légiósok
Tegnap, 13:20
Ezek is érdekelhetik