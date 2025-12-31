Nemzeti Sportrádió

Ott leszünk a vb-pótselejtezőn? Yamal nyeri az Aranylabdát? Verstappen az F1 bajnoka? Mi lett volna, ha…

2025.12.31. 20:03
Minden év utolsó napjára összegyűjtjük azokat a képeket, amelyek a Nemzeti Sport közösségimédia-oldalaira készültek, de sosem jelenhettek meg, mert a történelem máshogy alakult. Mi lett volna, ha? Yamal nyeri az Aranylabdát. Verstappen lesz a bajnok az F1-ben. A Puskás Akadémia az aranyérmes az NB I-ben. Az Inter nyeri a BL-t. És persze, ha a magyar válogatott ott lehetne a világbajnoki pótselejtezőn…

 

