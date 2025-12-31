Ott leszünk a vb-pótselejtezőn? Yamal nyeri az Aranylabdát? Verstappen az F1 bajnoka? Mi lett volna, ha…
Minden év utolsó napjára összegyűjtjük azokat a képeket, amelyek a Nemzeti Sport közösségimédia-oldalaira készültek, de sosem jelenhettek meg, mert a történelem máshogy alakult. Mi lett volna, ha? Yamal nyeri az Aranylabdát. Verstappen lesz a bajnok az F1-ben. A Puskás Akadémia az aranyérmes az NB I-ben. Az Inter nyeri a BL-t. És persze, ha a magyar válogatott ott lehetne a világbajnoki pótselejtezőn…
Legfrissebb hírek
F1 2025: „Szeszélyes évszakok” – egy hihetetlen bajnoki harc
F1
2025.12.29. 14:01
„Élet-halál között voltam” – Péter Zoltán kálváriája
Labdarúgó NB I
2025.12.27. 10:15
Ezek is érdekelhetik