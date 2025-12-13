Az Arsenal két öngóllal győzte le a Wolverhamptont

Nemzeti Sportrádió

2025.12.13. 23:00
Ritkán látható öngóllal szerzett vezetést az Arsenal (Fotó: Getty Images)
Az Arsenal a vártnál nehezebben győzte le 2–1-re a Wolverhamptont az angol labdarúgó Premier League 16. fordulójában.
Palmer sérülten is gólt szerzett, otthon nyert a Chelsea

A londoni kékek az Everton ellen zárták le három mérkőzés óta tartó bajnoki nyeretlenségi sorozatukat.

Ekitiké duplázott, a Liverpool hazai pályán legyőzte a Brightont

Kerkez Milos végig a pályán volt, Szoboszlai Dominikot először cserélték le az idényben. A liverpooli keretbe visszatérő Mohamed Szalah csereként beállva közel 70 percet játszott.

Arne Slot Szoboszlai sérüléséről: Nem festett túl jól...

A holland szakvezető reméli, hogy most már mindenki megérti, miért nem játszatja többet Joe Gomezt.

Az első és az utolsó helyezett találkozott egymással a Premier League utolsó szombati mérkőzésén, az Arsenal így a meccs toronymagas esélyeseként fogadta a Wolverhamptont.

Öt kihagyott mérkőzés után visszatért William Saliba, de az Arsenalnál az első félidőben nem a védekezéssel volt gond, hanem a támadással... Mezőnyfölényben játszottak a londoniak, Gabriel Martinelli révén lehetőségeik is voltak, ám a legnagyobb helyzetet mégis a vendégek hagyták ki, amikor Hvang Hi Csan egy 60 méteres sprint után lőtt, de David Raya védett.

Martinellinek a második játékrészben is volt egy lehetősége, remek lefordulás után tekert a hosszú sarok mellé. Majd jött a 70. perc, amikor ritkán látható góllal szerzett vezetést az Arsenal: Bukayo Saka jobbról beívelt szöglete átszállt Sam Johnstone fölött, majd a labda a kapufáról visszapattant a kapus hátára, onnan pedig a gólvonal mögé. Öngól. (1–0).

Az utolsó tíz percre beszállt Gabriel Jesus is, aki január 4. után játszott újra bajnokit, igaz, a hétközi BL-fordulóban már szerepelt az Arsenalban. Az utolsó percek nem akármilyen izgalmakat hoztak: előbb a 90. percben Mateus Mané belőtt labdáját Tolu Arokodare fejelte a kapu közepébe (1–1). A hatperces hosszabbítás harmadik percében azonban jött egy újabb fordulat, Saka beadását Gabriel Jesus mellől Yerson Mosquera fejelte a saját kapujába, ez volt a második öngóljuk a vendégeknek (2–1). Az Arsenal ezzel megerősítette vezető helyét, míg a Wolves sorozatban a kilencedik vereségét szenvedte el a bajnokságban.

ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
Arsenal–Wolverhampton 2–1 (S. Johnstone 70. – öngól, Y. Mosquera 90+3. – öngól, ill. Arokodare 90.)
Korábban:
Chelsea–Everton 2–0 (Palmer 21., Gusto 45.)
Liverpool–Brighton 2–0 (Ekitiké, 1., 60.)
Burnley–Fulham 2–3 (Ugochukwu 21., Sonne 86., ill. Smith Rowe 9., C. Bassey 31., H. Wilson 58.)
Vasárnap játsszák:
15.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)
15.00: Nottingham–Tottenham
15.00: Sunderland–Newcastle (Tv: Spíler1)
15.00: West Ham–Aston Villa
17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák:
21.00: Manchester United–Bournemouth

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal16113230–10+20 36 
2. Manchester City15101435–16+19 31 
3. Aston Villa1593322–15+7 30 
4. Chelsea1684427–15+12 28 
5. Crystal Palace1575320–12+8 26 
6. Liverpool1682626–24+2 26 
7. Manchester United1574426–22+4 25 
8. Everton1673618–19–1 24 
9. Brighton & Hove Albion1665525–23+2 23 
10. Sunderland1565418–17+1 23 
11. Tottenham1564525–18+7 22 
12. Newcastle1564521–19+2 22 
13. Fulham1662823–26–3 20 
14. Bournemouth1555521–24–3 20 
15. Brentford1561821–24–3 19 
16. Leeds United1543819–29–10 15 
17. Nottingham Forest1543814–25–11 15 
18. West Ham1534817–29–12 13 
19. Burnley16311218–33–15 10 
20. Wolverhampton162149–35–26 

 

 

Ezek is érdekelhetik