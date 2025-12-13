Az Arsenal két öngóllal győzte le a Wolverhamptont

Az első és az utolsó helyezett találkozott egymással a Premier League utolsó szombati mérkőzésén, az Arsenal így a meccs toronymagas esélyeseként fogadta a Wolverhamptont.

Öt kihagyott mérkőzés után visszatért William Saliba, de az Arsenalnál az első félidőben nem a védekezéssel volt gond, hanem a támadással... Mezőnyfölényben játszottak a londoniak, Gabriel Martinelli révén lehetőségeik is voltak, ám a legnagyobb helyzetet mégis a vendégek hagyták ki, amikor Hvang Hi Csan egy 60 méteres sprint után lőtt, de David Raya védett.

Martinellinek a második játékrészben is volt egy lehetősége, remek lefordulás után tekert a hosszú sarok mellé. Majd jött a 70. perc, amikor ritkán látható góllal szerzett vezetést az Arsenal: Bukayo Saka jobbról beívelt szöglete átszállt Sam Johnstone fölött, majd a labda a kapufáról visszapattant a kapus hátára, onnan pedig a gólvonal mögé. Öngól. (1–0).

Az utolsó tíz percre beszállt Gabriel Jesus is, aki január 4. után játszott újra bajnokit, igaz, a hétközi BL-fordulóban már szerepelt az Arsenalban. Az utolsó percek nem akármilyen izgalmakat hoztak: előbb a 90. percben Mateus Mané belőtt labdáját Tolu Arokodare fejelte a kapu közepébe (1–1). A hatperces hosszabbítás harmadik percében azonban jött egy újabb fordulat, Saka beadását Gabriel Jesus mellől Yerson Mosquera fejelte a saját kapujába, ez volt a második öngóljuk a vendégeknek (2–1). Az Arsenal ezzel megerősítette vezető helyét, míg a Wolves sorozatban a kilencedik vereségét szenvedte el a bajnokságban.

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

Arsenal–Wolverhampton 2–1 (S. Johnstone 70. – öngól, Y. Mosquera 90+3. – öngól, ill. Arokodare 90.)

Korábban:

Chelsea–Everton 2–0 (Palmer 21., Gusto 45.)

Liverpool–Brighton 2–0 (Ekitiké, 1., 60.)

Burnley–Fulham 2–3 (Ugochukwu 21., Sonne 86., ill. Smith Rowe 9., C. Bassey 31., H. Wilson 58.)

Vasárnap játsszák:

15.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)

15.00: Nottingham–Tottenham

15.00: Sunderland–Newcastle (Tv: Spíler1)

15.00: West Ham–Aston Villa

17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák:

21.00: Manchester United–Bournemouth