Az Arsenal két öngóllal győzte le a Wolverhamptont
Az első és az utolsó helyezett találkozott egymással a Premier League utolsó szombati mérkőzésén, az Arsenal így a meccs toronymagas esélyeseként fogadta a Wolverhamptont.
Öt kihagyott mérkőzés után visszatért William Saliba, de az Arsenalnál az első félidőben nem a védekezéssel volt gond, hanem a támadással... Mezőnyfölényben játszottak a londoniak, Gabriel Martinelli révén lehetőségeik is voltak, ám a legnagyobb helyzetet mégis a vendégek hagyták ki, amikor Hvang Hi Csan egy 60 méteres sprint után lőtt, de David Raya védett.
Martinellinek a második játékrészben is volt egy lehetősége, remek lefordulás után tekert a hosszú sarok mellé. Majd jött a 70. perc, amikor ritkán látható góllal szerzett vezetést az Arsenal: Bukayo Saka jobbról beívelt szöglete átszállt Sam Johnstone fölött, majd a labda a kapufáról visszapattant a kapus hátára, onnan pedig a gólvonal mögé. Öngól. (1–0).
Az utolsó tíz percre beszállt Gabriel Jesus is, aki január 4. után játszott újra bajnokit, igaz, a hétközi BL-fordulóban már szerepelt az Arsenalban. Az utolsó percek nem akármilyen izgalmakat hoztak: előbb a 90. percben Mateus Mané belőtt labdáját Tolu Arokodare fejelte a kapu közepébe (1–1). A hatperces hosszabbítás harmadik percében azonban jött egy újabb fordulat, Saka beadását Gabriel Jesus mellől Yerson Mosquera fejelte a saját kapujába, ez volt a második öngóljuk a vendégeknek (2–1). Az Arsenal ezzel megerősítette vezető helyét, míg a Wolves sorozatban a kilencedik vereségét szenvedte el a bajnokságban.
ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
Arsenal–Wolverhampton 2–1 (S. Johnstone 70. – öngól, Y. Mosquera 90+3. – öngól, ill. Arokodare 90.)
Korábban:
Chelsea–Everton 2–0 (Palmer 21., Gusto 45.)
Liverpool–Brighton 2–0 (Ekitiké, 1., 60.)
Burnley–Fulham 2–3 (Ugochukwu 21., Sonne 86., ill. Smith Rowe 9., C. Bassey 31., H. Wilson 58.)
Vasárnap játsszák:
15.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)
15.00: Nottingham–Tottenham
15.00: Sunderland–Newcastle (Tv: Spíler1)
15.00: West Ham–Aston Villa
17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák:
21.00: Manchester United–Bournemouth
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|16
|11
|3
|2
|30–10
|+20
|36
|2. Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35–16
|+19
|31
|3. Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22–15
|+7
|30
|4. Chelsea
|16
|8
|4
|4
|27–15
|+12
|28
|5. Crystal Palace
|15
|7
|5
|3
|20–12
|+8
|26
|6. Liverpool
|16
|8
|2
|6
|26–24
|+2
|26
|7. Manchester United
|15
|7
|4
|4
|26–22
|+4
|25
|8. Everton
|16
|7
|3
|6
|18–19
|–1
|24
|9. Brighton & Hove Albion
|16
|6
|5
|5
|25–23
|+2
|23
|10. Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18–17
|+1
|23
|11. Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25–18
|+7
|22
|12. Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21–19
|+2
|22
|13. Fulham
|16
|6
|2
|8
|23–26
|–3
|20
|14. Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21–24
|–3
|20
|15. Brentford
|15
|6
|1
|8
|21–24
|–3
|19
|16. Leeds United
|15
|4
|3
|8
|19–29
|–10
|15
|17. Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14–25
|–11
|15
|18. West Ham
|15
|3
|4
|8
|17–29
|–12
|13
|19. Burnley
|16
|3
|1
|12
|18–33
|–15
|10
|20. Wolverhampton
|16
|–
|2
|14
|9–35
|–26
|2