BAJNOKOK LIGÁJA 2025–2026, PROGRAM, EREDMÉNYEK, TUDNIVALÓK

A LEBONYOLÍTÁS

A 2025–2026-os idénytől 36 csapat szerepel a Bajnokok Ligája főtábláján. Minden együttes nyolc mérkőzést játszik a csoportkörben, négyet otthon, négyet idegenben. A 36-os tabella első nyolc helyezettje továbblép a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek annak rájátszásába jutnak (ahol oda-visszavágós párharcokat rendeznek a 16 közé kerülésért), míg a 25–36. csapatok kiesnek.

Pontazonosság esetén az alábbi szempontok döntenek, sorrendben:

1. gólkülönbség

2. szerzett gólok száma

3. idegenben szerzett gólok száma

4. győzelmek száma

5. idegenbeli győzelmek száma

6. az alapszakaszbeli ellenfelek által szerzett pontok száma

7. az alapszakaszbeli ellenfelek összgólkülönbsége

8. az alapszakaszbeli ellenfelek szerzett góljainak száma

9. a fair play-pontok alacsonyabb száma (1 jár a sárga lapért, 3 a pirosért)

10. UEFA-koefficiens értéke.

Piros lap után a játékost automatikusan eltiltják a következő mérkőzéstől. Az alapszakasz kezdete után a harmadik sárga lap után egymeccses eltiltás jár (ha egy mérkőzésen két sárga lap után pirosat kap a játékos, akkor azok a sárgák ebben az esetben nem számítanak), ezt követően minden második sárga lap után eltiltás jár. A sárga lapokat a negyeddöntőt követően eltörlik, a játékosok az elődöntőben tiszta lappal indulnak.



1. FORDULÓ

2025. szeptember 16., kedd

18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol)

18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union SG (belga)

21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Marseille (francia)

21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)

21.00: Tottenham (angol)–Villarreal (spanyol)

2025. szeptember 17., szerda

18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)

18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: Ajax (holland)–Inter (olasz)

21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol)

21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz)

2025. szeptember 18., csütörtök

18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia)

18.45: FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz)

21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol)

21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah) (kazah)

2. FORDULÓ

2025. szeptember 30., kedd

18.45: Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga)

18.45: Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Chelsea (angol)–Benfica (portugál)

21.00: Inter (olasz)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham (angol)

21.00: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)

21.00: Marseille (francia)–Ajax (holland)

21.00: Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német)

2025. október 1., szerda

18.45: Qarabag (azeri)–Köbenhavn

18.45: Royale Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol)

21.00: Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) Pireusz

21.00: Monaco (francia)–Manchester City (angol)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–PSV Eindhoven (holland)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Barcelona (spanyol)–Paris SG (francia)

21.00: Napoli (olasz)–Sporting (portugál)

21.00: Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz)

2. FORDULÓ

2025. október 21., kedd

18.45: Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög)

18.45: Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris SG (francia)

21.00: Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Newcastle United (angol)–Benfica (portugál)

21.00: PSV Eindhoven (holland)–Napoli (olasz)

21.00: Royale Union Saint-Gilloise (belga)–Inter (olasz)

21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol)

2025. október 22., szerda

18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri)

18.45: Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: Monaco (francia)–Tottenham (angol)

21.00: Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Chelsea (angol)–Ajax (holland)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol)

21.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz)

21.00: Sporting (portugál)–Marseille (francia)

4. FORDULÓ

2025. november 4., kedd

18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol)

18.45: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)

21.00: Juventus (olasz)–Sporting (portugál)

21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol)

21.00: Olympiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland)

21.00: Paris SG (francia)–Bayern München (német)

21.00: Tottenham (angol)–Köbenhavn

2025. november 5., szerda

18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol)

18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol)

21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)

21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol)

21.00: Inter (olasz)nazionale–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Marseille (francia)–Atalanta (olasz)

21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)

5. FORDULÓ

2025. november 25., kedd

18.45: Ajax (holland)–Benfica (portugál)

18.45: Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)

21.00: Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz)

21.00: Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Marseille (francia)–Newcastle United (angol)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Napoli (olasz)–Qarabag (azeri)

2025. november 26., szerda

18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah)

18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia)

21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Inter (olasz)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)

21.00: Liverpool (angol)–PSV Eindhoven (holland)

21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol)

21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)

21.00: Sporting (portugál)–FC Bruges (belga)

6. FORDULÓ

2025. december 9., kedd

16.30: Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög)

18.45: Bayern München (német)–Sporting (portugál)

21.00: Monaco (francia)–Galatasaray (török)

21.00: Atalanta (olasz)–Chelsea (angol)

21.00: Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Inter (olasz)–Liverpool (angol)

21.00: PSV Eindhoven (holland)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: Royale Union Saint-Gilloise (belga)–Marseille (francia)

21.00: Tottenham (angol)–Slavia Praha (cseh)

2025. december 10., szerda

18.45: Qarabag (azeri)–Ajax (holland)

18.45: Villarreal (spanyol)–Köbenhavn (dán)

21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Paris SG (francia)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: FC Bruges (belga)–Arsenal (angol)

21.00: Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)

21.00: Benfica (portugál)–Napoli (olasz)

7. FORDULÓ

2026. január 20., kedd

16.30: Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga)

18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol)

21.00: Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz)

21.00: Inter (olasz)–Arsenal (angol)

21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia)

21.00: Sporting (portugál)–Paris SG (francia)

21.00: Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Villarreal (spanyol)–Ajax (holland)

2026. január 21., szerda

18.45: Galatasaray (török)–Atlético Madrid (spanyol)

18.45: Qarabag (azeri)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Chelsea (angol)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Bayern München (német)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Juventus (olasz)–Benfica (portugál)

21.00: Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland)

21.00: Marseille (francia)–Liverpool (angol)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Barcelona (spanyol)

87. FORDULÓ

2026. január 28., kedd

21.00: Ajax (holland)–Olympiakosz (görög)

21.00: Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Monaco (francia)–Juventus (olasz)

21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting (portugál)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol)

21.00: FC Bruges (belga)–Marseille (francia)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham (angol)

21.00: Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán)

21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri)

21.00: Manchester City (angol)–Galatasaray (török)

21.00: Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Paris SG (francia)–Newcastle United (angol)

21.00: PSV Eindhoven (holland)–Bayern München (német)

21.00: Royale Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz)

21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol)

21.00: Napoli (olasz)–Chelsea (angol)