Madueke: Nem is tudtam volna jobb meccset választani az első arsenalos gólomhoz

Mikel Arteta, az Arsenal szakvezetője

„Rendkívül büszke vagyok a csapatra, a játékosokra és a légkörre, amit megteremtettünk. Győzelmi vágy, következetesség, összhang, eltökéltség, agresszív játék – ezekre volt szükség a Bayern ellen. Végig nagyon egyben voltunk, ami hihetetlen, mert Európa legjobb csapata ellen játszottunk. A Bayern Münchennél nagyon jól felkészültek, rengeteg tehetséges játékosuk van. Tudtuk, hogy hosszú meccs lesz, de egyénileg mindenki kiemelkedően játszott, és ez az, amire szükség van egy ilyen csapat ellen.”

Noni Madueke, aki az Arsenal második gólját szerezte

„Nem is tudtam volna jobb meccset választani az első arsenalos gólomhoz. Nagyon boldog vagyok, hogy a csapat is nyert. Magabiztos játékos vagyok, a csapattársak és a többiek is hittek bennem. Rengeteg munkát fektettünk ebbe, és teljes mértékben hittünk benne, hogy győzünk.”

Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője

„Nem kezdtük rosszul a játékot – mondta a belga tréner a DAZN-nak. – Az Arsenal nagy hangsúlyt fektet a pontrúgásokra, veszélyesek voltak, és ez megváltoztatta a játék képét. Az első félidő végén kontrolláltuk a meccset, és azt éreztem, hogy a második játékrészben ez tovább folytatódik, és még mindig megnyerhetjük a meccset. Sajnos a második félidőt gyengébben kezdtük, ezért nem történt meg. Nem tudtuk végrehajtani azokat az egyszerű dolgokat, amelyeket máskor igen. Azonban nem most dőlt el a Bajnokok Ligája, semmit sem veszítettük ezzel a meccsel.”

Jonathan Tah, a Bayern München védője

„Nyilván nem vagyok boldog az eredménnyel, de nagyon kemény meccset játszottunk. Apróságok döntöttek, ezúttal az Arsenalnak. Az első félidő vége felé úgy éreztem, hogy egyre inkább fölénybe kerülünk, de a folytatásban kissé megváltozott a játék. Persze, mellettük volt a közönség és a pontrúgásaik veszélyesek voltak, erre tudtak építeni. Talán ez döntött a végén.”