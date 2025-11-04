Bajnokok Ligája: Liverpool–Real Madrid

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

LIVERPOOL FC (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–0 (0–0) – élőben az NSO-n!

Liverpool, Anfield Road, 21 óra. Vezeti: Kovács István (romániai)

LIVERPOOL: Mamardasvili – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, A. Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 79.) – Szalah, Ekitiké (Gakpo, 79.), Wirtz. Menedzser: Arne Slot

REAL MADRID: Courtois – Valverde, É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga (Rodrygo, 69.), Tchouaméni – Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: A. Mac Allister (61.)

