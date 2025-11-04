Bajnokok Ligája: Liverpool–Real Madrid

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Liverpool hazai pályán fogadja a Real Madridot. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
LIVERPOOL FC (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–0 (0–0) – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield Road, 21 óra. Vezeti: Kovács István (romániai)
LIVERPOOL: Mamardasvili – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, A. Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 79.) – Szalah, Ekitiké (Gakpo, 79.), Wirtz. Menedzser: Arne Slot
REAL MADRID: Courtois – Valverde, É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga (Rodrygo, 69.), Tchouaméni – Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: A. Mac Allister (61.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen is vezér lehet
KEZDÉS: 21.00. A magyar válogatott csapatkapitánya vezérként emelkedik ki, Kerkez Milos helye kérdéses, miközben Arne Slot csapata több hiányzóval, de nagy várakozásokkal készül a királyi gárda ellen.
PERCRŐL PERCRE
