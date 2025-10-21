Rekorddöntést és nagy helyzeteket láthattunk Almatiban, gólt nem – megvan a Kajrat első pontja a BL-ben

Bajnokok Ligája-csúccsal indult a kazahsztáni összecsapás: a Pafosz zöld-foki szélsője, Joao Correia már a negyedik percben (egészen pontosan három perc, három másodperc telt el a mérkőzésből) piros lapot kapott ellenfele felrúgásáért. A 29 éves játékos ezzel Olekszandr Kucser (ő tíz éve egy Sahtar–Bayern mérkőzésen jutott korán a kiállítás sorsára – a szerk.) három perc, 59 másodperces rekordját döntötte meg – más kérdés, hogy vélhetően nem lesz büszke a rekorddöntésre.

A kiállítás kazah labdabirtoklási fölényt eredményezett, míg az előzetesen esélyesebbnek tartott ciprusiak veszélyes kontrákat vezettek. A 33. percben egy ilyen akció végén került Dragomir ziccerbe, de a a selejtezők során is parádésan védő Temirlan Anarbekov az arcával akadályozta meg a Pafosz vezető gólját.

A fordulás után óriási lehetőséget puskáztak el a vendégek, előbb Bruno Felipe lövését fejelte ki Martinovics a gólvonalról, majd az ezt követő szöglet után David Luiz fejesét védte bravúrral Anarbekov. A kazah kapus a 69. percben ismét a veterán brazil védővel babrált ki, majd öt perccel később peches gólt kapott: Vlad Dragomir 20 méterről megeresztett bombája a keresztlécről pattant Anabekovra, majd onnan a kapuba – szerencséjére a találatot les miatt érvénytelenítette a VAR.

Nem sokkal később a hazaiak is eldönthették volna a mérkőzést, de Ofri Arad lövése a bal oldali kapufát találta el – maradt a döntetlen, így a Kajrat megszerezte első pontját a legrangosabb európai kupasorozatban. 0–0

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) 0–0

Kiállítva: Correia (Pafosz, 4.)

Később

21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia)

21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) (Tv: Sport2)

21.00: PSV (holland)–Napoli (olasz)

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz)

21.00: Newcastle United (angol)–Benfica (portugál)