Rekorddöntést és nagy helyzeteket láthattunk Almatiban, gólt nem – megvan a Kajrat első pontja a BL-ben
Bajnokok Ligája-csúccsal indult a kazahsztáni összecsapás: a Pafosz zöld-foki szélsője, Joao Correia már a negyedik percben (egészen pontosan három perc, három másodperc telt el a mérkőzésből) piros lapot kapott ellenfele felrúgásáért. A 29 éves játékos ezzel Olekszandr Kucser (ő tíz éve egy Sahtar–Bayern mérkőzésen jutott korán a kiállítás sorsára – a szerk.) három perc, 59 másodperces rekordját döntötte meg – más kérdés, hogy vélhetően nem lesz büszke a rekorddöntésre.
A kiállítás kazah labdabirtoklási fölényt eredményezett, míg az előzetesen esélyesebbnek tartott ciprusiak veszélyes kontrákat vezettek. A 33. percben egy ilyen akció végén került Dragomir ziccerbe, de a a selejtezők során is parádésan védő Temirlan Anarbekov az arcával akadályozta meg a Pafosz vezető gólját.
A fordulás után óriási lehetőséget puskáztak el a vendégek, előbb Bruno Felipe lövését fejelte ki Martinovics a gólvonalról, majd az ezt követő szöglet után David Luiz fejesét védte bravúrral Anarbekov. A kazah kapus a 69. percben ismét a veterán brazil védővel babrált ki, majd öt perccel később peches gólt kapott: Vlad Dragomir 20 méterről megeresztett bombája a keresztlécről pattant Anabekovra, majd onnan a kapuba – szerencséjére a találatot les miatt érvénytelenítette a VAR.
Nem sokkal később a hazaiak is eldönthették volna a mérkőzést, de Ofri Arad lövése a bal oldali kapufát találta el – maradt a döntetlen, így a Kajrat megszerezte első pontját a legrangosabb európai kupasorozatban. 0–0
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) 0–0
Kiállítva: Correia (Pafosz, 4.)
Később
21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) (Tv: Sport2)
21.00: PSV (holland)–Napoli (olasz)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz)
21.00: Newcastle United (angol)–Benfica (portugál)
|A CSOPORTKÖR ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Bayern München
2
2
–
–
8–2
+6
6
|2. Real Madrid
2
2
–
–
7–1
+6
6
|3. Barcelona
3
2
–
1
9–4
+5
6
|4. Paris SG
2
2
–
–
6–1
+5
6
|5. Internazionale
2
2
–
–
5–0
+5
6
|6. Arsenal
2
2
–
–
4–0
+4
6
|7. Qarabag
2
2
–
–
5–2
+3
6
|8. Borussia Dortmund
2
1
1
–
8–5
+3
4
|9. Manchester City
2
1
1
–
4–2
+2
4
|10. Tottenham
2
1
1
–
3–2
+1
4
|11. Atlético Madrid
2
1
–
1
7–4
+3
3
|12. Newcastle United
2
1
–
1
5–2
+3
3
|13. Marseille
2
1
–
1
5–2
+3
3
|14. FC Bruges
2
1
–
1
5–3
+2
3
|15. Sporting
2
1
–
1
5–3
+2
3
|16. Eintracht Frankfurt
2
1
–
1
6–6
0
3
|17. Liverpool
2
1
–
1
3–3
0
3
|18. Chelsea
2
1
–
1
2–3
–1
3
|19. Napoli
2
1
–
1
2–3
–1
3
|20. Royale Union Saint-Gilloise
2
1
–
1
3–5
–2
3
|21. Galatasaray
2
1
–
1
2–5
–3
3
|22. Atalanta
2
1
–
1
2–5
–3
3
|23. Juventus
2
–
2
–
6–6
0
2
|24. Bodö/Glimt
2
–
2
–
4–4
0
2
|25. Bayer Leverkusen
2
–
2
–
3–3
0
2
|26. Pafosz
3
–
2
1
1–5
–4
2
|27. Villarreal
2
–
1
1
2–3
–1
1
|28. PSV Eindhoven
2
–
1
1
2–4
–2
1
|29. Köbenhavn
2
–
1
1
2–4
–2
1
|30. Monaco
2
–
1
1
3–6
–3
1
|31. Slavia Praha
2
–
1
1
2–5
–3
1
|32. Olympiakosz Pireusz
3
–
1
2
1–8
–7
1
|33. Kajrat Almati
3
–
1
2
1–9
–8
1
|34. Benfica
2
–
–
2
2–4
–2
0
|35. Athletic Bilbao
2
–
–
2
1–6
–5
0
|36. Ajax
2
–
–
2
0–6
–6
0