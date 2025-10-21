Nemzeti Sportrádió

Rekorddöntést és nagy helyzeteket láthattunk Almatiban, gólt nem – megvan a Kajrat első pontja a BL-ben

M. B.M. B.
2025.10.21. 20:56
null
Anarbekov lett a meccs embere (Fotó: FB/ФК Кайрат / FC Kairat)
Nem született gól a Kajrat Almati és a Pafosz kazahsztáni összecsapásán a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában.

Bajnokok Ligája-csúccsal indult a kazahsztáni összecsapás: a Pafosz zöld-foki szélsője, Joao Correia már a negyedik percben (egészen pontosan három perc, három másodperc telt el a mérkőzésből) piros lapot kapott ellenfele felrúgásáért. A 29 éves játékos ezzel Olekszandr Kucser (ő tíz éve egy Sahtar–Bayern mérkőzésen jutott korán a kiállítás sorsára – a szerk.) három perc, 59 másodperces rekordját döntötte meg – más kérdés, hogy vélhetően nem lesz büszke a rekorddöntésre.

A kiállítás kazah labdabirtoklási fölényt eredményezett, míg az előzetesen esélyesebbnek tartott ciprusiak veszélyes kontrákat vezettek. A 33. percben egy ilyen akció végén került Dragomir ziccerbe, de a a selejtezők során is parádésan védő Temirlan Anarbekov az arcával akadályozta meg a Pafosz vezető gólját.

A fordulás után óriási lehetőséget puskáztak el a vendégek, előbb Bruno Felipe lövését fejelte ki Martinovics a gólvonalról, majd az ezt követő szöglet után David Luiz fejesét védte bravúrral Anarbekov. A kazah kapus a 69. percben ismét a veterán brazil védővel babrált ki, majd öt perccel később peches gólt kapott: Vlad Dragomir 20 méterről megeresztett bombája a keresztlécről pattant Anabekovra, majd onnan a kapuba – szerencséjére a találatot les miatt érvénytelenítette a VAR.

Nem sokkal később a hazaiak is eldönthették volna a mérkőzést, de Ofri Arad lövése a bal oldali kapufát találta el – maradt a döntetlen, így a Kajrat megszerezte első pontját a legrangosabb európai kupasorozatban. 0–0

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) 0–0
Kiállítva: Correia (Pafosz, 4.)
Később
21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) (Tv: Sport2)
21.00: PSV (holland)–Napoli (olasz)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz)
21.00: Newcastle United (angol)–Benfica (portugál)

    
A CSOPORTKÖR ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. Bayern München

2

2

8–2

+6

6

2. Real Madrid

2

2

7–1

+6

6

3. Barcelona

3

2

1

9–4

+5

6

4. Paris SG

2

2

6–1

+5

6

5. Internazionale

2

2

5–0

+5

6

6. Arsenal

2

2

4–0

+4

6

7. Qarabag

2

2

5–2

+3

6

8. Borussia Dortmund

2

1

1

8–5

+3

4

9. Manchester City

2

1

1

4–2

+2

4

10. Tottenham

2

1

1

3–2

+1

4

11. Atlético Madrid

2

1

1

7–4

+3

3

12. Newcastle United

2

1

1

5–2

+3

3

13. Marseille

2

1

1

5–2

+3

3

14. FC Bruges

2

1

1

5–3

+2

3

15. Sporting

2

1

1

5–3

+2

3

16. Eintracht Frankfurt

2

1

1

6–6

0

3

17. Liverpool

2

1

1

3–3

0

3

18. Chelsea

2

1

1

2–3

–1

3

19. Napoli

2

1

1

2–3

–1

3

20. Royale Union Saint-Gilloise

2

1

1

3–5

–2

3

21. Galatasaray

2

1

1

2–5

–3

3

22. Atalanta

2

1

1

2–5

–3

3

23. Juventus

2

2

6–6

0

2

24. Bodö/Glimt

2

2

4–4

0

2

25. Bayer Leverkusen

2

2

3–3

0

2

26. Pafosz

3

2

1

1–5

–4

2

27. Villarreal

2

1

1

2–3

–1

1

28. PSV Eindhoven

2

1

1

2–4

–2

1

29. Köbenhavn

2

1

1

2–4

–2

1

30. Monaco

2

1

1

3–6

–3

1

31. Slavia Praha

2

1

1

2–5

–3

1

32. Olympiakosz Pireusz

3

1

2

1–8

–7

1

33. Kajrat Almati

3

1

2

1–9

–8

1

34. Benfica

2

2

2–4

–2

0

35. Athletic Bilbao

2

2

1–6

–5

0

36. Ajax

2

2

0–6

–6

0

 

 

