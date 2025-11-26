Nemzeti Sportrádió

A megállíthatatlannak tűnő csapatok csatáján az Arsenal legyőzte a Bayern Münchent

Vágólapra másolva!
2025.11.26. 22:51
null
Egy német gól kevés volt az Arsenal ellen (Fotó: AFP)
Címkék
Bayern München BL-alapszakasz Arsenal
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában az Arsenal 3–1-re megverte odahaza a Bayern Münchent, így már csak a londoniaké az egyetlen csapat, amely százszázalékos a sorozat aktuális kiírásában.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Arsenal (angol)–Bayern München (német) 3–1 (1–1)
London, Emirates Stadion, 58 780 néző. Vezette: Guida (olasz)
Arsenal: Raya – J. Timber (White, 81.), Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly (Calafiori, 68.) – Eze, Zubimendi, Rice (Ödegaard, 81.) – Saka (G. Martinelli, 68.), Merino, Trossard (Madueke, 38.). Menedzser: Mikel Arteta
Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano (Kim Min Dzse, 82.), Tah, Laimer (Bischof, 72.) – Kimmich (Goretzka, 82.), Pavlovic – Olise, Karl (R. Guerreiro, 82.), Gnabry (Nicolas Jackson, 72.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: J. Timber (22.), Madueke (68.), G. Martinelli (77.), ill. Karl (32.)

A világ talán két legjobb formájának örvendő csapata csapott össze egymással Londonban szerda este a Bajnokok Ligája-alapszakasz csúcsrangadóján, az 5. fordulóban. A Bayern München egészen idáig veretlen volt az idényben, pontot is csak egy alkalommal, a bajnokságban, az Union Berlin ellen vesztett, míg a túloldalon ott volt az Arsenal, majd minden idők egyik legstabilabb védekezésével és elit pontrúgásaival riogat az évadban, miközben a Premier League-et hatpontos előnnyel vezeti, s a BL-ben hibátlan.

Klasszikusan a megállíthatatlan golyó és az áttörhetetlen fal csatája volt ez előzetesen, de az egyik csapat mégis a másik fölé kerekedett, méghozzá az Arsenal. Mikel Arteta csapata – minő meglepetésre – szögletből, legnagyobb fegyverével szerzett vezetést Jurien Timber fejesével a 22. percben, de tíz perc múlva kontrából jött az egyenlítés: a 17 esztendős, fantasztikus tehetséggel megáldott Lennart Karl fejezte be az akciót.

A második félidőben aztán teljes londoni dominancia következett, legalábbis helyzetek tekintetében. A 69. percben a csereként beálló Noni Madueke, majd a 77. percben Gabriel Martinelli is beköszönt, utóbbi találatban a rosszul kijövő Manuel Neuer is alaposan benne volt. Ezután a mezőnyfölényt átvette a Bayern München, de az ekkor már visszaálló Arsenal kapuja előtt esélye sem volt. Mikel Arteta csapata egy gól ugyan kapott, de 12 lövést (8 kaput is talált) és 2.72.es xG-t hozott össze, amivel bizony meg lehet nyerni egy ilyen meccset.

Az Arsenal 3–1-re megverte a Bayernt, elvéve annak veretlenségét, így továbbra is hibátlan, s vezeti az alapszakaszt.

    
1. Arsenal5514–1+1315
2. Paris SG54119–8+1112
3. Bayern München54115–6+912
4. Internazionale54112–3+912
5. Real Madrid54112–5+712
6. Borussia Dortmund531117–11+610
7. Chelsea531112–6+610
8. Sporting531111–5+610
9. Manchester City531110–5+510
10. Atalanta53116–5+110
11. Newcastle United53211–4+79
12. Atlético Madrid53212–10+29
13. Liverpool53210–8+29
14. Galatasaray5328–7+19
15. PSV Eindhoven522113–8+58
16. Tottenham522110–7+38
17. Bayer Leverkusen52218–10–28
18. Barcelona521212–10+27
19. Qarabag52128–9–17
20. Napoli52126–9–37
21. Marseille5238–6+26
22. Juventus513110–1006
23. Monaco51316–8–26
24. Pafosz51314–7–36
25. Royale Union Saint-Gilloise5235–12–76
26. FC Bruges51138–13–54
27. Athletic Bilbao51134–9–54
28. Eintracht Frankfurt51137–14–74
29. Köbenhavn51137–14–74
30. Benfica5144–8–43
31. Slavia Praha5322–8–63
32. Bodö/Glimt5237–11–42
33. Olympiakosz Pireusz5235–13–82
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati5144–14–101
36. Ajax551–16–150
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

 

 

Bayern München BL-alapszakasz Arsenal
Legfrissebb hírek

Hiába Szoboszlai gólja, a PSV három góllal győzött az Anfielden a BL-alapszakaszban

Bajnokok Ligája
1 órája

A Monaco öngóllal bukta el a győzelmet Cipruson; már nem nyeretlen a Köbenhavn a BL-ben

Bajnokok Ligája
3 órája

Az idény legnagyobb kihívása előtt az Arsenal védelme

Bajnokok Ligája
12 órája

A Leverkusen elrontotta Guardiola századik manchesteri BL-meccsét; Aubameyang Szalah nyomában

Bajnokok Ligája
13 órája

Arne Slot biztosan pályára küldi Szoboszlai Dominikot a BL-meccsen

Bajnokok Ligája
14 órája

„Az eredményt látva talán ez sok volt” – Guardiola arról, miért változtatott tíz helyen a kezdőcsapatán

Bajnokok Ligája
15 órája

Maresca: Ne hasonlítsuk Yamalt és Estevaót Messihez és Ronaldóhoz

Bajnokok Ligája
17 órája

Meglepetés Manchesterben: a Bayer Leverkusen megverte a Cityt a BL-ben

Bajnokok Ligája
2025.11.25. 23:00
Ezek is érdekelhetik