A megállíthatatlannak tűnő csapatok csatáján az Arsenal legyőzte a Bayern Münchent

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Arsenal (angol)–Bayern München (német) 3–1 (1–1)

London, Emirates Stadion, 58 780 néző. Vezette: Guida (olasz)

Arsenal: Raya – J. Timber (White, 81.), Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly (Calafiori, 68.) – Eze, Zubimendi, Rice (Ödegaard, 81.) – Saka (G. Martinelli, 68.), Merino, Trossard (Madueke, 38.). Menedzser: Mikel Arteta

Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano (Kim Min Dzse, 82.), Tah, Laimer (Bischof, 72.) – Kimmich (Goretzka, 82.), Pavlovic – Olise, Karl (R. Guerreiro, 82.), Gnabry (Nicolas Jackson, 72.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Gólszerző: J. Timber (22.), Madueke (68.), G. Martinelli (77.), ill. Karl (32.)

A világ talán két legjobb formájának örvendő csapata csapott össze egymással Londonban szerda este a Bajnokok Ligája-alapszakasz csúcsrangadóján, az 5. fordulóban. A Bayern München egészen idáig veretlen volt az idényben, pontot is csak egy alkalommal, a bajnokságban, az Union Berlin ellen vesztett, míg a túloldalon ott volt az Arsenal, majd minden idők egyik legstabilabb védekezésével és elit pontrúgásaival riogat az évadban, miközben a Premier League-et hatpontos előnnyel vezeti, s a BL-ben hibátlan.

Klasszikusan a megállíthatatlan golyó és az áttörhetetlen fal csatája volt ez előzetesen, de az egyik csapat mégis a másik fölé kerekedett, méghozzá az Arsenal. Mikel Arteta csapata – minő meglepetésre – szögletből, legnagyobb fegyverével szerzett vezetést Jurien Timber fejesével a 22. percben, de tíz perc múlva kontrából jött az egyenlítés: a 17 esztendős, fantasztikus tehetséggel megáldott Lennart Karl fejezte be az akciót.

A második félidőben aztán teljes londoni dominancia következett, legalábbis helyzetek tekintetében. A 69. percben a csereként beálló Noni Madueke, majd a 77. percben Gabriel Martinelli is beköszönt, utóbbi találatban a rosszul kijövő Manuel Neuer is alaposan benne volt. Ezután a mezőnyfölényt átvette a Bayern München, de az ekkor már visszaálló Arsenal kapuja előtt esélye sem volt. Mikel Arteta csapata egy gól ugyan kapott, de 12 lövést (8 kaput is talált) és 2.72.es xG-t hozott össze, amivel bizony meg lehet nyerni egy ilyen meccset.

Az Arsenal 3–1-re megverte a Bayernt, elvéve annak veretlenségét, így továbbra is hibátlan, s vezeti az alapszakaszt.