A megállíthatatlannak tűnő csapatok csatáján az Arsenal legyőzte a Bayern Münchent

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Arsenal (angol)–Bayern München (német) 3–1 (1–1)
London, Emirates Stadion, 58 780 néző. Vezette: Guida (olasz)
Arsenal: Raya – J. Timber (White, 81.), Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly (Calafiori, 68.) – Eze, Zubimendi, Rice (Ödegaard, 81.) – Saka (G. Martinelli, 68.), Merino, Trossard (Madueke, 38.). Menedzser: Mikel Arteta
Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano (Kim Min Dzse, 82.), Tah, Laimer (Bischof, 72.) – Kimmich (Goretzka, 82.), Pavlovic – Olise, Karl (R. Guerreiro, 82.), Gnabry (Nicolas Jackson, 72.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: J. Timber (22.), Madueke (68.), G. Martinelli (77.), ill. Karl (32.)
A világ talán két legjobb formájának örvendő csapata csapott össze egymással Londonban szerda este a Bajnokok Ligája-alapszakasz csúcsrangadóján, az 5. fordulóban. A Bayern München egészen idáig veretlen volt az idényben, pontot is csak egy alkalommal, a bajnokságban, az Union Berlin ellen vesztett, míg a túloldalon ott volt az Arsenal, majd minden idők egyik legstabilabb védekezésével és elit pontrúgásaival riogat az évadban, miközben a Premier League-et hatpontos előnnyel vezeti, s a BL-ben hibátlan.
Klasszikusan a megállíthatatlan golyó és az áttörhetetlen fal csatája volt ez előzetesen, de az egyik csapat mégis a másik fölé kerekedett, méghozzá az Arsenal. Mikel Arteta csapata – minő meglepetésre – szögletből, legnagyobb fegyverével szerzett vezetést Jurien Timber fejesével a 22. percben, de tíz perc múlva kontrából jött az egyenlítés: a 17 esztendős, fantasztikus tehetséggel megáldott Lennart Karl fejezte be az akciót.
A második félidőben aztán teljes londoni dominancia következett, legalábbis helyzetek tekintetében. A 69. percben a csereként beálló Noni Madueke, majd a 77. percben Gabriel Martinelli is beköszönt, utóbbi találatban a rosszul kijövő Manuel Neuer is alaposan benne volt. Ezután a mezőnyfölényt átvette a Bayern München, de az ekkor már visszaálló Arsenal kapuja előtt esélye sem volt. Mikel Arteta csapata egy gól ugyan kapott, de 12 lövést (8 kaput is talált) és 2.72.es xG-t hozott össze, amivel bizony meg lehet nyerni egy ilyen meccset.
Az Arsenal 3–1-re megverte a Bayernt, elvéve annak veretlenségét, így továbbra is hibátlan, s vezeti az alapszakaszt.
|1. Arsenal
|5
|5
|–
|–
|14–1
|+13
|15
|2. Paris SG
|5
|4
|–
|1
|19–8
|+11
|12
|3. Bayern München
|5
|4
|–
|1
|15–6
|+9
|12
|4. Internazionale
|5
|4
|–
|1
|12–3
|+9
|12
|5. Real Madrid
|5
|4
|–
|1
|12–5
|+7
|12
|6. Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17–11
|+6
|10
|7. Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12–6
|+6
|10
|8. Sporting
|5
|3
|1
|1
|11–5
|+6
|10
|9. Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|10. Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6–5
|+1
|10
|11. Newcastle United
|5
|3
|–
|2
|11–4
|+7
|9
|12. Atlético Madrid
|5
|3
|–
|2
|12–10
|+2
|9
|13. Liverpool
|5
|3
|–
|2
|10–8
|+2
|9
|14. Galatasaray
|5
|3
|–
|2
|8–7
|+1
|9
|15. PSV Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13–8
|+5
|8
|16. Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10–7
|+3
|8
|17. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8–10
|–2
|8
|18. Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12–10
|+2
|7
|19. Qarabag
|5
|2
|1
|2
|8–9
|–1
|7
|20. Napoli
|5
|2
|1
|2
|6–9
|–3
|7
|21. Marseille
|5
|2
|–
|3
|8–6
|+2
|6
|22. Juventus
|5
|1
|3
|1
|10–10
|0
|6
|23. Monaco
|5
|1
|3
|1
|6–8
|–2
|6
|24. Pafosz
|5
|1
|3
|1
|4–7
|–3
|6
|25. Royale Union Saint-Gilloise
|5
|2
|–
|3
|5–12
|–7
|6
|26. FC Bruges
|5
|1
|1
|3
|8–13
|–5
|4
|27. Athletic Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4–9
|–5
|4
|28. Eintracht Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|29. Köbenhavn
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|30. Benfica
|5
|1
|–
|4
|4–8
|–4
|3
|31. Slavia Praha
|5
|–
|3
|2
|2–8
|–6
|3
|32. Bodö/Glimt
|5
|–
|2
|3
|7–11
|–4
|2
|33. Olympiakosz Pireusz
|5
|–
|2
|3
|5–13
|–8
|2
|34. Villarreal
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Kajrat Almati
|5
|–
|1
|4
|4–14
|–10
|1
|36. Ajax
|5
|–
|–
|5
|1–16
|–15
|0