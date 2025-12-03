Az FTC és a Fehérvár is szoros meccset húzott be az osztrák jégkorongligában

Nehéz volt megállapítani, hogy melyik magyar gárdára várt nehezebb feladat, hiszen az élmezőny tagjait fogadták csapataink. A papírformával azonban nem törődtek Székesfehérváron és a Tüskecsarnokban sem. A Volán egygólos hátrányból állt fel az első harmadot követően, és nyert 3–1-re a Ljubljana ellen, míg a Ferencváros már az első játékrészben megszerezte a vezetést, innen még egyszer egyenlített a Salzburg, de az osztrákoknak nem volt válaszuk a második magyar gólra. Mindkét magyar csapat nagy skalpot gyűjtött be.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

FTC-Telekom–Red Bull Salzburg (osztrák) 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

Tüskecsarnok, 1481 néző. V: Groznik, Zrnic, Jeram (szlovénok), Riecken (osztrák)

FTC: BÁLIZS– Bengtsson (1), Hadobás / Tóth G., Lindgren 1 / Hudec, Horváth M. / Seregély, Farkas B. – Shaw, Mattyasovszki, Laskawy / GREEN (2), COULTER 1, Tammela / Mihalik A. (1), Nagy K., Galajda / Sebestyén, Tóth R. Edző: Timo Saarikoski

SALZBURG: TOLVANEN – Robertson, CORCORAN 1 / Nienhuis, Lewington / Stephens, Hörl / Wimmer, Wurzer – T. Raffl, Nissner, M. Huber / M. Raffl, ST. DENIS (1), Coe / Thaler, Baltram, Bourke / Kraus, Auer, Böhm. Edző: Manny Viveiros

Kapura lövések: 26–24

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/1

Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana (szlovén) 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

MET Aréna, 3184 néző. V: Piragic (horvát), Siegel (osztrák), Muzsik N., Váczi

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), Messner / Horváth Donát (1), CAMPBELL 1 / Kiss R., Stajnoch / Stipsicz – Archibald, Bartalis, Kuralt (1) / Erdély, HÁRI 1 (1), Cheek (1) / Kulmala (1), Richards, Terbócs / VARGA B. 1, Németh K., Mihály / Magosi. Edző: Ted Dent

LJUBLJANA: Horák – Masic (1), Brennan / MacWilliam, Kirichenko / Gregorc, Cosic / Crnovic – MEYER (1), Boychuk, Sabolic / Mehle, Petan, Mahkovec / Simsic, QUINCE 1, Pance / Sodja, Bericic, Bukovec. Edző: Ben Cooper

Kapura lövések: 41–23

Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Ők szerezték a mérkőzés első gólját, az első harmadban elég keményen játszottak. Mi inkább a saját térfelünkön hokiztunk, de kitartottunk a meccs ezen szakaszában. Az idő előrehaladtával egyre jobbak lettünk, akadt néhány kimagasló teljesítmény is a csapatban. Elveszítettük Kiss Rolit, ám a védelmünk összefogott és elvégezte a feladatát. Most két nagyon fontos összecsapás vár ránk idegenben.

Ben Cooper: – Jól játszottunk az első harmadban, aztán abbahagytuk a munkát. A Fehérvárnak jár a dicséret, a második és a harmadik harmadban feljebb kapcsolt, keményen dolgozott, mi nem melóztunk eleget, így nem érdemeltük meg a győzelmet.

További eredmények

Graz 99ers (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

VSV Villach (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 4–1 (0–0, 3–0, 1–1)

Black Wings Linz (osztrák)–HC Innsbruck (osztrák) 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 1–0) – hosszabbításban

Pustertal Wölfe (olasz)–EC KAC (osztrák) 0–4 (0–3, 0–0, 0–1)