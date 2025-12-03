Nemzeti Sportrádió

Az FTC és a Fehérvár is szoros meccset húzott be az osztrák jégkorongligában

2025.12.03. 21:33
Fordított a Volán (Fotó: Dömötör Csaba)
Az osztrák jégkorongligában (ICEHL) az FTC 2–1-re megverte a Red Bull Salzburgot, míg a Hydro Fehérvár AV19 3–1-re nyert az Olimpija Ljubljana ellen.

Nehéz volt megállapítani, hogy melyik magyar gárdára várt nehezebb feladat, hiszen az élmezőny tagjait fogadták csapataink. A papírformával azonban nem törődtek Székesfehérváron és a Tüskecsarnokban sem. A Volán egygólos hátrányból állt fel az első harmadot követően, és nyert 3–1-re a Ljubljana ellen, míg a Ferencváros már az első játékrészben megszerezte a vezetést, innen még egyszer egyenlített a Salzburg, de az osztrákoknak nem volt válaszuk a második magyar gólra. Mindkét magyar csapat nagy skalpot gyűjtött be.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)
FTC-Telekom–Red Bull Salzburg (osztrák) 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)
Tüskecsarnok, 1481 néző. V: Groznik, Zrnic, Jeram (szlovénok), Riecken (osztrák)
FTC: BÁLIZS– Bengtsson (1), Hadobás / Tóth G., Lindgren 1 / Hudec, Horváth M. / Seregély, Farkas B. – Shaw, Mattyasovszki, Laskawy / GREEN (2), COULTER 1, Tammela / Mihalik A. (1), Nagy K., Galajda / Sebestyén, Tóth R. Edző: Timo Saarikoski
SALZBURG: TOLVANEN – Robertson, CORCORAN 1 / Nienhuis, Lewington / Stephens, Hörl / Wimmer, Wurzer – T. Raffl, Nissner, M. Huber / M. Raffl, ST. DENIS (1), Coe / Thaler, Baltram, Bourke / Kraus, Auer, Böhm. Edző: Manny Viveiros
Kapura lövések: 26–24
Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/1

Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana (szlovén) 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)
MET Aréna, 3184 néző. V: Piragic (horvát), Siegel (osztrák), Muzsik N., Váczi
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), Messner / Horváth Donát (1), CAMPBELL 1 / Kiss R., Stajnoch / Stipsicz – Archibald, Bartalis, Kuralt (1) / Erdély, HÁRI 1 (1), Cheek (1) / Kulmala (1), Richards, Terbócs / VARGA B. 1, Németh K., Mihály / Magosi. Edző: Ted Dent
LJUBLJANA: Horák – Masic (1), Brennan / MacWilliam, Kirichenko / Gregorc, Cosic / Crnovic – MEYER (1), Boychuk, Sabolic / Mehle, Petan, Mahkovec / Simsic, QUINCE 1, Pance / Sodja, Bericic, Bukovec. Edző: Ben Cooper
Kapura lövések: 41–23
Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Ők szerezték a mérkőzés első gólját, az első harmadban elég keményen játszottak. Mi inkább a saját térfelünkön hokiztunk, de kitartottunk a meccs ezen szakaszában. Az idő előrehaladtával egyre jobbak lettünk, akadt néhány kimagasló teljesítmény is a csapatban. Elveszítettük Kiss Rolit, ám a védelmünk összefogott és elvégezte a feladatát. Most két nagyon fontos összecsapás vár ránk idegenben.
Ben Cooper: – Jól játszottunk az első harmadban, aztán abbahagytuk a munkát. A Fehérvárnak jár a dicséret, a második és a harmadik harmadban feljebb kapcsolt, keményen dolgozott, mi nem melóztunk eleget, így nem érdemeltük meg a győzelmet.

További eredmények
Graz 99ers (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)
VSV Villach (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 4–1 (0–0, 3–0, 1–1)
Black Wings Linz (osztrák)–HC Innsbruck (osztrák) 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 1–0) – hosszabbításban
Pustertal Wölfe (olasz)–EC KAC (osztrák) 0–4 (0–3, 0–0, 0–1)

 
AZ ICEHL ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGkP
  1. Graz241335381–54+2750
  2. Klagenfurt241333584–63+2148
  3. Pustertal Wölfe241332682–61+2147
  4. Olimpija Ljubljana2511527103–73+3045
  5. Bozen Südtirol231312784–58+2643
  6. Villach231113877–69+838
  7. Salzburg23933867–55+1236
  8. FTC24915963–76–1334
  9. Fehérvár AV19249221153–71–1833
10. Linz24751278–81–331
11. Vienna Capitals236231255–72–1725
12. Innsbruck253421665–107–4219
13. Vorarlberg243231647–99–5216

 

 

