Gyökeres duplázott, az Arsenal kiütötte hazai pályán az Atlético Madridot

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

ARSENAL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 4–0 (0–0)

London, Emirates Stadion. Vezette: D. Massa (olasz)

ARSENAL: Raya – J. Timber (B. White, 83.), Saliba, Gabriel (C. Mosquera, 72.), Lewis-Skelly – Zubimendi (Nörgaard, 72.), Rice – Eze (Nwaneri, 72.) – Saka, Gyökeres (Merino, 83.), G. Martinelli. Menedzser: Mikel Arteta

ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, J. M. Giménez (Baena, 63.), Le Normand, Hancko – Giu. Simeone (Griezmann, 72.), P. Barrios, Koke (C. Gallgher, 63.), N. González (Ruggeri, 63.) – Sörloth (Th. Almada, 72.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Gabriel (57.), G. Martinelli (64.), Gyökeres (67., 70.)

Jól bekezdett az Arsenal. Négy perc és négy másodperc telt el az összecsapásból, máris az Atlético kapujának lécén csattant a labda. Az angol válogatott támadó, Eberechi Eze életerős távoli lövése nyomán a labda a szlovák David Hancko jobb lábfején felperdülve hullott a lécre, centimétereken múlt az „ágyúsok” vezetése. Az Arsenal kifejezetten nagy tempóban kezdte a mérkőzést, szélsői és középpályásai többször is fejtörést okoztak a spanyol védőknek. Úgy tűnt, a londoni együttes előbb-utóbb megszerzi a vezető gólt, de a vendégek szép fokozatosan belelendültek a játékba, Diego Simeone vezetőedző pedig a tőle megszokott módon vérben forgó szemmel motiválta az oldalvonal mellől futballistáit.

A fordulást követően megismétlődött a meccs eleji szituáció, annyi különbséggel, hogy ezúttal a spanyolok szereztek majdnem gólt. Julián Álvarez mesteri lövéssel küldte kapura a labdát, a léc ezúttal a hazaiakat mentette meg, úgy tűnt, az a kapu sehogy sem akarja megadni magát… Nem sokkal később aztán megszerezte a vezetést az Arsenal – az előrehúzódó belső védő, a brazil Gabriel fejesével –, majd rövid időn belül újabb két gólt rámolt be a spanyolok kapujába, előbb Gabriel Martinelli lőtte ki a bal alsó sarkot, aztán következett Viktor Gyökeres, aki nem állt meg ennyinél. Ugyanis első BL-gólja után a másodikat is megszerezte a londoniak mezében – tizenhárom perc leforgása kiütötte az Arsenal az Atléticót, a harmadik meccsét is megnyerve az alapszakaszban. 4–0