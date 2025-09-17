Nemzeti Sportrádió

Ott folytatták, ahol májusban abbahagyták: a címvédő PSG átgázolt az Atalantán a Parc des Princes-ben

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.17. 23:03
Parádésan rajtolt a címvédő (Fotó: Getty Images)
Címkék
Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája Atalanta
A Paris Saint-Germain magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott az Atalanta ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának szerdai játéknapján.

Három percre sem volt szüksége a címvédőnek arra, hogy megtörje a jeget a saját közönsége előtt: Marquinhos a bergamói térfélen vette el a labdát Maldinitől, majd az ebből induló akció végén Fabián Ruiz centerezését pofozta a kapuba – belső védő létére. Néhány perccel később nem sok hiányzott a második párizsi gólhoz, de Barcola ajtó-ablak helyzetben nem tudott kifogni az olasz kaput védő Carnesecchin, aki pillanatokkal korábban Nuno Mendes próbálkozását is hárította. A rutinos kapus nem sokkal ezután újfent óriásit védett, ezúttal Hakimi lapos löketét tolta a jobb kapufára.

Az Atalanta első lehetősége a 19. percben érkezett, azonban Kossounou 11 méterről nagy helyzetben a kapu fölé bikázott. Három perccel később ismét megrezzent a bergamói háló, de Barcola gólját les miatt érvénytelenítette Sandro Schärer játékvezető. Az első játékrész hajrája eseménydúsra sikeredett: a 39. percben Hvicsa Kvarachelia egy egyéni akció végén lőtt 15 méterről a kapu bal oldalába. A 44. percben Barcola a harmadik hazai gólt is megszerezhette volna, ám hiába lőhetett tizenegyest (Marquinhos ellen volt szabálytalan Musah), gyatra kísérletét könnyedén fogta Carnesecchi.

A szünetben Ivan Juric a Nikola Krsztovics, Lazar Szamardzsics páros becserélésével próbált életet lehelni csapata játékába, de hat perccel később az esetleges bergamói feltámadás utolsó reménye is szertefoszlott: Barcola ugratta ki a felfutó Nuno Mendest, aki előbb elküldte gyufáért a nagy lendülettel érkező De Roont, majd éles szögből, laposan lőtt a rövid sarokba. A folytatásban is Luis Enrique csapata irányította a mérkőzést, azonban a kapott gólok dacára remekül védő Carnesecchi megakadályozta, hogy a találkozó „mészárlásba” torkolljon – egészen a ráadás első percéig, amikor Bellanova óriásit hibázott, s a labdára lecsapó Barcola ziccerbe hozta a csereként beálló Goncalo Ramost, aki beállította a végeredményt. 

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) 4–0 (Marquinhos 3., Kvarachelia 39., Nuno Mendes 51., G. Ramos 90+1.)

 

Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája Atalanta
Legfrissebb hírek

Megfogyatkozva is a PSG az esélyes az Atalanta ellen

Bajnokok Ligája
13 órája

Beckham: Túl hamar írják le a Newcastle-t

Bajnokok Ligája
2025.09.16. 16:43

„Rúgtam nekik pár gólt” – Mbappé üzent a Marseille-nek

Bajnokok Ligája
2025.09.15. 15:22

Inaki Williams az Arsenal-meccs előtt: Vért fognak izzadni ellenünk

Bajnokok Ligája
2025.09.15. 13:33

Simán megverte a Leccét az Atalanta, egy gól is elég volt Pisában az Udinesének

Olasz labdarúgás
2025.09.14. 17:05

Kerékpárbalesete után átesett a műtéten Luis Enrique

Francia labdarúgás
2025.09.11. 18:24

„Furcsa gyerek...” – anyja ügyetlennek tartja Mbappét a mindennapokban

Spanyol labdarúgás
2025.09.11. 12:13

Rostáék kikaptak otthon, a Magdeburg simán megverte a PSG-t a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2025.09.10. 22:34
Ezek is érdekelhetik