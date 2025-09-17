Ott folytatták, ahol májusban abbahagyták: a címvédő PSG átgázolt az Atalantán a Parc des Princes-ben

Három percre sem volt szüksége a címvédőnek arra, hogy megtörje a jeget a saját közönsége előtt: Marquinhos a bergamói térfélen vette el a labdát Maldinitől, majd az ebből induló akció végén Fabián Ruiz centerezését pofozta a kapuba – belső védő létére. Néhány perccel később nem sok hiányzott a második párizsi gólhoz, de Barcola ajtó-ablak helyzetben nem tudott kifogni az olasz kaput védő Carnesecchin, aki pillanatokkal korábban Nuno Mendes próbálkozását is hárította. A rutinos kapus nem sokkal ezután újfent óriásit védett, ezúttal Hakimi lapos löketét tolta a jobb kapufára.

Az Atalanta első lehetősége a 19. percben érkezett, azonban Kossounou 11 méterről nagy helyzetben a kapu fölé bikázott. Három perccel később ismét megrezzent a bergamói háló, de Barcola gólját les miatt érvénytelenítette Sandro Schärer játékvezető. Az első játékrész hajrája eseménydúsra sikeredett: a 39. percben Hvicsa Kvarachelia egy egyéni akció végén lőtt 15 méterről a kapu bal oldalába. A 44. percben Barcola a harmadik hazai gólt is megszerezhette volna, ám hiába lőhetett tizenegyest (Marquinhos ellen volt szabálytalan Musah), gyatra kísérletét könnyedén fogta Carnesecchi.

A szünetben Ivan Juric a Nikola Krsztovics, Lazar Szamardzsics páros becserélésével próbált életet lehelni csapata játékába, de hat perccel később az esetleges bergamói feltámadás utolsó reménye is szertefoszlott: Barcola ugratta ki a felfutó Nuno Mendest, aki előbb elküldte gyufáért a nagy lendülettel érkező De Roont, majd éles szögből, laposan lőtt a rövid sarokba. A folytatásban is Luis Enrique csapata irányította a mérkőzést, azonban a kapott gólok dacára remekül védő Carnesecchi megakadályozta, hogy a találkozó „mészárlásba” torkolljon – egészen a ráadás első percéig, amikor Bellanova óriásit hibázott, s a labdára lecsapó Barcola ziccerbe hozta a csereként beálló Goncalo Ramost, aki beállította a végeredményt.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) 4–0 (Marquinhos 3., Kvarachelia 39., Nuno Mendes 51., G. Ramos 90+1.)