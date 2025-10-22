Nemzeti Sportrádió

A Bayern megint kitömött egy ellenfelet, és avatott egy ifjú BL-gólrekordert is

K. Zs.K. Zs.
2025.10.22. 23:08
Az első gól gyönyörűsége: remekül sikerült Lennart Karl estéje a Bayern Münchenben (Fotó: Getty Images)
Bayern München Bajnokok Ligája Sporting CP Marseille Atalanta
A harmadik mérkőzését is megnyerte a Bayern München a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025–2026-os alapszakaszában: a bajorok a papírformának megfelelően, 4–0-ra megverték az FC Bruges-t hazai pályán szerda este, és Lennart Karl személyében új gólrekordert köszöntöttek. A Sporting a második félidőben emberelőnyben játszva fordított a Marseille ellen (2–1), míg az Atalanta nem bírt vendégével, a Slavia Prahával (0–0).

Bayern München–FC Bruges 4–0

A Bayern-gólszámláló már az 5. percben működésbe lépett: a fiatal Lennart Karl kapott labdát a belga csapat térfelének közepén, a 17 évesek kompromisszumot nem ismerő határozottságával megindult, öt bruges-i játékos sem tudott mit kezdeni vele, és a 16-os előteréből ballal a kapu bal oldalába lőtt (1–0).

Egy kis stat: a gyönyörű gólt lövő, a bajorok felnőttcsapatában először eredményes Lennart Karl a maga 17 évével és 242 napjával nemcsak a Bayern München legfiatalabb BL-gólszerzője lett, hanem klubszínektől függetlenül az eddigi legfiatalabb német BL-gólszerző is. (Opta)

Nem sokat kellett várni Harry Kane szokásos góljára sem – az angol közelről passzolta be Konrad Laimer balról középre tett labdáját (2–0) –, majd a 34. percben egy újabb Laimer-passzt követően Luis Díaz ágyúzott a léc alá a büntetőterületen belülről (3–0).

Egy kis stat: Harry Kane-nek ez volt az idénybeli 20. gólja tétmeccsen Bayern-mezben. Ehhez a terméshez csupán 12 mérkőzésre volt szüksége, azaz gyorsabb volt, mint Cristiano Ronaldo és Lionel Messi valaha a karrierje során. A portugál legrövidebb útja a 20 gólig 13 meccsen át tartott (2014–2015), az argentin egyéni csúcsa 17 mérkőzés. (Opta)

A második félidőre is maradt gól: a nagy kedvvel játszó Laimer közeli lövését még védte Nordin Jackers, de a kipattanót Nicolas Jackson közelről bepofozta (4–0). A Bayern három forduló után is százszázalékos, a Bruges egy győzelme mellett immár két vereséget számlál.

 

Sporting–Marseille 2–1

Jól kezdett a Marseille, Igor Paixao 18 méteres bombájával korán meg is szerezte a vezetést (0–1), de az első félidő végjátékában Emerson nagy bajt hozott csapatára: műeséssel próbált meg büntetőt kiharcolni, Rade Obranovic játékvezető elsőre megette a trükköt, de VAR-ozás után visszavonta a 11-est, felmutatta a második sárga lapot az olasz védőnek – emberhátrányba került a Marseille.

A második félidőben aztán jött a büntetés igazán fájó fokozata, két tételben: a 69. percben szép adogatás végén a rövid ideje a pályán lévő csereember, a leshatárról kilépő Geny Catamo 13 méterről a hálóba lőtt (a VAR-szoba ezúttal sem volt a vendégekkel, 1–1), a 86. percben pedig betalált egy másik hazai cserejátékos, Alisson Santos is – nem kis szerencsével, megpattanó lövésből (2–1).

Az utolsó percekben forrtak az indulatok, de gól már nem született: a Sporting a második győzelmét aratta, a Marseille emésztheti a második vereségét.

Atalanta–Slavia Praha 0–0

Az első félidő jelentős Atalanta-fölénnyel telt, és a fordulás után is az volt a fő kérdés, hogy addig nagyokat védő prágai kapus, Jakub Markovic tartja-e magát a továbbiakban is. Nos, így történt, a bergamóiak nem tudták feltörni a csehek szervezett védelmét, így egy-egy győzelmük és vereségük mellett már döntetlenjük is van. A Slavia a második pontját gyűjtötte be.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Bayern München (német)–FC Bruges (belga) 4–0 (Karl 5., Kane 14., Luis Díaz 34., N. Jackson 79.)
Sporting CP (portugál)–Olympique Marseille (francia) 2–1 (Catamo 69., Alisson Santos 86., ill. Paixao 14.)
Kiállítva: Emerson (45+2. – Marseille)
Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh) 0–0

TOVÁBBI SZERDAI EREDMÉNYEK
Chelsea (angol)–Ajax (holland) 5–1
Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1–5
Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol) 0–0
Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) 1–0
Korábban
Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 3–1
Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri) 3–1

A CSOPORTKÖR ÁLLÁSA
  1. Paris SG3313–3+109
  2. Bayern München3312–2+109
  3. Internazionale339–0+99
  4. Arsenal338–0+89
  5. Real Madrid338–1+79
  6. Borussia Dortmund32112–7+57
  7. Manchester City3216–2+47
  8. Newcastle United3218–2+66
  9. Barcelona3219–4+56
10. Liverpool3218–4+46
11. Sporting3217–4+36
12. Chelsea3217–4+36
13. Qarabag3216–5+16
14. Galatasaray3215–6–16
15. Tottenham3123–2+15
16. PSV Eindhoven31118–6+24
17. Atalanta31112–5–34
18. Marseille3126–4+23
19. Atlético Madrid3127–8–13
20. FC Bruges3125–7–23
21. Athletic Bilbao3124–7–33
22. Eintracht Frankfurt3127–11–43
23. Napoli3124–9–53
24. Royale Union Saint-Gilloise3123–9–63
25. Juventus3216–7–12
26. Bodö/Glimt3215–7–22
27. Monaco3213–6–32
28. Slavia Praha3212–5–32
29. Pafosz3211–5–42
30. Bayer Leverkusen3215–10–52
31. Villarreal3122–5–31
32. Köbenhavn3124–8–41
33. Olympiakosz Pireusz3121–8–71
34. Kajrat Almati3121–9–81
35. Benfica332–7–50
36. Ajax331–11–100

 

 

