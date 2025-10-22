A Bayern megint kitömött egy ellenfelet, és avatott egy ifjú BL-gólrekordert is

Bayern München–FC Bruges 4–0

A Bayern-gólszámláló már az 5. percben működésbe lépett: a fiatal Lennart Karl kapott labdát a belga csapat térfelének közepén, a 17 évesek kompromisszumot nem ismerő határozottságával megindult, öt bruges-i játékos sem tudott mit kezdeni vele, és a 16-os előteréből ballal a kapu bal oldalába lőtt (1–0).

Egy kis stat: a gyönyörű gólt lövő, a bajorok felnőttcsapatában először eredményes Lennart Karl a maga 17 évével és 242 napjával nemcsak a Bayern München legfiatalabb BL-gólszerzője lett, hanem klubszínektől függetlenül az eddigi legfiatalabb német BL-gólszerző is. (Opta)

17 & 242 - At 17 years and 242 days, Lennart Karl is Bayern Munich's youngest goalscorer in the UEFA Champions League and also the youngest German UCL goalscorer ever. Talent. #FCBBRU #UCL pic.twitter.com/oP4CTswvMK — OptaFranz (@OptaFranz) October 22, 2025

Nem sokat kellett várni Harry Kane szokásos góljára sem – az angol közelről passzolta be Konrad Laimer balról középre tett labdáját (2–0) –, majd a 34. percben egy újabb Laimer-passzt követően Luis Díaz ágyúzott a léc alá a büntetőterületen belülről (3–0).

Egy kis stat: Harry Kane-nek ez volt az idénybeli 20. gólja tétmeccsen Bayern-mezben. Ehhez a terméshez csupán 12 mérkőzésre volt szüksége, azaz gyorsabb volt, mint Cristiano Ronaldo és Lionel Messi valaha a karrierje során. A portugál legrövidebb útja a 20 gólig 13 meccsen át tartott (2014–2015), az argentin egyéni csúcsa 17 mérkőzés. (Opta)

20 - Harry Kane has scored 20 goals in 12 games for Bayern Munich in all competitions in 2025-26. This is faster to 20 than Lionel Messi or Cristiano Ronaldo have ever managed from the start of a season in their club careers (Messi 17 apps x3, Ronaldo 13 in 2014-15). Incredible. pic.twitter.com/7GBnwbk5Hj — OptaJoe (@OptaJoe) October 22, 2025

A második félidőre is maradt gól: a nagy kedvvel játszó Laimer közeli lövését még védte Nordin Jackers, de a kipattanót Nicolas Jackson közelről bepofozta (4–0). A Bayern három forduló után is százszázalékos, a Bruges egy győzelme mellett immár két vereséget számlál.

Sporting–Marseille 2–1

Jól kezdett a Marseille, Igor Paixao 18 méteres bombájával korán meg is szerezte a vezetést (0–1), de az első félidő végjátékában Emerson nagy bajt hozott csapatára: műeséssel próbált meg büntetőt kiharcolni, Rade Obranovic játékvezető elsőre megette a trükköt, de VAR-ozás után visszavonta a 11-est, felmutatta a második sárga lapot az olasz védőnek – emberhátrányba került a Marseille.

A második félidőben aztán jött a büntetés igazán fájó fokozata, két tételben: a 69. percben szép adogatás végén a rövid ideje a pályán lévő csereember, a leshatárról kilépő Geny Catamo 13 méterről a hálóba lőtt (a VAR-szoba ezúttal sem volt a vendégekkel, 1–1), a 86. percben pedig betalált egy másik hazai cserejátékos, Alisson Santos is – nem kis szerencsével, megpattanó lövésből (2–1).

Az utolsó percekben forrtak az indulatok, de gól már nem született: a Sporting a második győzelmét aratta, a Marseille emésztheti a második vereségét.

Atalanta–Slavia Praha 0–0

Az első félidő jelentős Atalanta-fölénnyel telt, és a fordulás után is az volt a fő kérdés, hogy addig nagyokat védő prágai kapus, Jakub Markovic tartja-e magát a továbbiakban is. Nos, így történt, a bergamóiak nem tudták feltörni a csehek szervezett védelmét, így egy-egy győzelmük és vereségük mellett már döntetlenjük is van. A Slavia a második pontját gyűjtötte be.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Bayern München (német)–FC Bruges (belga) 4–0 (Karl 5., Kane 14., Luis Díaz 34., N. Jackson 79.)

Sporting CP (portugál)–Olympique Marseille (francia) 2–1 (Catamo 69., Alisson Santos 86., ill. Paixao 14.)

Kiállítva: Emerson (45+2. – Marseille)

Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh) 0–0

TOVÁBBI SZERDAI EREDMÉNYEK

Chelsea (angol)–Ajax (holland) 5–1

Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1–5

Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol) 0–0

Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) 1–0

Korábban

Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 3–1

Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri) 3–1