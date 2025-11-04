Mikel Merino duplázott, Prágában is nyert az Arsenal

A Slavia Praha nem tudta tartani a lépést az Arsenallal

A házigazda kellemetlen stílusával meggyűlt a baja az Arsenalnak: sokáig nem találta a fogást a letámadó, nagy intenzitással futballozó, a labdaszerzést követően gyors átmenetekre berendezkedő prágai Slavián. Az első félidő közepére átvették a kezdeményezést az „ágyúsok”, ám a szerencsés körülmények között megítélt tizenegyesre volt szükségük ahhoz, hogy vezetést szerezzenek: egy szögletet követően Lukás Provod kezét érintette a labda, a VAR segítségével megadott büntetőt Bukayo Saka váltott gólra a 32. percben. Időnként a védelem mögé került az Arteta-csapat, ám nagy helyzeteket nem sikerül kidolgoznia – a szünetben a Sky Sports is azt emelte ki a tudósításában, hogy mindössze a tizenegyesgól jelentette a különbséget.

Az első játékrészben az angolok megérezték Viktor Gyökeres, Kai Havertz, Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Noni Madueke és az eltiltását töltő Martin Zubimendi hiányát, a fordulás után azonban 36 másodperc elteltével kihasználták a Slavia megingását: az üresen maradó Mikel Merino értékesítette a helyzetét. A 68. percben ismét villant a spanyol (Jakub Markovic pocsék kijövetele is kellett, hogy a kapuba csúsztassa a labdát), ezzel pedig a BL-ben továbbra is százszázalékos Arsenal lerendezte a mérkőzést – amelynek 73. percében, 15 évesen és 308 naposan pályára lépett Max Dowman, aki a BL valaha volt legfiatalabb játékosa lett. 0–3

Gól nélküli döntetlen a Napoli és a Frankfurt csatáján

A két csapat eddig négyszer találkozott egymással a nemzetközi porondon, az 1994–1995-ös UEFA-kupa-idényben mindkét meccset 1–0-ra nyerte meg az Eintracht, míg a 2022–2023-as BL-évad nyolcaddöntőjéből a nápolyiak 5–0-s összesítéssel jutottak tovább. Persze, fontosabb adat, hogy mindkét együttes három pontot gyűjtött az alapszakasz első három fordulójában, így nagy szükségük lett volna a győzelemre.

Bár a találkozó elején Vanja Milinkovics-Szavicsnak kellett védenie, a játékot a Napoli irányította, a németek jobbára csak védekeztek. A hazaiak nem igazán tudtak mit kezdeni a fölényükkel, csupán az első negyedórában volt két komolyabbnak nevezhető lehetőségük, amikor Rasmus Höjlund lövését blokkolta Arthur Theate, illetve amikor Elif Elmasz bombáját védte Michael Zetterer.

A nem túl izgalmas első félidő után próbált magasabb fokozatba kapcsolni az olasz csapat, azonban továbbra sem tudta feltörni ellenfele védelmét. Elég sokat állt a játék, és amikor folyt is a pályán, elég csapkodó volt. Aztán a 69. percben Scott McTominay lőtt, de a labda levágódott a blokkról, míg nem sokkal később a másik oldalon Ansgar Knauff bombázott középre, Milinkovics-Szavics kiütötte a labdát. McTominay még egy helyzetet kihagyott – a kapu fölé lőtt –, a 95. percben pedig Elmasz és Höjlund próbálkozását hárította a vendégkapus.

A felejthető összecsapás gól nélkül ért véget, így megszakadt a frankfurtiak 5–1-es sorozata (a Galatasaray elleni győzelemkor ilyen eredmény született, majd az Atlético Madridtól és a Liverpooltól is egyaránt ennyire kaptak ki) a BL-ben. 0–0

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 0–3 (Saka 32. – 11-esből, M. Merino 46., 68.)

Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 0–0

Később

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)

21.00: Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport2)

21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–PSV (holland)

21.00: Paris SG (francia)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Köbenhavn (dán)